Caso Yulixa Toloza: estas son las razones que llevan a la Policía a asegurar que el cuerpo recuperado en Apulo sería el de la mujer de 52 años

El Jefe Nacional del Servicio de Policía, Brigadier General Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, ofrece declaraciones tras el hallazgo de un cuerpo en Apulo - crédito Policía Nacional

Las autoridades investigan la desaparición y homicidio de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un establecimiento llamado Beauty Láser, que no contaba con la autorización para la prestación de ese tipo de servicios.

Se desconocía el paradero de la paciente desde el 13 de mayo de 2026 hasta que, en medio de labores de búsqueda, agentes de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá hallaron un cuerpo que podría ser el de la víctima.

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El hallazgo del cuerpo: características que coinciden

“En los últimos minutos, sobre un corredor vial entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca, fue hallado el cuerpo sin vida de quien sería Yulixa Consuelo Toloza”, precisó el jefe Nacional del Servicio de Policía, el brigadier Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón. Todavía se espera que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lleve a cabo la necropsia del cadáver para confirmar su identidad y la causa del deceso.

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Láser y desapareció. Dos sujetos la sacaron del lugar. Presentaba un estado de salud deteriorado - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Pese a que hace falta un pronunciamiento oficial por parte de Medicina Legal, se sabe que el cuerpo encontrado en Cundinamarca tiene características que coinciden con las de la mujer desaparecida. Según investigadores consultados por Noticias RCN, el cadáver tiene las prendas de vestir que portaba la ciudadana al salir procedimiento estético, además de que el peso y la estatura del cuerpo concuerdan con los de Yulixa Toloza.

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De igual manera, los investigadores indican que las heridas que aparecen en el cadáver corresponderían a las lesiones que dejó la intervención quirúrgica que se practicó a la víctima. Ella pasó por una lipólisis láser con sedación, que consiste en la eliminación de grasa del abdomen, brazos, glúteos, caderas y otras partes del cuerpo, a través de una cánula.

El cuerpo que corespondería a Yuliza Toloza fue hallado a un costado de la vía pública entre Apulo y Anapoima - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El sitio en el que se llevó a cabo el procedimiento operaba de manera ilegal, según indicó la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Además, había una paciente encerrada en el lugar cuando las autoridades llegaron a hacer un allanamiento. “Tras las verificaciones adelantadas por nuestros equipos técnicos, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario, por lo que estaría operando de manera ilegal”, detalló el secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont.

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Yulixa salió mal del procedimiento. Un video divulgado en medios y redes mostró que se encontraba desorientada, que tenía dificultad para respirar y que no podía comunicarse con claridad. Aunque los responsables del sitio aseguraron que la mujer se fue voluntariamente, videos de cámaras de seguridad evidenciaron que fue sacada del establecimiento por dos sujetos, que la transportaron hacia un destino desconocido en un vehículo particular de placas UCQ-340.

El vehículo: el recorrido que hizo y lo que hallaron en su interior

El brigadier Wharlinton Iván Gualdrón informó que, desde que fue reportada la desaparición de la paciente, las autoridades iniciaron las investigaciones y labores de búsqueda correspondientes. Analizaron más de 100 horas de material videográfico e hicieron la trazabilidad de las rutas por donde pudieron haber trasladado a la víctima.

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El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. Salió de Bogotá por Soacha, pasó por varios peajes y llegó, incluso, hasta Boyacá - crédito Policía Nacional

Las labores de inteligencia que adelantaron los llevaron hasta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, hasta que encontraron el carro en Cúcuta. De acuerdo con El Tiempo, el vehículo en cuestión hizo un extenso recorrido, que pudo ser verificado gracias a su paso por varios peajes.

El carro salió de Bogotá el 13 de mayo a las 8:53 p. m., por Soacha. A las 9:56 p. m. llegó al peaje San Pedro, sentido La Mesa-Anapoima, pero la persona que conducía hizo un retorno y a las 11:07 p. m. volvió a pasar por ese mismo peaje, pero en el sentido Anapoima-La Mesa.

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Luego, casi a las 2:00 a. m. llegó al peaje Andes, ubicado en Chía y, pasados 15 minutos, apareció en el peaje El Roble, de Sesquilé. Casi a las 3:00 a. m. pasó por el peaje Albarracín, Villapinzón, y tras un recorrido de más de cuatro horas, llegó al peaje Tuta, Cómbita (Boyacá). Pese a que ese es el último punto en el que se ubicó el carro, posteriormente fue hallado en otra ciudad y departamento (Cúcuta-Norte de Santander).

Caso Yulixa Toloza: videos recientes enfocan la atención en un automóvil sospechoso, en el que fue transportada la víctima - crédito X

“El carro siempre mantuvo sus placas originales o las que encontramos con él. Circuló desde Bogotá hasta la ciudad de Cúcuta”, explicó el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a La FM. En el vehículo encontraron huellas y cabellos.

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Los capturados por el crimen: deberán responder por al menos seis delitos

Al mismo tiempo, mientras se le seguía la pista al vehículo, las autoridades lograron capturar a dos personas, identificadas como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado. Estos sujetos, que quedaron en libertad después de haber sido detenidos, habrían revelado la ubicación exacta del cuerpo de Yulixa Toloza, específicamente, en el kilómetro 46 de la vía Apulo-Anapoima.

Según el brigadier Wharlinton Iván Gualdrón, los presuntos criminales deberán responder por al menos seis delitos, según la responsabilidad que hayan tenido en el crimen.

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“Este importante avance permitió la captura de dos personas extranjeras, quienes deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento y ocultamiento o alteración o destrucción de elemento material probatorio, así como por conductas relacionadas con desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y lesiones personales”, detalló.

Uniformados se desplazaron hasta el lugar en el que fue abandonado el cuerpo de la víctima - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

Las autoridades buscan a tres personas más que posiblemente estén involucradas en los hechos. Se cree que podrían estar escondidas en Venezuela.

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“La institución expresa su más profunda solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima y rechaza de manera categórica y contundente todo acto que atente contra la vida, la integridad y la dignidad humana. La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, con el propósito de lograr el total esclarecimiento de este hecho y la plena judicialización de los responsables”, expresó el brigadier Wharlinton Iván Gualdrón.