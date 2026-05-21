Colombia

Gustavo Petro volvió a promocionar la recolección de firmas para apoyar su constituyente: sería discutida por el nuevo Congreso

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, promocionó la iniciativa con la que busca modificar la Constitución Política para agregar las reformas sociales que habrían sido, según él, bloqueadas por el órgano legislativo en el presente periodo

Guardar
Google icon
El presidente de la República insiste en darle promoción a la recolección de firmas para que el nuevo Congreso, a partir del 20 de julio, debata sobre la posibilidad de convocar a una constituyente - crédito AP
El presidente de la República insiste en darle promoción a la recolección de firmas para que el nuevo Congreso, a partir del 20 de julio, debata sobre la posibilidad de convocar a una constituyente - crédito AP

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a lanzar un llamado directo a sus seguidores para que apoyen el proceso de recolección de firmas que buscaría radicar un proyecto de ley ante el Congreso en el que se convoque a una asamblea nacional constituyente. Y todo al argumentar que el órgano legislativo bloqueó las reformas sociales por las que fue elegido el 19 de junio de 2022.

A 79 días para que abandone la Casa de Nariño, justamente al cumplirse el mandato constitucional para el que fue escogido en las urnas, el jefe de Estado definió la convocatoria como una oportunidad para que el pueblo ejerza “el poder constituyente” y supere, según su visión, los límites impuestos por las instituciones tradicionales a las restructuraciones propuestas por su administración en el cuatrienio.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue formalizada en su perfil de X, en el que compartió el enlace para descargar los formularios oficiales y precisó que cada firma debe registrarse bajo un formato especial. “Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y la justicia que el Congreso no aprobó”, dijo.

Gustavo Petro impulsa la asamblea constituyente
El presidente Gustavo Petro está impulsando la asamblea constituyente a través de sus redes sociales, como pudo verse con este mensaje - crédito @petrogustavo/X

¿Cuántos respaldos espera recoger Gustavo Petro para impulsar su asamblea constituyente?

La hoja de ruta difundida por el Gobierno incluye la meta de 5 millones de firmas, y superar de esta manera los 2,2 millones que exige la ley electoral de Colombia, correspondientes al 5% del censo electoral. El gobernante, entonces, fijó el 20 de julio de 2026 como fecha para radicar el proyecto de ley ante el nuevo Congreso, alineada con su último discurso presidencial de instalación del legislativo.

PUBLICIDAD

El mecanismo impulsado por el Ejecutivo incluye, además, la recolección de donaciones ciudadanas para financiar la logística a través de una cuenta bancaria que en el pasado ha compartido el mandatario, en una medida que ha generado discusión por su novedad en este tipo de procesos. En su defensa, Petro reiteró que el Congreso y las cortes se han interpuesto a las reformas sociales.

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente - crédito @petrogustavo/X
El hoy presidente Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente; sin embargo, incumplió su promesa - crédito @petrogustavo/X

En ese sentido, la agenda propuesta por el mandatario se articula en torno a nueve ejes: implementación del Acuerdo de Paz, reforma agraria, inclusión de salud, pensiones y trabajo como derechos fundamentales, al igual que endurecimiento de penas por corrupción y reforma judicial, fortalecimiento regional, aumento de financiación en educación pública y transición energética.

En respaldo a esta intención de modificar la Carta Magna, Petro ha sostenido que estas medidas son inaplazables y que la “ampliación” de la Constitución de 1991 es la vía que queda ante la supuesta obstrucción de los partidos y las cortes; en contraste a los señalamientos que detallarían que lo que buscaría sería abrir la puerta a la reelección presidencial, que se cerró desde 2015 en el Congreso.

A su vez, en el plano político, Petro ha dirigido el debate contra lo que denomina “fuerzas cavernarias”, acusándolas de impedir el avance de derechos populares. Y, en respuesta a las críticas por un presunto interés reeleccionista, reiteró públicamente que su objetivo no es quedarse en el poder, sino lograr un verdadero “acuerdo nacional”, que solo sería viable si se activa el poder constituyente.

El comité promotor de la constituyente que impulsa Gustavo Petro
El comité promotor de la constituyente que impulsa Gustavo Petro avanza en la recolección de firmas en las calles, en la que necesitarían el 5% del censo electoral - crédito @petrogustavo/X

Es oportuno precisar que toda reforma de carácter constituyente debe someterse a control de la Corte Constitucional, que, según antecedentes, ha sido inflexible ante cambios que puedan alterar la estructura fundamental del documento. Este obstáculo, sumado a la exigencia de legitimidad popular y al cronograma apretado, plantearía un escenario incierto sobre el destino de la propuesta presidencial.

Por su parte, especialistas constitucionales como el doctor Mauricio Gaona y sectores de la oposición han advertido sobre la viabilidad temporal y legal del proceso, al hacer énfasis en que el propósito final no consistiría en trasladar el poder a la ciudadanía, sino en establecer un hiperpresidencialismo que elimine los contrapesos institucionales y los límites democráticos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAsamblea constituyenteGobierno PetroReforma Constitución ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo saber si están manipulando sus emociones en las campañas presidenciales

Un informe académico advierte que la comunicación política en redes sociales prioriza la viralización de contenidos que provocan ira y temor entre los votantes, facilitando la manipulación de percepciones y decisiones

Cómo saber si están manipulando sus emociones en las campañas presidenciales

Hermana de Dilan Cruz habló de las tragedias que han golpeado a su familia: “La reanimamos casi veinte veces”

Denis, creadora de contenido, habló en el pódcast ‘Vamos pa’ eso’ sobre la búsqueda de justicia de su familia tras la muerte de su hermano hace seis años y el fallecimiento de su hermana menor en un siniestro vial

Hermana de Dilan Cruz habló de las tragedias que han golpeado a su familia: “La reanimamos casi veinte veces”

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Inició la construcción de las calzadas de Transmilenio en Soacha, autopista Sur tendrá menos carriles

En el municipio hay al menos cuatro frentes entre la conexión con Bogotá y el primer peaje, lo que aumenta el tiempo de los recorridos

Inició la construcción de las calzadas de Transmilenio en Soacha, autopista Sur tendrá menos carriles

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Deportes

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Ghana y la batalla del Soccer City contra Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010: la mano de Suárez y el postazo de Gyan

En video: reviva el gol de Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia, con Vasco da Gama en Copa Sudamericana ante Olimpia

República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola