Condena de seis meses de prisión para policía que se encerró con una privada de la libertad en el baño de una estación

El uniformado retiró a dos privadas de la libertad de sus celdas mientras estaba a cargo de la seguridad en el centro de detención - crédito Visuales IA

El 21 de mayo la Fiscalía Penal Militar y Policial publicó un comunicado en el que confirmó que un patrullero de la Policía Nacional fue enviado a prisión por abandonar su sitio de trabajo y la custodia de privados de la libertad en una estación en Ipiales, Nariño.

En el documento se revela que el hecho se registró el 9 de abril, cuando el uniformado adscrito al Departamento de Policía de Nariño estaba cumpliendo funciones de custodia en el Centro de Retención Transitorio de Ipiales.

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Durante su turno, el patrullero habría apartado de las celdas a dos mujeres privadas de la libertad sin ningún tipo de justificación y sin cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, minutos más tarde, fue sorprendido por otro uniformado cuando estaba en uno de los baños del lugar junto a una de las detenidas.

Se desconoce los motivos por los que las dos mujeres mencionadas estaban en el centro de detención o si alguna de ellas había cometido crímenes por los que podría ser considerada un peligro para la sociedad.

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El patrullero aceptó los cargos en su contra y pasará seis meses en prisión - crédito Fiscalía

De acuerdo con el testimonio entregado por el policía que observó la situación, su compañero estaba semidesnudo, igual que la capturada, y estarían teniendo relaciones sexuales.

“Fue sorprendido en un baño contiguo, semidesnudo y en compañía de una de ellas, sosteniendo relaciones sexuales durante el servicio, por lo que fue capturado en flagrancia por la presunta comisión del delito de abandono del puesto”.

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Tras el reporte sobre lo registrado, el policía fue presentado ante un juez de control de garantías y luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, este aceptó las acusaciones por el delito de abandono de puesto.

“Con fundamento en la investigación adelantada por la Fiscalía 2437 de Conocimiento y en los elementos materiales probatorios recaudados por la Policía Judicial, el Juzgado 1313 de Conocimiento profirió sentencia condenatoria de seis (6) meses de prisión por el delito imputado, decisión que quedó en firme al no ser recurrida”, informó la Fiscalía.

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Fueron condenados dos soldados que vendieron arma del Ejército Nacional

Los uniformados aceptaron los cargos para recibir un beneficio de reducción de la condena - crédito Europa Press

El 21 de mayo la Fiscalía Penal Militar y Policial también informó sobre la condena contra dos soldados adscritos al Batallón de Policía Militar que sacaron un arma del Ejército Nacional de las instalaciones y luego la vendieron.

“Quienes cumplían una orden relacionada con la extracción de material de guerra para la toma de improntas, acordaron apoderarse de una pistola marca CZ de propiedad del Ejército Nacional, la cual se encontraba en adecuadas condiciones de funcionamiento, con el propósito de venderla a un tercero”.

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Durante la investigación se comprobó que los uniformados vendieron el arma por 1.800.000 pesos a una persona que está siendo identificada. Tras la exposición de las pruebas, los imputados aceptaron cargos en su contra.

“Los implicados aceptaron mediante preacuerdo la existencia material de los delitos de hurto de armas y bienes de defensa, en concurso homogéneo sucesivo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos”.

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Dos uniformados vendieron un arma del Ejército Nacional en Barranquilla - crédito Fiscalía

Los soldados llegaron a un acuerdo avalado por el juzgado 1202 y recibieron una condena de tres años y siete meses de prisión por sus actos, lo que incluirá no poder tener funciones públicas, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y otros aspectos por el mismo tiempo del castigo.

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso con la protección de los bienes del Estado, la seguridad pública y el fortalecimiento de las acciones investigativas orientadas a combatir de manera efectiva las conductas delictivas que afecten a las instituciones y a la ciudadanía”, se lee en el comunicado sobre el tema.

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