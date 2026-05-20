Video | Mural contra Álvaro Uribe: acusan a hombre de atacar con un arma cortopunzante a simpatizantes del expresidente

Estos fueron los momentos en los que se habría registrado la agresión con cuchillo por parte de uno de los manifestantes a seguidores del expresidente Álvaro Uribe, a las afueras de su residencia en Rionegro - crédito suministrada a Infobae Colombia

En un episodio que sigue generando polémica en las redes sociales, ocurrido el martes 19 de mayo a las afueras de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, surgieron nuevos señalamientos sobre algunos de los integrantes de la movilización en la que el representante electo a la Cámara Hernán Muriel habría buscado señalar al ex jefe de Estado de la responsabilidad en los 7.837 casos documentados sobre ‘falsos positivos’.

En videos que comenzaron a hacerse virales en las redes sociales, quedó registrado el momento en el que una de las personas que hacía parte de la movilización habría atacado con un elemento cortopunzante, al parecer un cuchillo, contra integrantes del Centro Democrático en Medellín y en Antioquia que acudieron en respaldo al exmandatario. Según algunos de los afectados, hubo al parecer lesiones por parte de este sujeto.

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En el cruce entre seguidores del expresidente Álvaro Uribe y simpatizantes del representante electo Hernán Muriel se habrían registrado ataques con arma blanca por parte de uno de los presentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Denuncian ataque con arma blanca por uno de los presentes en manifestación frente a residencia de Álvaro Uribe

Entre los afectados se encuentra David Toledo, excandidato a la Cámara de Representantes que se autodefine como líder de opinión, que denunció haber sido víctima de un intento de agresión con arma blanca. “¿Entonces esto no es un intento de homicidio?”, cuestionó el joven activista en sus redes sociales, en las que publicó el video en el que muestra a una persona acercándose con lo que parece es un puñal.

Además, Toledo responsabilizó directamente al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la presidencia, por el episodio. “Cepeda quiere asesinar la oposición”, señaló el afectado, que recibió el respaldo del concejal de Medellín Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que también expuso en sus plataformas digitales ´la situación, que causó alerta entre los miembros del partido de oposición en el departamento.

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El joven activista David Toledo mostró cómo se habrían usado armas blancas en la manifestación frente a la casa del expresidente Álvaro Uribe - crédito @DavidToledoOsp/X

Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras los disturbios y también atribuyó la protesta a Cepeda y al representante Muriel, a los que acusó de incitar a la violencia. En su relato, el exjefe de Estado indicó que al llegar a su residencia tras recibir el aviso de su esposa, encontró una larga fila de activistas del Pacto Histórico montando guardia a unos pintores que intervenían un espacio público.

Según su testimonio, se produjo un altercado verbal y, en medio de la confrontación, uno de los manifestantes utilizó un arma blanca contra un simpatizante del Centro Democrático. “Utilizaron un cuchillo contra uno de nuestros compañeros y lo hirieron, el video lo captó”, dijo Uribe, que señaló que, tras dialogar con los jóvenes presentes, borró el mural en compañía de sus simpatizantes, lo que le valió también fuertes críticas.

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Las repercusiones no se limitaron al expresidente. El senador electo Hernán Cadavid calificó los hechos como una “provocación criminal” y denunció la existencia de una campaña sistemática de persecución. “Lo que acaba de suceder en las puertas de la casa del presidente Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia, es una provocación criminal por parte de un recién electo representante a la Cámara del Pacto”, dijo Cadavid.

Este fue el mensaje del expresidente Álvaro Uribe sobre lo sucedido a las afueras de su residencia, en Rionegro - crédito @alvarouribevel/X

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado a la calma y a responder con acciones pacíficas. “La familia es sagrada. Las veces que haya que venir a pintar aquí y a otros sitios de Colombia, hagámoslo con pintura blanca, con pinceles, con brochas”, afirmó el mandatario departamental, que insistió en rechazar la violencia y defender las instituciones por las vías pacíficas.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre la persona que aparece portando el arma blanca en el video grabado por Toledo. Tampoco se han confirmado capturas ni investigaciones relacionadas con el episodio, en un episodio que hizo hincapié en el debate público sobre la seguridad de los líderes políticos, entre ellos Uribe, pero también sobre el derecho a la protesta.