Colombia

Si va a salir de Colombia, esto es lo que debe hacer para que sus documentos tengan validez y no se lleve sorpresas

Cada vez más colombianos que planean viajar, estudiar o trabajar fuera del país están pendientes de este requisito. Aunque el proceso es virtual, hay detalles clave que pueden evitar retrasos, rechazos y gastos innecesarios

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de documentos oficiales apilados: diplomas y papeles enrollados con sellos y lazos. De fondo, arcos de un edificio y siluetas de personas.
El trámite de apostilla en Colombia se realiza en línea y certifica la autenticidad de documentos oficiales para uso internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para miles de colombianos que planean estudiar, trabajar o radicarse en otro país, hay un trámite que termina siendo inevitable antes de hacer las maletas, la apostilla. Aunque muchas personas la escuchan mencionar por primera vez cuando les exigen documentos válidos en el exterior, este proceso se convirtió en uno de los más frecuentes ante la Cancillería.

En 2026, el procedimiento continúa realizándose de manera completamente virtual y permite certificar la autenticidad de documentos oficiales emitidos en Colombia. Desde registros civiles hasta diplomas universitarios, la apostilla funciona como una especie de “sello internacional” que da validez a los papeles fuera del país.

PUBLICIDAD

Colombianos en el exterior - Cancillería de Colombia
Miles de colombianos deben apostillar registros civiles, diplomas y antecedentes judiciales para estudiar, trabajar o radicarse en el exterior - crédito Cancillería de Colombia

La necesidad de apostillar suele aparecer en momentos decisivos: aplicar a una beca, casarse en otro país, homologar títulos profesionales o incluso presentar antecedentes judiciales para obtener una visa. Por eso, conocer cómo funciona el trámite y evitar errores puede ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza.

De acuerdo con la Cancillería, la apostilla certifica que la firma de un funcionario público colombiano es auténtica y se encuentra registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto permite que el documento tenga reconocimiento legal en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los destinos manejan el mismo procedimiento. Cuando el país al que va dirigido el documento no pertenece a ese convenio internacional, el trámite cambia y debe hacerse una legalización, un proceso que incluye pasos adicionales ante consulados o autoridades diplomáticas.

Entre los documentos que más solicitan los ciudadanos para apostillar están los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. También aparecen con frecuencia diplomas, certificados académicos, actas de grado, poderes notariales, escrituras, antecedentes judiciales y certificados médicos o de vacunación.

Ilustración en acuarela de documentos colombianos como diplomas, certificados de nacimiento y actos legales, con sellos y engranajes, y el texto "Apostillado en Colombia Documentos Oficiales".
La apostilla de documentos otorga validez legal en países miembros del Convenio de La Haya de 1961, facilitando procesos migratorios y académicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los cambios que más valoran quienes realizan el trámite es que ya no deben desplazarse físicamente a oficinas o sedes consulares. Todo se hace en línea a través del portal oficial de Apostilla y Legalización de la Cancillería. El procedimiento comienza con el escaneo del documento en formato PDF. La recomendación principal es verificar que el archivo sea legible, esté completo y tenga visibles datos como nombre, cargo, firma y fecha del funcionario correspondiente.

Después, el usuario debe ingresar al portal oficial, seleccionar el tipo de documento y elegir el país de destino. Luego se carga el archivo y el sistema realiza automáticamente la validación de la firma registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si la información es aprobada, la persona recibe un correo electrónico con las instrucciones para efectuar el pago. Una vez completado ese paso, la apostilla digital llega directamente al correo registrado durante la solicitud.

La Cancillería también habilitó herramientas para consultar el estado del trámite y verificar posteriormente la autenticidad del documento mediante un código alfanumérico. Esa función resulta especialmente útil para universidades, empresas o autoridades extranjeras que necesiten comprobar la validez del certificado.

Ilustración acuarela de un mapa de Colombia con su bandera y el escudo nacional, rodeado por diplomas y certificados de nacimiento, matrimonio y notas académicas.
Si el país de destino no pertenece al convenio internacional, se requiere el procedimiento alternativo de legalización ante el consulado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a los costos, el valor aproximado de la apostilla en 2026 es de 36.000 pesos colombianos por documento. En el caso de la legalización, el trámite tiene un costo cercano a los 25.000 pesos. Los pagos pueden hacerse a través de PSE, tarjetas débito o crédito y entidades bancarias autorizadas. Además, las autoridades reiteran que no es obligatorio contratar intermediarios ni tramitadores para completar el proceso.

Precisamente, uno de los llamados más insistentes de la Cancillería tiene que ver con los fraudes relacionados con apostillas falsas o gestores no autorizados. En redes sociales y plataformas digitales suelen circular ofertas de supuestos “trámites rápidos”, pero las autoridades recomiendan utilizar únicamente canales oficiales.

