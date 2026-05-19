Colombia

Capturaron en Cúcuta a dos presuntos responsables de la desaparición de Yulixa Toloza: Fiscalía emitió otras tres órdenes de captura por el caso

Los detenidos serán trasladados ante un juez de control de garantías, instancia en la que un fiscal de la Seccional Bogotá procederá a imputarles los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio

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Yulixa Toloza sonriendo, con cabello castaño y blusa azul, posa frente a un edificio de concreto de la Fiscalía General y un letrero institucional.
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético clandestino en el sur de Bogotá. Fiscalía ya concretó dos órdenes de captura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades judiciales detuvieron a dos personas en Cúcuta, señaladas por su presunta vinculación con la desaparición de la ciudadana de 52 años, Yulixa Toloza, que se sometió a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá. El operativo fue realizado por la Policía Nacional en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación.

Los detenidos serán trasladados ante un juez de control de garantías, instancia en la que un fiscal de la Seccional Bogotá procederá a imputarles los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La investigación busca esclarecer el paradero de la mujer y determinar la participación de otros posibles implicados.

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Actualmente, la Fiscalía desarrolla diversas acciones para ubicar a la persona desaparecida y establecer la responsabilidad de otros involucrados en la causa. De acuerdo con la información oficial, el caso está en curso y las diligencias judiciales continúan avanzando.

Ilustración acuarela de dos hombres esposados siendo escoltados por policías frente a una clínica médica. Una foto de Yulixa Toloza se ve en un escritorio.
Dos hombres, presuntos implicados en la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético, son arrestados por la policía frente a una clínica médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información suministrada por La Kalle, los detenidos, identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. En la indagación inicial, se estableció que uno de los capturados mantiene un lazo familiar directo con la propietaria del establecimiento, María Fernanda Martínez. Se trata del tío de la joven que figura como dueña del centro estético donde ocurrió el hecho.

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Presuntamente, las autoridades han señalado que Kelvis Sequera Delgado habría sido el conductor del vehículo en el cual Yulixa fue retirada del lugar. La búsqueda por esclarecer lo sucedido se intensificó luego de que el automóvil, supuestamente implicado en la desaparición, fuera localizado en la ciudad, aunque hasta el momento no se ha hallado el cuerpo de la mujer.

Las autoridades han intensificado los operativos, mientras aumentan las hipótesis sobre el paradero de la joven y el posible móvil detrás del caso.

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