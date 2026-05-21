Si va a salir de Colombia, esto es lo que debe hacer para que sus documentos tengan validez y no se lleve sorpresas

El trámite de apostilla en Colombia se realiza en línea y certifica la autenticidad de documentos oficiales para uso internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para miles de colombianos que planean estudiar, trabajar o radicarse en otro país, hay un trámite que termina siendo inevitable antes de hacer las maletas, la apostilla. Aunque muchas personas la escuchan mencionar por primera vez cuando les exigen documentos válidos en el exterior, este proceso se convirtió en uno de los más frecuentes ante la Cancillería.

En 2026, el procedimiento continúa realizándose de manera completamente virtual y permite certificar la autenticidad de documentos oficiales emitidos en Colombia. Desde registros civiles hasta diplomas universitarios, la apostilla funciona como una especie de “sello internacional” que da validez a los papeles fuera del país.

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Miles de colombianos deben apostillar registros civiles, diplomas y antecedentes judiciales para estudiar, trabajar o radicarse en el exterior - crédito Cancillería de Colombia

La necesidad de apostillar suele aparecer en momentos decisivos: aplicar a una beca, casarse en otro país, homologar títulos profesionales o incluso presentar antecedentes judiciales para obtener una visa. Por eso, conocer cómo funciona el trámite y evitar errores puede ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza.

De acuerdo con la Cancillería, la apostilla certifica que la firma de un funcionario público colombiano es auténtica y se encuentra registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto permite que el documento tenga reconocimiento legal en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961.

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Sin embargo, no todos los destinos manejan el mismo procedimiento. Cuando el país al que va dirigido el documento no pertenece a ese convenio internacional, el trámite cambia y debe hacerse una legalización, un proceso que incluye pasos adicionales ante consulados o autoridades diplomáticas.

Entre los documentos que más solicitan los ciudadanos para apostillar están los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. También aparecen con frecuencia diplomas, certificados académicos, actas de grado, poderes notariales, escrituras, antecedentes judiciales y certificados médicos o de vacunación.

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La apostilla de documentos otorga validez legal en países miembros del Convenio de La Haya de 1961, facilitando procesos migratorios y académicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los cambios que más valoran quienes realizan el trámite es que ya no deben desplazarse físicamente a oficinas o sedes consulares. Todo se hace en línea a través del portal oficial de Apostilla y Legalización de la Cancillería. El procedimiento comienza con el escaneo del documento en formato PDF. La recomendación principal es verificar que el archivo sea legible, esté completo y tenga visibles datos como nombre, cargo, firma y fecha del funcionario correspondiente.

Después, el usuario debe ingresar al portal oficial, seleccionar el tipo de documento y elegir el país de destino. Luego se carga el archivo y el sistema realiza automáticamente la validación de la firma registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si la información es aprobada, la persona recibe un correo electrónico con las instrucciones para efectuar el pago. Una vez completado ese paso, la apostilla digital llega directamente al correo registrado durante la solicitud.

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La Cancillería también habilitó herramientas para consultar el estado del trámite y verificar posteriormente la autenticidad del documento mediante un código alfanumérico. Esa función resulta especialmente útil para universidades, empresas o autoridades extranjeras que necesiten comprobar la validez del certificado.

Si el país de destino no pertenece al convenio internacional, se requiere el procedimiento alternativo de legalización ante el consulado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a los costos, el valor aproximado de la apostilla en 2026 es de 36.000 pesos colombianos por documento. En el caso de la legalización, el trámite tiene un costo cercano a los 25.000 pesos. Los pagos pueden hacerse a través de PSE, tarjetas débito o crédito y entidades bancarias autorizadas. Además, las autoridades reiteran que no es obligatorio contratar intermediarios ni tramitadores para completar el proceso.

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Precisamente, uno de los llamados más insistentes de la Cancillería tiene que ver con los fraudes relacionados con apostillas falsas o gestores no autorizados. En redes sociales y plataformas digitales suelen circular ofertas de supuestos “trámites rápidos”, pero las autoridades recomiendan utilizar únicamente canales oficiales.

Otro punto importante tiene que ver con los tiempos. Aunque muchas solicitudes se resuelven rápidamente, la respuesta puede tardar entre 24 horas y tres días hábiles, dependiendo del tipo de documento y del proceso de validación de la firma correspondiente.

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La Cancillería advierte sobre fraudes y recomienda a los usuarios realizar el proceso de apostilla solo por los canales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También existen casos particulares que requieren verificaciones previas antes de solicitar la apostilla. Por ejemplo, algunos documentos académicos deben pasar primero por validaciones del Ministerio de Educación. En el caso de los antecedentes judiciales, estos necesitan códigos de validación emitidos por la Policía Nacional. Aunque la apostilla no tiene fecha de vencimiento, eso no significa que pueda utilizarse indefinidamente. Varias entidades internacionales exigen que los documentos presentados tengan una expedición reciente, generalmente no superior a tres o seis meses.

Por esa razón, especialistas recomiendan no adelantar el trámite con demasiada anticipación. Lo ideal es apostillar los documentos poco tiempo antes de iniciar el proceso migratorio, académico o laboral para evitar inconvenientes posteriores.

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En medio del aumento de colombianos que buscan oportunidades fuera del país, la apostilla sigue siendo un requisito clave que, aunque parece sencillo, requiere atención a los detalles y el uso correcto de las plataformas oficiales.