Así funciona la doble titulación entre la Universidad Distrital y la Pedagógica: estas son las carreras disponibles en 2026

La Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional firmaron una alianza para doble titulación académica desde 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional consolidaron en 2025 una alianza estratégica que abre la puerta a la doble titulación para sus estudiantes, una oportunidad que ha generado gran expectativa en el ámbito académico capitalino.

Sin embargo, esta alternativa, vigente para el segundo semestre de 2026, solo aplica a un programa académico específico y está sujeta a requisitos claros y un proceso de admisión riguroso.

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¿En qué carreras aplica la doble titulación en la Universidad Distrital en 2026?

De acuerdo con la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad Distrital, la doble titulación está habilitada exclusivamente para estudiantes activos del programa de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Estos estudiantes pueden obtener también el título de Licenciatura en Educación Infantil cursando el Proyecto Curricular respectivo en la Universidad Distrital. Así lo confirma la información publicada en el sitio web oficial de la institución.

El convenio de doble titulación entre la Universidad Distrital y la UPN comenzará a regir para el segundo semestre de 2026 - crédito Johan Largo/Infobae

Es importante subrayar que, por el momento, no existen otras carreras o programas en la Universidad Distrital que ofrezcan la modalidad de doble titulación en convenio con la UPN. La alianza está diseñada para potenciar la formación de profesionales en el área de la educación, especialmente en los campos de la atención a la diversidad y la infancia, dos de las líneas más críticas en el sistema educativo colombiano.

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Proceso de inscripción: fechas y documentos

La convocatoria para la doble titulación se encuentra abierta para el segundo semestre de 2026. El pago por concepto de inscripción estará habilitado hasta el 26 de mayo, y la inscripción a través de la página web podrá realizarse hasta ese mismo día. Los estudiantes interesados deben legalizar su inscripción mediante el formulario dispuesto por la Universidad.

Los documentos requeridos para el proceso de inscripción son:

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Comprobante de inscripción: es el único documento válido para certificar la inscripción ante la universidad. Aval de ingreso al programa de Doble Titulación: expedido por la UPN. Certificado de notas: que refleje el cumplimiento de los créditos y el promedio exigido. Carta de intención: en la que el aspirante exponga sus motivaciones y expectativas frente al programa.

La doble titulación solo aplica al programa de Licenciatura en Educación Especial de la UPN y otorga el título adicional en Educación Infantil - crédito Alcaldía de Bogotá

La Universidad recomienda leer cuidadosamente la información antes de diligenciar la inscripción y abstenerse de recibir ayuda de personas ajenas a la Oficina de Admisiones.

Requisitos para aplicar a la doble titulación

Los estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial de la UPN que deseen acceder a la doble titulación con el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital deberán cumplir con los siguientes requisitos:

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Ser estudiante activo en la UPN. Haber cursado al menos 30 créditos en la UPN (o 27 en la UDFJC, según corresponda). Promedio acumulado superior a 3.8 sobre 5.0. No tener sanciones disciplinarias de acuerdo con el reglamento estudiantil o el Protocolo de Violencias Basadas en Género. No estar en bajo rendimiento académico al momento de la inscripción. Realizar el proceso de inscripción conforme al cronograma de la convocatoria. Asistir a una charla informativa organizada por la universidad. Participar en el proceso de selección, que puede incluir entrevistas u otros criterios definidos por la universidad. No haber sido admitido anteriormente en un programa de doble titulación en la Universidad Distrital. Firmar el acta de aceptación y compromiso respecto a las condiciones académicas y administrativas del programa.

Los requisitos para acceder a la doble titulación incluyen promedio superior a 3,8 y no tener sanciones disciplinarias o bajo rendimiento académico - crédito Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Consideraciones clave para el proceso

El trámite de inscripción es responsabilidad exclusiva del aspirante y debe realizarse vía web.

La Oficina de Admisiones no está autorizada para realizar cambios en las inscripciones.

Es indispensable imprimir y conservar el comprobante de inscripción.

La universidad no permite que terceros gestionen inscripciones ni pagos a nombre de los estudiantes.