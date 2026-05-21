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En Bogotá, 4.687 animales fueron atropellados y abandonados en vía pública: proyecto busca capacitar a conductores en bienestar animal

La iniciativa busca eliminar las campañas pasajeras y garantizar acciones permanentes para reducir el sufrimiento y abandono de animales atropellados en la capital

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Andrés García urge a mejorar protocolos ante emergencias viales que involucran animales - crédito X
Entre 2019 y 2025, Bogotá registró 4.687 casos de animales atropellados en las vías urbanas, una problemática que exige respuestas urgentes - crédito X

El concejal de Bogotá Julián Triana puso en el centro del debate público un problema que por años se ha naturalizado en la ciudad: el atropellamiento y abandono de animales en las vías urbanas.

Según cifras presentadas en un debate reciente en el Concejo de Bogotá, entre 2019 y 2025 se registraron 4.687 casos de animales atropellados, una realidad que, según Triana, demanda respuestas urgentes y concretas más allá de los discursos.

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“Ver un animal atropellado en las calles de Bogotá ya parece parte del paisaje. Eso no puede seguir siendo aceptable”, afirmó el concejal Triana al presentar el Proyecto de Acuerdo 456 de 2026, que busca hacer obligatoria la capacitación en bienestar animal para todos los conductores del Sistema de Transporte Público.

El concejal fue enfático: “No podemos seguir aceptando que la operación del transporte valga más que la vida”. Y es que, a pesar de la existencia de protocolos institucionales, la respuesta sigue siendo lenta, improvisada y, en la mayoría de los casos, sin consecuencias claras frente al abandono de un animal herido tras un accidente.

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Señalan ausencia de protocolos claros para atender animales atropellados en las vías del país - crédito Recosfa
La capacitación informará a los conductores sobre los centros veterinarios disponibles en Bogotá, para actuar de forma rápida ante emergencias animales - crédito Recosfa

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto de acuerdo establece que la empresa TransMilenio S.A., el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y todas las empresas públicas prestadoras del servicio de transporte en Bogotá, con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), implementen una formación real y obligatoria para conductores, que incluya:

  • Reconocimiento y evaluación de situaciones: enseñar a los conductores a identificar y evaluar rápidamente un incidente con animales, minimizando el riesgo de más daño.
  • Procedimientos de emergencia: instruir sobre los pasos inmediatos tras un atropellamiento, cómo comunicarse con los centros de control y autoridades pertinentes (incluido el Nuse 123).
  • Primeros auxilios básicos para animales: proveer conocimientos sobre cómo manejar y movilizar animales heridos sin causarles más daño.
  • Conocimiento de centros veterinarios: informar a los conductores sobre la ubicación y horarios de los centros de atención veterinaria de la ciudad, para actuar con rapidez en caso de emergencia.
  • Normativa y responsabilidad: capacitar sobre la normatividad de bienestar animal y la responsabilidad legal ante un atropellamiento.
  • Medidas preventivas: enseñar técnicas de conducción segura para minimizar el riesgo de atropellar animales y estar alerta a su presencia en la vía.
  • Concienciación y empatía: fomentar una actitud de respeto y empatía hacia los animales, resaltando el impacto del sufrimiento causado por los atropellamientos.
  • Registro y reporte: instruir sobre la importancia de documentar correctamente el incidente y las acciones tomadas, para el seguimiento y mejora de la política pública.
Julián Triana impulsa medidas para que la vida de seres vulnerables deje de depender del azar y empiece a ser prioridad en las calles de la capital - crédito Concejal Julián Triana
Julián Triana impulsa medidas para que la vida de seres vulnerables deje de depender del azar y empiece a ser prioridad en las calles de la capital - crédito Concejal Julián Triana

Evaluación y seguimiento: una política que trasciende el papel

El acuerdo determina que la Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con TransMilenio S.A. y el dpyba, deberá realizar evaluaciones periódicas para verificar el impacto y la efectividad de los programas de capacitación, ajustándolos según los resultados obtenidos.

El proyecto aclara que la incorporación de estas capacitaciones será progresiva y no requerirá la creación de nuevos programas ni la modificación unilateral de contratos de concesión vigentes, facilitando así su implementación real sin dilaciones técnicas o legales.

Triana advirtió que, aunque Bogotá cuenta con políticas y discursos sobre protección animal, la realidad demuestra que estos no se han traducido en acciones obligatorias y permanentes. “No queremos campañas pasajeras ni anuncios simbólicos. Queremos medidas concretas que salven vidas”, enfatizó durante el debate.

En muchas ocasiones, los animales atropellados quedan abandonados en las vías, agonizando sin atención durante horas y en condiciones de sufrimiento extremo. Las respuestas institucionales son dispersas y muchas veces no hay consecuencias claras para quienes abandonan a un animal herido.

La ley 1774 establece responsabilidades compartidas en accidentes con animales - crédito X
La Secretaría de Movilidad y TransMilenio evaluarán periódicamente la efectividad de los programas de capacitación para ajustar medidas y mejorar el bienestar animal - crédito X

El concejal subrayó que una ciudad moderna no es solo la que mueve buses más rápido, sino la que entiende que sus calles también son territorio de vida. El objetivo del proyecto es prevenir atropellamientos, mejorar la reacción ante emergencias y garantizar que ningún animal herido quede abandonado a su suerte.

La propuesta también busca crear conciencia y empatía entre los conductores, recordando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida y que la protección de los animales urbanos es parte de la convivencia y la seguridad ciudadana.

El Proyecto de Acuerdo 456 de 2026 aplicará a todos los conductores que operan vehículos de transporte público en el Distrito Capital y entrará en vigencia a partir de su publicación. Se espera que, tras su aprobación, Bogotá marque un precedente en la protección animal y sirva como ejemplo para otras ciudades del país.

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