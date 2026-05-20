Paloma Valencia salió en defensa de Álvaro Uribe y acusó a Iván Cepeda de instigar violencia tras incidente en casa del expresidente en Rionegro

La candidata del Centro Democrático expresó su solidaridad con el expresidente y su familia tras lo ocurrido a las afueras de su residencia, en Rionegro (Antioquia), en un cruce con el representante electo Hernán Muriel - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia cerró fillas en respaldo al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y a su esposa, Lina Moreno, después de los hechos ocurridos frente a la residencia privada del exmandatario en Rionegro, Antioquia; en los que un grupo de manifestantes intervino un muro aledaño con un mensaje en el que endilgarían al exmandatario los ‘falsos positivos’ qie se habrían cometido en su gobierno.

Valencia denunció que la manifestación frente a la casa de Uribe no fue un acto espontáneo, sino una acción coordinada que, según sus palabras, puso en riesgo la integridad de la familia del expresidente y fomenta la violencia política. La congresista describió la situación vivida por la familia de Uribe como un episodio alarmante, en el que fue necesaria la intervención de las autoridades para dispersar la protesta.

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La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia salió en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vëlez, tras choque con manifestantes a las afueras de su casa en Rionegro - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

“¿Ustedes se imaginan a su mamá sola en una casa cuando llegan buses de gente que odia a su marido y se bajan al lado de su casa y empiezan con violencia dizque a pintar un mural? ¿Ustedes se imaginan que fuera su hija la que está sola ahí? Llega toda esta gente en esa acción violenta”, afirmó Valencia en sus afirmaciones, en las que enfatizó la preocupación por la seguridad y la tranquilidad de la familia presidencial.

La polémica por las protestas frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe

La movilización fue liderada por el representante electo del Pacto Histórico Hernán Muriel, que organizó un acto cultural con víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, en el que se pintó un mural frente a la residencia de Uribe con la cifra de 7.837 ejecuciones extrajudiciales, reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el joven, la jornada buscaba ser un ejercicio de memoria y movilización social.

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No obstante, Uribe responsabilizó directamente al senador Iván Cepeda por los hechos y calificó la protesta como un acto de violencia política, en una idea que profundizó la senadora. “¿Saben qué es lo más grave? Que esto no es casualidad. Cuando una de las personas del partido fue a hablar con ellos, lo que dijeron es que tenían que esperar a ver qué órdenes daba Iván. Y efectivamente, detrás de todo está Iván".

El expresidente, rodeado de simpatizantes, relató un incidente con manifestantes que pintaban un mural cerca de su propiedad. En el video, un testigo aseguró que los manifestantes eran coordinados por el senador Iván Cepeda - crédito @alvarouribevel/X

Fue entonces cuando profundizó aún más en sus señalamientos hacia su contendor y colega. “No, no Iván Márquez, no Iván Mordisco. Iván Cepeda, que se está convirtiendo en un promotor de la violencia, en un promotor del odio”, señaló la congresista, que atribuyó la organización y el respaldo del acto al senador de la oposición, con el que ha tenido una serie de cruces en la contienda electoral, próxima a su primera vuelta.

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Durante la manifestación, la tensión aumentó tras el regreso de Uribe a su domicilio desde Medellín: el expresidente intentó borrar el mural con pintura blanca, lo que derivó en un altercado con los manifestantes. “Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, relató el exmandatario antioqueño.

El expresidente Álvaro Uribe protagonizó un tenso momento con el representante electo de Antioquia, Hernán Muriel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su perfil de X, la congresista ya había enfilado baterías contra Cepeda. “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con La Paz Total tiene el apoyo de los grupos ilegales”, señaló la mujer, en referencia a la estrategia de paz del actual gobierno.

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Por último, hizo un urgente llamado. “Nosotros lo que queremos es una Colombia donde tu hija, tu mamá, esté segura, donde no la hostiguen porque no piensan como tú. Pero sobre todo, estas elecciones nos dan la oportunidad de derrotar el odio y los instigadores de la violencia como Cepeda (...) Lo que necesitamos es una línea roja, donde de un lado estén todos los demócratas y del otro lado los criminales”, remarcó.