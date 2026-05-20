Colombia

Mercenario colombiano capturado por Rusia en la guerra con Ucrania pidió a su familia denunciar a reclutadores en Bogotá y hasta dio la ubicación: “En ese hotel”

El exmilitar William Andrés Gallego Orozco, que se hizo conocido en redes sociales por un video viral difundido tras su captura por tropas rusas, les pidió a sus padres que denuncien cómo opera la red que, según él, lo llevó de Colombia a Ucrania mediante engaños

Guardar
Google icon

Este video documenta la detención de un mercenario colombiano en Ucrania luego de combates por miembros del ejército ruso - crédito @Jhonffonseca/X

Centenares de exmilitares colombianos han terminado vinculados como mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, en algunos casos sin saberlo al inicio, y el caso de William Andrés Gallego Orozco volvió a poner el tema en el foco. El exmilitar fue noticia tras ser capturado por tropas rusas, un hecho que quedó registrado en video.

La detención ocurrió el 26 de abril de 2024 en el frente de Kupiansk. Las imágenes se viralizaron en mayo de 2026 y volvieron a exponer el alcance de redes multinacionales dedicadas al reclutamiento de mercenarios en Colombia.

PUBLICIDAD

El caso, presentado por el sargento retirado Alexander Chala Sáenz, expuso una industria ilegal que ha llevado a miles de excombatientes colombianos a guerras en el exterior. A partir de otro video difundido por la agencia rusa Tass, Gallego Orozco describió cómo operaría parte de esa red desde Bogotá.

Entre lágrimas y con la expectativa de que su situación judicial se resuelva a su favor, el exmilitar colombiano dejó un mensaje dirigido a sus padres. “Mami, papi, necesito un favor y es que vayan a la Policía y denuncien que en frente del hospital de Kennedy, a dos cuadras detrás de un Oxxo (tienda de abarrotes), hay un hotel. En ese hotel reclutan las personas que vienen para Ucrania”, dijo.

PUBLICIDAD

El exmilitar colombiano confirmó que el centro de reclutamiento en el que él llevó a cabo todo el proceso está ubicado en la localidad de Kennedy, bajo la fachada de un hotel, en el suroccidente de la capital colombiana - crédito Taas

La meticulosidad en los detalles llegó al punto en que el tildado como mercenario colombiano, describió cómo es la persona que se encarga de llevar los procesos.

“Esto lo hace un señor bajito, barrigón, llamado Smith. Esta persona se encarga de llenar de mentiras a los jóvenes, a los ancianos”, dijo el connacional, que brindó la entrevista desde una sala, y aislado por completo.

Sobre Smith, Gallego puntualizó que a él “no le importa la persona que sea, solamente les ofrece una suma de dinero bastante grandes y a muchos de ellos les dice que no van a correr peligros, que vienen a hacer un trabajo sin peligro y cuando llegan a Ucrania los papeles cambian”.

Por todo lo anterior, Gallego clama que no lo dejen solo y le colaboren: “Necesitamos que por favor me ayuden y vayan y denuncien a esta persona, mamá, que la denuncien, porque esto se cataloga como tráfico de personas”, le replicó el exmilitar a su madre.

Al final de su mensaje, el colombiano le pidió a sus colegas y compatriotas que están pensando en ir a ofrecer sus servicios en este conflicto bélico que eviten ese destino.

“Yo no quiero que más personas, más jóvenes, más adultos, vengan por querer darle una estabilidad a su familia y terminen en mi lugar o muertos. Entonces, por favor, se los suplico, mami, papi”, cerró Gallego.

A comienzos de mayo de 2026 se difundió en redes sociales el video de la captura del exmilitar colombiano por parte de soldados rusos - crédito @NorthWind_Rus/X | @PabVis/X
A comienzos de mayo de 2026 se difundió en redes sociales el video de la captura del exmilitar colombiano por parte de soldados rusos - crédito @NorthWind_Rus/X | @PabVis/X

El exmilitar colombiano capturado por soldados rusas en la guerra con Ucrania

El mercenario colombiano venía operando al margen de la legalidad y con la participación de empresas dirigidas por oficiales retirados, una problemática que medios como La Silla Vacía y la BBC ya han denunciado durante lo corrido de 2026 y desde mediados de 2025.

Gallego Orozco formaba parte de una unidad compuesta por 17 hombres, la mayoría extranjeros, y fue el único sobreviviente de ese grupo.

