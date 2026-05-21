Ingrid Betancourt respaldó a Álvaro Uribe tras la polémica por el mural de los ‘falsos positivos’: “Ha hecho mucho bien a Colombia”

La excandidata presidencial no dudó en mostrar su respaldo al expresidente por pintar el muro de los falsos positivos - crédito Ingrid Betancourt / Instagram

La decisión de Álvaro Uribe Vélez de cubrir el mural de los ‘falsos positivos’ que fue pintado cerca de su finca en Llanogrande desató una conversación en redes sociales, en las que los colombianos rechazaron la acción y aseguraron que el mandatario nuevamente desconoció las ejecuciones extrajudiciales en el territorio nacional. Aunque no todos los comentarios son negativos, pues algunos muestran su apoyo al expresidente.

Una de las personas que mostró su apoyo público fue Ingrid Betancourt, que expresó comprensión por la reacción del exmandatario, lo que ocasionó un nuevo debate nacional sobre memoria histórica y responsabilidad política en temas tan sensibles para la historia del país.

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La excongresista de la República defendió la actuación de Uribe al considerar que su respuesta representa la reacción de cualquier padre de familia ante un ataque simbólico a los suyos. En un video, publicado en sus plataformas digitales, explicó que su posición es clara tras haber sido una rehén de las Farc y aprovechó para hacer un nuevo reconocimiento a Uribe por la “derrota” de esa guerrilla.

Ingrid Betancourt mostró su apoyo hacia Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Cabe mencionar que las polémicas declaraciones se registraron luego de que el expresidente Uribe cubriera con pintura un mensaje vinculado a los 'falsos positivos’, como son llamados popularmente los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados falsamente como caídos en combate durante su mandato. La intervención del muro, ubicado en cercanías a su propiedad, generó reacciones divididas entre los ciudadanos.

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Declaraciones de Ingrid Betancourt sobre Uribe

La excandidata presidencial publicó un video en sus redes sociales desde una perspectiva personal, en el que resaltó la decisión de Uribe: “Lo que hizo Uribe es lo que cualquier padre de familia hace: salir a poner la cara y defender a su familia, pero haciéndolo con elegancia”.

Betancourt expresó que su respaldo no implica adhesión política, pero sí un reconocimiento por el desempeño de Uribe para enfrentar a las Farc, uno de los grupos guerrilleros con mayor presencia en el territorio nacional.

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En su mensaje, Betancourt agregó: “Es un señor que ha sido presidente, una persona que ya tiene sus años y que le ha hecho mucho bien a Colombia. Una persona que derrotó a las Farc, y que con una brocha y un micrófono salga a defender lo que es de él, me hace sentir conmovida”.

Además, señaló lo siguiente: “Yo nunca fui uribista pero le debo mucho. Colombia debe empezar a pensar con quiénes tiene que librar esta batalla y a mí el viejo me parece que es un duro“. De este modo, dejó claro su respaldo a Uribe.

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En otro video, la excongresista indicó: “Primero llegan con los brochazos y después con los balazos. Cuidado Colombia”, dijo refiriéndose a la izquierda, a la que el expresidente le atribuyó la intervención en el muro.

Ingrid Betancourt fue rescatada de la guerrilla el 2 de julio de 2008 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Marina Maldonado/Colprensa

Debate sobre memoria histórica en Colombia

El gesto de Uribe y el apoyo de Betancourt tuvieron repercusión inmediata entre la comunidad. Mientras algunos de sus seguidores defendieron la reacción del expresidente como legítima y necesaria, los críticos insisten en mantener vigente la discusión sobre los falsos positivos, considerados uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado en Colombia.

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Después de lo sucedido, tanto víctimas como organizaciones defensoras de derechos humanos destacaron la necesidad de preservar la memoria y exigir justicia por los civiles presentados como bajas en combate.

El debate por uno de los mayores escándalos de Colombia continúa abierto - crédito Diego Pineda/Colprensa

El impacto generado por la declaración de Ingrid Betancourt demuestra que el conflicto, la identidad política y la memoria histórica aún dividen a la sociedad colombiana.

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Entre las opiniones divididas de los ciudadanos se encuentran: “Ese señor lo que está es tapando lo malo que ha hecho y tiene que pagarla como sea”, “Les duela lo que les duela, pero es el único que ha tenido los pantalones bien puestos para erradicar la guerrilla” y “Es real, debemos dejar tanta cosa que uribistas y que petristas, debemos es defender la democracia de Colombia”.