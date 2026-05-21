En video: reviva el gol de Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia, con Vasco da Gama en Copa Sudamericana ante Olimpia

De cabeza y hacía el piso, así fue la anotación del número 2 para el equipo brasileño en torneo internacional - DSports

El defensor central de la selección Colombia Carlos Cuesta marcó gol con Vasco Da Gama ante Olimpia por Copa Sudamericana, en condición de visitante. Sobre el minuto 45+3, su compañero Bruno Moreira levantó un tiro de esquina desde el sector izquierdo en ataque con pierna derecha, Cuesta se levantó sobre el punto penal, remató hacia el piso y anotó para el equipo brasileño.

Es el segundo gol para el central vestido con la camiseta de Vasco Da Gama, además ha dado dos asistencias en 14 partidos.

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Carlos Cuesta abrió el marcador para Vasco Da Gama en Copa Sudamericana - crédito Sergio Moraes/Reuters

Con este resultado, Vasco da Gama se consolidó como uno de los principales candidatos del grupo y tomó ventaja en la pelea por avanzar de ronda. Además, el equipo brasileño ratificó la mejoría que ha mostrado desde la llegada de Renato Gaúcho al banquillo técnico, mostrando un fútbol mucho más agresivo y competitivo.

Para Olimpia, en cambio, la derrota representa un golpe fuerte en sus aspiraciones internacionales. El equipo paraguayo ahora quedó obligado a sumar en la última fecha y depender de otros resultados para mantener vivas sus opciones de clasificación. Vasco, mientras tanto, afrontará la jornada final con mayor tranquilidad y con el impulso anímico de haber conseguido una victoria fuera de casa. Además, la afición brasileña celebró una presentación convincente de su equipo, que dejó sensaciones positivas tanto en defensa como ofensivamente.

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Así se desarrolló el partido: Olimpia vs. Vasco Da Gama

CR Vasco da Gama dio un golpe de autoridad en la Copa Sudamericana 2026 al imponerse con contundencia sobre Club Olimpia en un duelo clave por el Grupo G. El conjunto brasileño confirmó su gran momento internacional y quedó muy cerca de asegurar la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental, mientras que el equipo paraguayo dejó escapar una oportunidad importante en casa.

Desde el comienzo del partido, Vasco mostró una propuesta ofensiva mucho más clara y efectiva. El equipo brasileño salió decidido a controlar el balón, manejar los tiempos y aprovechar los espacios que dejaba Olimpia en defensa. La presión alta y la intensidad por las bandas fueron fundamentales para inclinar rápidamente el encuentro a favor de los visitantes.

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Aunque Olimpia intentó responder con aproximaciones aisladas y algunos ataques rápidos, nunca logró asentarse realmente en el compromiso. La defensa del conjunto paraguayo sufrió constantemente con la movilidad de los atacantes brasileños, especialmente por el sector derecho, donde Vasco encontró ventajas durante gran parte del partido.

El primer gol llegó después de varias advertencias del equipo carioca. La apertura del marcador desacomodó completamente a Olimpia, que empezó a cometer errores en salida y dejó demasiados espacios en el mediocampo. Vasco aprovechó ese contexto para aumentar la presión y mantener el dominio territorial.

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En el complemento, el conjunto brasileño fue todavía más contundente. Con transiciones rápidas y buena precisión en los últimos metros, encontró el segundo gol apenas iniciado el segundo tiempo, situación que prácticamente liquidó el compromiso. A partir de allí, Olimpia perdió orden táctico y comenzó a jugar más con desesperación que con claridad.

El tercer tanto terminó de sentenciar una actuación muy sólida del cuadro brasileño, que además mostró eficacia ofensiva y seguridad defensiva. Vasco controló la posesión durante buena parte del encuentro y administró la ventaja sin mayores complicaciones. Olimpia, por su parte, tuvo dificultades para generar opciones claras y se vio superado físicamente en varios tramos del partido.

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Entre las figuras destacadas del encuentro estuvieron José Luis Rodríguez, Nuno Moreira y Adson, quienes participaron directamente en los goles y fueron determinantes en el funcionamiento ofensivo de Vasco. La velocidad y asociación entre ellos terminó marcando la diferencia frente a una defensa paraguaya que nunca encontró respuestas.

Hace una semana, la tía del jugador, Yadira Figueroa contaba la historia de Carlos Cuesta en una entrevista con Infobae Colombia.

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Para la familia Figueroa Cuesta su convocatoria a selección fue un sueño cumplido - crédito Diego Suárez/Infobae

Además, contó la importancia de su familia en logros como el conseguido el 20 de mayo, su primer gol en Copa Sudamericana, el segundo torneo internacional más importante de América.

La tía de Carlos Cuesta afirma que la familia ha sido fundamental en su carrera como futbolista y ha estado muy presente - crédito Diego Suárez/Infobae