Otro punto importante tiene que ver con los tiempos. Aunque muchas solicitudes se resuelven rápidamente, la respuesta puede tardar entre 24 horas y tres días hábiles, dependiendo del tipo de documento y del proceso de validación de la firma correspondiente.

Infografía con ilustraciones y texto sobre cómo apostillar documentos colombianos virtualmente, mostrando un tablet con un documento, el mundo con banderas y gráficos de proceso.
La Cancillería advierte sobre fraudes y recomienda a los usuarios realizar el proceso de apostilla solo por los canales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También existen casos particulares que requieren verificaciones previas antes de solicitar la apostilla. Por ejemplo, algunos documentos académicos deben pasar primero por validaciones del Ministerio de Educación. En el caso de los antecedentes judiciales, estos necesitan códigos de validación emitidos por la Policía Nacional. Aunque la apostilla no tiene fecha de vencimiento, eso no significa que pueda utilizarse indefinidamente. Varias entidades internacionales exigen que los documentos presentados tengan una expedición reciente, generalmente no superior a tres o seis meses.

Por esa razón, especialistas recomiendan no adelantar el trámite con demasiada anticipación. Lo ideal es apostillar los documentos poco tiempo antes de iniciar el proceso migratorio, académico o laboral para evitar inconvenientes posteriores.

En medio del aumento de colombianos que buscan oportunidades fuera del país, la apostilla sigue siendo un requisito clave que, aunque parece sencillo, requiere atención a los detalles y el uso correcto de las plataformas oficiales.

Temas Relacionados

ApostillaCancillería ColombiaColombianos en el exteriorApostillar documentosColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Encuesta de Guarumo sacude la carrera presidencial: Cepeda lidera, pero perdería en segunda vuelta frente a Paloma Valencia y De la Espriella

El sondeo también reveló un reacomodo en la contienda, con movimientos clave en la puja por el segundo lugar y un electorado que aún no termina de definirse

Encuesta de Guarumo sacude la carrera presidencial: Cepeda lidera, pero perdería en segunda vuelta frente a Paloma Valencia y De la Espriella

Colombia sorprendió en medición global sobre protección a menores, aunque todavía hay graves vacíos

El país entró al grupo de mejor desempeño en políticas para enfrentar la violencia sexual contra niños y adolescentes, pero expertos advirtieron fallas institucionales y legales que siguen dejando en riesgo a miles de menores

Colombia sorprendió en medición global sobre protección a menores, aunque todavía hay graves vacíos

Paloma Valencia apuntó a Iván Cepeda como el presunto determinador de los ataques a su sede de campaña: “Destruyen al que no piensa como ellos”

La aspirante presidencial del partido opositor al Gobierno Petro atribuyó al senador del Pacto Histórico la instigación de los hechos vandálicos registrados en la sede de su campaña, ubicada en el sector de Chapinero en Bogotá

Paloma Valencia apuntó a Iván Cepeda como el presunto determinador de los ataques a su sede de campaña: “Destruyen al que no piensa como ellos”

Guía para realizarse una cirugía estética en Colombia: “Desconfíe de tarifas o planes económicos”

Un especialista recordó que el centro de atención debe estar habilitado por autoridades, contar con servicios de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos, además de personal entrenado, para manejar eventuales complicaciones en el posoperatorio inmediato

Guía para realizarse una cirugía estética en Colombia: “Desconfíe de tarifas o planes económicos”

Bloqueos en la carrera Séptima de Bogotá afectan Transmilenio: vandalizan sede de campaña de Paloma Valencia por manifestaciones

Una intervención de encapuchados en la zona central de la capital provocó la suspensión temporal del ingreso de pasajeros y fomentó el ingreso sin pago, lo que desencadenó retrasos en el servicio

Bloqueos en la carrera Séptima de Bogotá afectan Transmilenio: vandalizan sede de campaña de Paloma Valencia por manifestaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Alejandra Salguero compartió sentido mensaje por el fin de su relación con Tebi Bernal: “La vida nos enseña”

La creadora de contenido ‘Valentina Mor’ fue capturada de nuevo por drogar a extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales”

Deportes

Camilo Vargas “reabrió la herida” en la selección Colombia por los amistosos disputados en marzo: “Cada uno sabe lo que pasó”

Camilo Vargas “reabrió la herida” en la selección Colombia por los amistosos disputados en marzo: “Cada uno sabe lo que pasó”

La Conmebol anunció sanción para Independiente Medellín por los incidentes en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo

James Rodríguez y los problemas con sus entrenadores, abordados en la serie documental de Netflix: “Quiere ganar la discusión”

Cómo se armarán los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana: habría duelo de colombianos

Cristiano Ronaldo finalmente gritó campeón con Al-Nassr antes de unirse a Portugal para el Mundial 2026