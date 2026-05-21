Colombia

Abogado de Nicolás Petro envió ‘explosivo’ mensaje a Day Vásquez sobre la ‘justicia divina’ en su contra: “Te será devuelto con creces”

La barranquillera publicó en sus redes sociales que quienes hayan cometido delitos deben pagar, palabras que provocaron una reacción inmediata de Alejandro Carranza, defensor de la familia presidencial

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El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y ella se defendió - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X
El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y ella se defendió - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X

En medio de la cadena de procesos judiciales, cruces de versiones y mensajes publicados en redes sociales que rodean a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, un nuevo episodio volvió a elevar la tensión entre los protagonistas de este caso que desde hace meses permanece en el centro de la discusión pública y política del país.

Esta vez, el foco se concentró en las declaraciones del abogado Alejandro Carranza, conocido en plataformas digitales como “Hombre Jurista”, que reaccionó con dureza a una publicación hecha por Daysuris del Carmen Vásquez, expareja de Nicolás Petro y principal testigo dentro de varios de los expedientes que hoy avanzan en la Fiscalía General de la Nación.

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La controversia surgió luego de que se conociera un nuevo capítulo judicial dentro de la investigación que involucra a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, que enfrenta una indagación por los delitos de presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Laura Ojeda rechazó acusaciones de interceptación telefónica por parte de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, por supuesta infidelidad - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram
Un nuevo cruce de mensajes volvió a poner en el centro de la polémica el caso que involucra a Nicolás Petro, Day Vásquez y Laura Ojeda - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

Nuevo choque entre Day Vásquez y el abogado de Nicolás Petro

En ese escenario de enfrentamientos judiciales y personales, Day Vásquez publicó un mensaje en la red social X que rápidamente provocó reacciones y nuevas interpretaciones sobre el momento que atraviesan los involucrados.

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“Que asuman sus delitos… Cometieron y deben pagar”, escribió la exesposa de Nicolás Petro, en un mensaje que muchos usuarios relacionaron inmediatamente con el proceso contra Laura Ojeda y las investigaciones que continúan abiertas contra el hijo del presidente.

La publicación no tardó en viralizarse y, como ha ocurrido en otras ocasiones, generó respuestas desde sectores cercanos a Nicolás Petro; una de las más contundentes fue la del abogado Alejandro Carranza, que decidió responderle a Vásquez utilizando un tono religioso y cargado de referencias a la justicia divina.

“Daysuris del Carmen, todo lo que tu maldad anhela para tus víctimas te está siendo devuelto, y te será devuelto con creces, en el nombre de la justicia divina y de Dios todopoderoso. Amén”, escribió Carranza.

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, reaccionó con dureza a una publicación de Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, reaccionó con dureza a una publicación de Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X

¿Qué investiga la Fiscalía General de la Nación contra Laura Ojeda?

Según la línea investigativa que adelanta la Fiscalía, Laura Ojeda habría intentado acceder a conversaciones privadas de Day Vásquez mediante la intervención de terceros, una hipótesis que se sustenta, de acuerdo con los investigadores, en conversaciones halladas durante la extracción de información de un dispositivo móvil que estuvo bajo su poder.

Aunque la diligencia de imputación de cargos ya había sido programada por las autoridades judiciales para el 12 de mayo de 2026, esta terminó siendo aplazada luego de que Laura Ojeda sufriera la pérdida del bebé que esperaba.

El hecho generó un nuevo ambiente de confrontación alrededor del caso, especialmente porque tanto su familia como su equipo de defensa sostienen que el estrés derivado de las acusaciones y la presión mediática influyeron de manera determinante en esa situación personal. Ellos insisten en que la investigación hace parte de una estrategia para golpear políticamente a la familia presidencial.

Y es que el expediente judicial que sigue la Fiscalía también menciona un supuesto pago de 250.000 pesos relacionado con la búsqueda de mecanismos para obtener acceso a información privada de Day Vásquez, es decir, un hackeo.

Day Vásquez y Laura Ojeda, ex pareja y actual esposa respectivamente de Nicolás Petro. Foto: Instagram
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para avanzar en el proceso contra Laura Ojeda por presunta violación de datos personales contra Day Vásquez - crédito Instagram

Con base en todos los elementos, el ente acusador considera que existen fundamentos suficientes para avanzar en el proceso contra Laura Ojeda. Sin embargo, la defensa rechaza de manera categórica esa interpretación y sostiene que todo se trata de un montaje construido sobre interpretaciones parciales de conversaciones y hechos descontextualizados.

Cabe destacar que la situación adquiere todavía más relevancia porque se cruza con el proceso que enfrenta Nicolás Petro, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en medio de señalamientos sobre la presunta recepción de dinero irregular durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Dentro de esa investigación, Day Vásquez se convirtió en una pieza clave para la Fiscalía al entregar declaraciones y elementos que, según el ente investigador, permitieron abrir nuevas líneas de indagación sobre el origen de recursos económicos manejados por el entonces diputado del Atlántico.

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