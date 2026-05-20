Medicina legal determinó que el cuerpo hallado en vía de Apulo, Cundinamarca, sí es el de Yulixa Toloza

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el cuerpo encontrado junto a la carretera de Apulo, en Cundinamarca, pertenece a Yulixa Toloza, quien tenía 52 años y había sido reportada como desaparecida el 13 de mayo tras asistir a un centro de estética en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

La identificación se logró luego de que especialistas culminaran la necropsia y analizaran huellas dactilares, a pesar del avanzado estado de descomposición. El director de la entidad, Ariel Cortés, explicó en La Fm que fue necesario conformar un equipo especial, integrado por una patóloga y un asistente, para confirmar científicamente la identidad de la víctima.

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