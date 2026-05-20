Bogotá perdió más de $265.000 millones por los colados en Transmilenio, resaltan poca intervención de la administración Galán

En más del 60% de las estaciones no hay puertas de seguridad - crédito Visuales IA

Desde que comenzó la alcaldía de Carlos Fernando Galán en Bogotá, una de las críticas más consistentes que ha tenido es la cabildante Diana Diago, que el 20 de mayo, en el Concejo de Bogotá, criticó lo poco que ha hecho el distrito para impedir que aumenten los casos de colados en Transmilenio.

Para argumentar lo preocupante de la situación, Diago reveló informes oficiales en los que se confirmó que la pérdida por los usuarios que evadieron el pago para ingresar al sistema fue de más de 265.000 millones de pesos.

PUBLICIDAD

La cabildante indicó que, a través de un derecho de petición, conoció que Transmilenio reporta que se pierde hasta 728 millones de pesos al día, lo que ha generado un hueco en las finanzas del sistema.

La denuncia fue realizada por la concejala Diana Diago - crédito IDU

Durante su intervención, la política criticó a los ciudadanos que le “roban” a Bogotá al no pagar el valor del pasaje del transporte. “Mientras los bogotanos responsables pagan su pasaje cada día, otros le roban y la cifra es escandalosa”, reprochó la concejala.

PUBLICIDAD

Además de la ciudadanía, Diago se fue lanza en ristre contra la administración de Carlos Fernando Galán en Bogotá y las pocas acciones que ha ejecutado para impedir que la problemática siga aumentando.

“La administración Galán y su gerente María Fernanda Ortiz no han logrado darle solución a esta problemática. Los colados afectan el sistema, sus finanzas”, fueron las palabras de la concejala.

PUBLICIDAD

Para la bogotana, otra de las problemáticas es la falta de instalación de puertas anticolados, ya que reveló que en el sistema hay 129 estaciones, pero solamente 40 de ellas (31%) cuentan con este tipo de protección.

Diago indicó que cada hora se pierden más de 30 millones de pesos por la evasión - crédito @TransMilenio / X

La cabildante afirmó que no es justificable que el 69% de las estaciones permanezcan abiertas, la mayoría con puertas dañadas desde hace varios meses, lo que, en su concepto, favorece la evasión y se ha convertido en un descuido técnico que le cuesta millones a Bogotá.

PUBLICIDAD

“Una de las soluciones es instalar el 100% de las puertas, que tiene un costo aproximado de 170.000 millones. Hasta ahora, la inversión ejecutada supera los 29.530 millones a un costo promedio de 1.520 millones por estación”.

La cabildante también mencionó que la evasión del pago del pasaje de Transmilenio genera riesgos de inseguridad vial, cruces indebidos e ingreso irregular a las estaciones, por lo que cada ciudadano que ingresa de manera irregular a las estaciones está poniendo en riesgo su vida.

PUBLICIDAD

“Estamos ante un problema de orden público, de convivencia y de desangre financiero del sistema, que la ciudad necesita resolver con urgencia, tan solo en el año pasado se presentaron cuatro fatalidades y a la fecha en el 2026 se han presentado dos fatalidades al interior del sistema”, puntualizó.

La concejala pidió mayor intervención por parte del Distrito - crédito @TransMilenio / X

¿Qué medidas han adoptado en Transmilenio?

Transmilenio implementó nuevas medidas para enfrentar el aumento de personas que ingresan sin pagar y otras conductas indebidas en el sistema de transporte de Bogotá. Las acciones incluyen la instalación de torniquetes más altos y reforzados en varias estaciones, así como el despliegue de un mayor número de agentes de seguridad y personal de control operativo. Además, se intensificó la vigilancia con cámaras y se promueve la denuncia ciudadana de comportamientos irregulares.

PUBLICIDAD

La empresa busca reducir la evasión del pago del pasaje, que afecta las finanzas del sistema y la calidad del servicio. También se están realizando campañas pedagógicas para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de cumplir las normas y respetar tanto al personal como a los demás pasajeros. Las autoridades recordaron que el ingreso irregular constituye una infracción que puede acarrear sanciones económicas y administrativas para los infractores.