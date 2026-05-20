Patrullera de la Policía ejerció como médica sin título y alcanzó a atender a varios pacientes en hospital de Bogotá

Patrullera de Policía se hizo pasar por médico y atendió a cientos de militares - VisualesIA ScribNews

Una patrullera identificada como Karen Rodríguez ejerció actividades médicas en el Hospital Central de la Policía en Bogotá durante más de mes y medio, otorgando incapacidades y diagnósticos a oficiales, suboficiales y civiles sin poseer formación profesional en medicina ni el registro sanitario obligatorio.

El caso salió a la luz cuando un paciente insatisfecho pidió revisar su idoneidad, lo que desembocó en una cadena investigativa que involucró a la Universidad Javeriana, la Fiscalía y la Dijin. Entre el 2 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, Rodríguez atendió en urgencias a tres coroneles, un teniente, cuatro patrulleros y un civil; en marzo siguiente fue retirada del servicio activo y poco después fue arrestada por uso de documentos falsos y fraude procesal.

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Una patrullera identificada como Karen Rodríguez ejerció actividades médicas en el Hospital Central de la Policía en Bogotá durante más de mes y medio, otorgando incapacidades y diagnósticos a oficiales, suboficiales y civiles sin poseer formación profesional en medicina ni el registro sanitario obligatorio - crédito captura de pantalla Noticias Uno

Según pudo reconstruir el medio Noticias Uno, la patrullera ingresó a la escuela policial en 2021 y tres años más tarde fue trasladada a la capital, primero como apoyo administrativo y enseguida como supuesta doctora tras una solicitud formal de un superior ante la Subdirección General.

Se presentaba como médica bajo el nombre de “doctora Rodríguez”, ordenando fórmulas y valorando pacientes, pese a que únicamente tenía estudios técnicos como auxiliar de vuelo terminados en agosto de 2015 y una presunta acta de grado como médica de la Universidad Javeriana, fechada el 22 de febrero de 2024.

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La Universidad Javeriana aseguró a los investigadores que en esa fecha no ocurrió ninguna ceremonia de grados y que Karen Rodríguez nunca apareció inscrita en el registro académico de la facultad de Medicina. Los documentos utilizados para justificar su ejercicio resultaron ser apócrifos. Además, no existe constancia de su inscripción en el RETHUS, la base nacional obligatoria para ejercer legalmente la medicina en Colombia.

Se presentaba como médica bajo el nombre de “doctora Rodríguez”, ordenando fórmulas y valorando pacientes, pese a que únicamente tenía estudios técnicos como auxiliar de vuelo terminados en agosto de 2015 y una presunta acta de grado como médica de la Universidad Javeriana, fechada el 22 de febrero de 2024 - crédito captura de pantalla Noticias Uno

El caso derivó en una investigación penal. La Fiscalía le imputó el 11 de febrero el delito de uso de documento falso en concurso heterogéneo con fraude procesal. Informaron que Rodríguez no aceptó cargos y actualmente cumple prisión domiciliaria. El medio de comunicación precisó que, además, sobre la patrullera pesan ocho anotaciones previas por lesiones, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

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Rodríguez fue interrogada por el fiscal el 26 de agosto de 2025. Ante la autoridad, sostuvo: “Nunca fui médica porque, como no tengo tarjeta profesional, simplemente era la coordinadora médica del departamento de urgencias. Me encargaba de que los médicos cumplieran sus turnos. Estaba muy pendiente de los pacientes”, dijo Karen Rodríguez al medio Noticias Uno.

Tras la denuncia del paciente inconforme, la entonces directora del Hospital Central pidió la revisión de los títulos de todos los médicos en la institución. El procedimiento permitió desenmascarar la falsificación y poner en marcha la indagación penal. De acuerdo con Noticias Uno, las investigaciones sobre posibles responsables al interior de la Policía apenas comienzan.

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El caso derivó en una investigación penal. La Fiscalía le imputó el 11 de febrero el delito de uso de documento falso en concurso heterogéneo con fraude procesal. Informaron que Rodríguez no aceptó cargos y actualmente cumple prisión domiciliaria crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra suplantación en Barranquilla

El texto expone un caso ocurrido en enero de 2024 en Barranquilla, donde una persona sin título de medicina, identificada como Maira Alejandra Zapata, trabajó durante tres años como médica en la clínica Regional de la Policía Nacional.

Zapata atendió pacientes, recetó medicamentos y firmó actas de defunción sin contar con las credenciales requeridas. Una investigación interna de la Policía Nacional permitió su detención en Cartagena junto a otros tres implicados, entre ellos dos policías y una psicóloga, quienes también trabajaban en el mismo centro médico.

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Las irregularidades se hicieron visibles entre junio y julio de 2023, cuando una oficial de alto rango asumió un puesto y realizó cambios que habrían favorecido a familiares. El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de credenciales de la institución.

Además, este episodio se suma a situaciones previas que han puesto a la Policía Nacional bajo escrutinio, como los casos de corrupción vinculados a procesos judiciales recientes, entre ellos el de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o el ‘zar del contrabando’.

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