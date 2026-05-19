Quedaron en libertad las dos personas detenidas en Cúcuta por el caso de Yulixa Toloza: cuál es la razón

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza mantiene vinculados a dos extranjeros previamente detenidos en Cúcuta - crédito @yulixa.toloza/TikTok

Las dos personas detenidas en Cúcuta por la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza quedaron en libertad, en la madrugada del martes 19 de mayo, tras permanecer 36 horas bajo custodia, luego de que las capturas no fueran legalizadas como parte de la investigación sobre el caso.

Aunque ambas personas —de nacionalidad extranjera— habían sido arrestadas tras el hallazgo del automóvil utilizado para retirar a Toloza de una clínica estética en el sur de Bogotá, permanecen vinculadas al proceso de acuerdo con los detalles del caso, según informó Noticias Caracol. Uno de los liberados es el tío de la esteticista señalada como implicada en los hechos.

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La decisión judicial ocurre mientras continúan las indagaciones sobre la desaparición de Yulixa Toloza.