Colombia

Medicina legal determinó que el cuerpo hallado en vía de Apulo, Cundinamarca, sí es el de Yulixa Toloza

La mujer desapareció la noche del 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal en Bogotá

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Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el cuerpo encontrado junto a la carretera de Apulo, en Cundinamarca, pertenece a Yulixa Toloza, quien tenía 52 años y había sido reportada como desaparecida el 13 de mayo tras asistir a un centro de estética en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

La identificación se logró luego de que especialistas culminaran la necropsia y analizaran huellas dactilares, a pesar del avanzado estado de descomposición. El director de la entidad, Ariel Cortés, explicó en La Fm que fue necesario conformar un equipo especial, integrado por una patóloga y un asistente, para confirmar científicamente la identidad de la víctima.

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