Colombia

En retén ilegal robaron camioneta al alcalde de Santander de Quilichao, hubo cruce de disparos durante el hurto

Luis Eduardo Grijalba Muñoz fue interceptado por hombres armados que se ubicaron en la vía que conecta a Popayán con Cali

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El hecho se registró en la tarde del 19 de mayo - crédito Red Social X

Autoridades confirmaron que en la tarde del 19 de mayo fue robada la camioneta de uso personal en la que se transportaba el alcalde de Santander de Quilichao, Cauca, Luis Eduardo Grijalba Muñoz.

El mandatario local fue asaltado cuando se movilizaba por la vía que comunica a Popayán con Cali, capital del Valle del Cauca. El crimen se registró cuando varios sujetos armados interceptaron el vehículo del político en lo que sería un retén ilegal, por lo que se presume que serían miembros de algún grupo armado.

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De acuerdo con El País, Grijalba pasaba por el sector de El Cofre, en Cajibío, en donde también se registró un cruce de disparos entre los delincuentes y la fuerza pública, una persona resulto herida durante los hechos.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que el señor alcalde Luis Eduardo Grijalba Muñoz sufrió un percance de seguridad sobre la vía Panamericana, donde hombres armados hurtaron su vehículo”, indicaron funcionarios de la Alcaldía de Santander de Quilichao al medio citado.

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Alcalde de Santander de Quilichao
El mandatario local fue interceptado en un retén ilegal - crédito Red Social X / Alcaldía de Santander de Quilichao

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