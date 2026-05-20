El calor sofocante en Barranquilla disparó la compra de ventiladores y aires acondicionados

La sensación térmica en Barranquilla supera los 42 grados, generando una demanda histórica de equipos de refrigeración en la ciudad y la región Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El calor volvió a instalarse con fuerza en Barranquilla y, para muchos hogares, dormir bien se convirtió en un verdadero reto. En varios sectores de la ciudad, especialmente al mediodía y durante las noches, la sensación térmica ha superado los 42 grados, obligando a miles de personas a buscar alternativas para soportar las altas temperaturas que golpean a la región Caribe desde hace semanas.

Ese panorama ya empezó a reflejarse en el comercio local. Ventiladores, aires acondicionados, termos y distintos equipos de refrigeración registran un aumento considerable en ventas durante mayo, un comportamiento que comerciantes y gremios describen como superior incluso al de otras temporadas de calor extremo vividas recientemente en la capital del Atlántico.

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Las ventas de ventiladores, aires acondicionados y termos aumentan entre un 30% y 40% durante mayo en los comercios del centro de Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

Mientras el termómetro sigue marcando cifras cercanas a los 35°C en Barranquilla, los almacenes del centro reportan una mayor demanda de productos relacionados con climatización. Para muchos ciudadanos, estos aparatos dejaron de verse como artículos secundarios y pasaron a ocupar un lugar prioritario dentro de los gastos del hogar, especialmente ante las noches sofocantes que atraviesa la ciudad.

Gabriel Navarro, presidente de Asocentro, explicó que el movimiento comercial es notorio en las últimas semanas. “Hemos conversado con comerciantes del centro de la ciudad, donde sectores como ventiladores, aires acondicionados, termos y artículos de refrigeración nos reportan un aumento entre el 30 y el 40% en sus ventas durante las últimas semanas, siendo que en anteriores olas de calor, los comerciantes del centro reportaban incrementos del 25%”, señaló en Blu Radio.

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La tendencia no se limita únicamente a Barranquilla. De acuerdo con empresarios del sector, la demanda se extendió a distintos municipios de la costa Caribe, donde las temperaturas elevadas obligaron tanto a familias como a negocios a reforzar sistemas de ventilación y refrigeración para enfrentar las jornadas más intensas del verano.

Los productos de climatización pasaron a ser prioridad en el hogar barranquillero ante las noches sofocantes y el aumento sostenido de las temperaturas - crédito Andina

Sin embargo, el incremento en las ventas trae consigo otra preocupación que pesa cada vez más en los hogares de la región, el costo de la energía eléctrica. En la costa Caribe, donde históricamente las tarifas del servicio son motivo de inconformidad ciudadana, muchos consumidores ahora buscan equipos que prometan un menor consumo energético para evitar que el alivio frente al calor termine convirtiéndose en una carga económica difícil de asumir.

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Sandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, aseguró que varias empresas reconocidas del sector reportaron un aumento importante en las solicitudes de equipos residenciales y comerciales. “Empresas reconocidas en la ciudad han informado del crecimiento de solicitudes de equipos residenciales y comerciales, impulsado por la constante ola de calor, no solamente en Barranquilla en la costa Caribe”, indicó.

La dirigente gremial también explicó que buena parte de los compradores están optando por tecnologías inverter, precisamente por el impacto que tienen las facturas de energía en la economía familiar. “Algunos usuarios, incluso, afirman que el aire acondicionado es indispensable para descansar y trabajar adecuadamente en medio del clima extremo, por eso también nos han comentado que hay una gran tendencia hacia la compra de equipos inverter, porque debido al alto costo del servicio de energía en la región, los consumidores buscan tecnología que permita mantener espacios frescos sin disparar las facturas eléctricas”, agregó.

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El alto costo de la energía eléctrica en la costa Caribe impulsa la preferencia por equipos de bajo consumo, especialmente aquellos con tecnología inverter - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En muchos hogares barranquilleros, la conversación ya no gira únicamente alrededor del calor, sino de cómo administrarlo sin afectar demasiado el presupuesto mensual. Algunos ciudadanos reconocen que el uso constante de ventiladores y aires acondicionados se ha vuelto inevitable, sobre todo en viviendas donde adultos mayores, niños o personas con problemas de salud son más vulnerables a las altas temperaturas.

Los comerciantes, por su parte, aseguran que mayo se convirtió en uno de los meses más dinámicos del año para este tipo de productos. Incluso, varios establecimientos reportan un aumento en las consultas relacionadas con mantenimiento de equipos, instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado y compra de accesorios para optimizar el consumo eléctrico.

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La situación ocurre mientras distintas zonas del Caribe colombiano continúan enfrentando jornadas de calor intenso que, según reportes meteorológicos recientes, podrían mantenerse durante las próximas semanas. Ante este escenario, los gremios advierten que la demanda de equipos de refrigeración seguiría creciendo, especialmente si las temperaturas extremas persisten en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.