El propio Chala Sáenz denunció que en países como Sudán, mercenarios extranjeros han perpetrado masacres contra comunidades civiles, bajo la fachada de empresas autodenominadas “operadores de seguridad”.

El video divulgado muestra a Gallego Orozco, visiblemente aterrorizado, confirmando su identidad ante los soldados rusos.

Uno de los militares que lo recibe pronuncia una bienvenida irónica: “¿De dónde eres? Colombia, bienvenido a Rusia. Vamos, blyad”, reflejando el trato hostil y el ambiente de extrema tensión en el que se desarrollan estas capturas.

El colombiano pudo conversar con su mamá (Paulina Orozco Monsalve) y su papá (William Gallego Arias) - crédito @NorthWind_Rus/X

Según la publicación de Chala Sáenz en X, el destino de los reclutados suele ser trágico: “Terminar peleando una guerra ajena, más por ambición que por necesidad, muchas veces dejando la vida y quedando tirado en un campo de batalla en un país desconocido, sin la mínima posibilidad de que su familia pueda reclamar el cuerpo. Con el tiempo, esa situación se transforma en un auténtico problema de Estado”.

El caso se conoce después de la promulgación de la Ley 2569 por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2026, y que endurece el marco legal colombiano, prohibiendo y penalizando el reclutamiento, entrenamiento, financiamiento y empleo de mercenarios, medidas que elevan estas prácticas a la categoría de delitos graves y alinean al país con la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el combate al mercenarismo.

El propio Chala Sáenz precisó que la nueva legislación apunta a “desmantelar las redes dedicadas a captar exmilitares y personal de seguridad para conflictos en el extranjero (ej. Ucrania, Sudán, Haití)”, y que el énfasis penal estará en los organizadores y financiadores, no en quienes hayan sido engañados.

Temas Relacionados

Captura de mercenario colombianoSoldados rusosGuerra en UcraniaWilliam Andrés Gallego OrozcoRed de reclutadoresBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcha Nacional Agraria: manifestantes llegaron a Bogotá en 12 buses y ocho chivas, afectando la movilidad en varios sectores de la ciudad

Un grupo diverso de personas se moviliza para exigir derechos agrarios y justicia especializada para comunidades campesinas, con puntos de encuentro establecidos y medidas de seguridad reforzadas por autoridades locales

Marcha Nacional Agraria: manifestantes llegaron a Bogotá en 12 buses y ocho chivas, afectando la movilidad en varios sectores de la ciudad

Levy Rincón lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella por supuestos pagos y apoyos políticos en el Caribe: “Me huele a extradición”

El influenciador volvió a arremeter en redes sociales contra el aspirante presidencial, señalando presuntas irregularidades en su entorno político y financiero en la región Caribe

Levy Rincón lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella por supuestos pagos y apoyos políticos en el Caribe: “Me huele a extradición”

Gustavo Petro se molestó con un periodista tras ser consultado por una supuesta reunión con ‘Fito’ en Manta, Ecuador: “Hermano, respéteme”

El presidente colombiano respondió con molestia a una pregunta del periodista Félix de Bedout sobre su agenda en el vecino país y recordó lo que hizo en su visita oficial

Gustavo Petro se molestó con un periodista tras ser consultado por una supuesta reunión con ‘Fito’ en Manta, Ecuador: “Hermano, respéteme”

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe por la seguridad de Hernán Muriel: “Si usted estuviera gobernando estas personas ya no tendrían ojos”

La representante del Pacto Histórico advirtió sobre el riesgo que enfrentan los líderes y familiares de víctimas durante “actos de memoria” realizados cerca de la propiedad del expresidente en Rionegro, Antioquia

Mafe Carrascal responsabilizó a Álvaro Uribe por la seguridad de Hernán Muriel: “Si usted estuviera gobernando estas personas ya no tendrían ojos”

Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por la manifestación cerca de la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”

La actriz afirmó que Iván Cepeda ganará en primera vuelta y que ella continuará el respaldo a las políticas que, según dijo, ha implementado la izquierda hasta el momento

Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por la manifestación cerca de la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo y Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra: “Y aparte tiene niñeras y escoltas”

Andy Rivera confesó que ha pensado en tener una página de OnlyFans: “He hecho pruebas”

Netflix reveló la fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Deportes

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Portero de Millonarios se disculpó tras el error que cometió en partido ante São Paulo por la Sudamericana: “No tengo cómo justificar esa jugada”

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Jhonatan Narváez de Ecuador gana su tercera etapa en la actual edición de la carrera