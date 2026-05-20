Colombia

Actriz de ‘El man es Germán’ exigió justicia tras el asesinato de Yulixa Toloza

Hay preocupación en el territorio nacional por las notables fallas en la supervisión de las clínicas estéticas que operan sin ningún tipo de garantía para los pacientes, por lo que la comunidad en general pide que este caso no quede impune

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Marcela Gallego. Foto: Marcela Gallego Actriz en Facebook
Marcela Gallego mostró su rechazo al manejo de los criminales en el país -crédito Marcela Gallego Actriz / Facebook

El asesinato de Yulixa Toloza tras realizarse una lipólisis láser en un centro de estética ilegal en Bogotá tiene en alerta a la ciudadanía. Tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo en inmediaciones de una carretera, se desató un debate sobre la respuesta de las autoridades ante el caso.

El reporte de las autoridades indica que Yulixa Toloza, de 52 años, desapareció el 13 de mayo de 2026 después de someterse a una intervención de lipólisis láser en un establecimiento que operaba sin permisos en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Su cuerpo fue hallado seis días después en una vía rural de Apulo, Cundinamarca, y la Policía confirmó la participación de varias personas vinculadas al caso.

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Famosa lanzó críticas a la justicia colombiana

El desenlace fatal de Yulixa Toloza encendió la indignación ciudadana, lo que se refleja en las críticas realizadas en contra de la justicia colombiana a través de las diferentes redes sociales.

Una de las personalidades de la televisión colombiana que se pronunció por lo ocurrido fue la actriz Marcela Gallego, recordada por su papel como “Doña Grace” en la novela El man es Germán, entre otras producciones, y su fuerte presencia en redes sociales, en las que opina de los hechos que suceden a nivel nacional.

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Tras la muerte de Yulixa, la actriz se pronunció de manera tajante en su cuenta de X al confirmarse la captura de María Fernanda Delgado Hernández y Edison Torres, dueños del establecimiento Beauty Láser, en el que ocurrieron los hechos.

Si los extraditan, aquí quedan libres a los 3 días. Déjenlos allá”, escribió la famosa, mostrando su rechazo al manejo de estos casos por la justicia colombiana. Su postura coincidió con la de numerosos ciudadanos que exigen medidas más estrictas ante este tipo de delitos.

El país entero exige justicia y las voces de los famosos se suman a la petición - crédito Marcela Gallego / X
El país entero exige justicia y las voces de los famosos se suman a la petición - crédito Marcela Gallego / X

Del mismo modo, Marcela Gallego reposteó varias publicaciones en las que se pide denunciar a los centros de estética que operan de manera ilegal en el país, con el fin de que ninguna otra mujer tenga que verse expuesta a secuelas de por vida o morir por las malas prácticas como ocurrió con Yulixa Toloza.

Cabe mencionar que la investigación determinó que Toloza fue sacada inconsciente del local por dos individuos en un vehículo particular que fue localizado posteriormente en Cúcuta, cerca de la frontera venezolana, lo que ayudó a trazar el recorrido de los principales sospechosos.

El hallazgo del cuerpo en la tarde del 19 de mayo incrementó el rechazo social y provocó reacciones como la de la famosa actriz.

Captura y proceso de extradición de los presuntos responsables

En Venezuela, las fuerzas policiales capturaron a Edinson José Torres Sarmiento, María Fernanda Delgado Hernández y Eduardo David Ramos, este último señalado como el falso cirujano que practicó el procedimiento ilegal. Los señalados son requeridos por delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de pruebas.

Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X
Ciudadanía pide verificar todos los centros estéticos del país para evitar nuevas muertes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Las autoridades colombianas solicitaron formalmente la extradición de los detenidos con base en el Tratado Bolivariano de Extradición. Sin embargo, expertos en derecho penal señalan que el proceso es complejo por la nacionalidad venezolana de las personas capturadas.

Según el abogado Andrés Jiménez, citado por Minuto 60, la extradición solo sería posible en caso de que exista doble incriminación y una orden judicial vigente. Además, la Constitución de Venezuela impide la entrega de sus propios nacionales.

Especialistas en derecho penal como Francisco Bernate advirtieron que los cargos contemplan homicidio doloso agravado, desaparición forzada y violación de medidas sanitarias y aseguró que las penas para los responsables podrían alcanzar hasta 60 años de prisión, dada la gravedad de los hechos y la alarma social generada.

La captura de Eduardo David Ramos en Maracay, Venezuela, marca un avance clave en el caso de Yulixa Toloza - crédito Pasa en Bogotá/X
El falso cirujano que operó a Yulixa, llamado Eduardo David Ramos fue capturado en Maracay, Venezuela - crédito Pasa en Bogotá/X

El desenlace judicial dependerá de la coordinación diplomática entre Colombia y Venezuela, así como de la interpretación legal de los tratados vigentes, mientras que la comunidad muestra su temor a la impunidad y pide reformas que mejoren el control sobre los centros de estética.

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