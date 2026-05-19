Las empresas dijeron qué debe hacer el Gobierno Petro para evitar un apagón o que suban las tarifas de energía: es la “tormenta pefecta”

Expertos aseguran que Colombia está cerca de un apagón energético, pero el Gobierno Petro insiste en descartarlo - crédito Air-e

El sistema eléctrico colombiano enfrenta un déficit inédito a pocos meses de la temporada seca. Las principales cifras alertan sobre una diferencia negativa entre oferta y demanda, embalses en dificultades de capacidad y riesgos crecientes para la estabilidad del sistema.

Por ejemplo, en la actualidad los embalses están en solo el 63% y deberían alcanzar al menos 80% para diciembre, mientras que la brecha entre oferta y demanda es negativa, con un déficit del 2,6% que podría ampliarse a 4,4% en 2027 y a 6,8% en 2030, según cifras de Acolgen. Por eso, la inminencia de la sequía generada por el fenómeno de El Niño agrava la situación y los gremios del sector insisten en que solo la acción inmediata podrá evitar riesgos de cortes y alzas de tarifas.

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Ante esto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, afirmó que “todos estos factores configuran una ‘tormenta perfecta’ riesgosa de cara a la temporada de sequía que se viene en el segundo semestre del año”. Recalcó la dirigente que el sistema necesita decisiones coordinadas entre Gobierno, empresas y usuarios para sobrellevar el periodo seco.

Embalses en niveles críticos ante el fenómeno de El Niño

Frente al estado de los embalses, detalló en rueda de prensa el 19 de mayo que “actualmente los embalses del país se encuentran alrededor del 63% de su capacidad, nivel que debería ser más alto para enfrentar el próximo verano”. Explicó que la meta del operador del sistema es llegar a diciembre con niveles iguales o superiores al 80%.

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En todo el país, los embalses que integran el SIN registran un promedio de llenado del 60%. Tendrían que alcanzar el 80% de su capacidad para asegurar el suministro eléctrico ante el fenómeno de El Niño - crédito Herbert Villarraga/Reuters

“La consigna de todos nosotros tiene que ser cuidar los embalses, y para cuidar los embalses tenemos que cuidar la energía y tenemos que cuidar el agua”, puntualizó la también presidenta del Consejo Gremial Nacional. Resaltó la importancia de activar las plantas térmicas con anticipación. “Lo cierto es que para poder cuidar los embalses y para poder llegar a la senda que tenemos que tener del 80% en diciembre necesitamos prender las térmicas desde ya”, anotó.

Según dijo, para escenarios de sequía fuerte, la generación térmica debe llegar al 50% para respaldar el sistema, en contraste con el 35% o 40% habitual en épocas normales. “Nos toca ser muy cuidadosos con el agua, muy cuidadosos con los embalses, llegar a diciembre con los embalses altos como nos lo ha pedido el operador del mercado”, agregó.

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Déficit energético y retraso en ampliación de capacidad

La presidenta de Acolgen puntualizó que el déficit energético se debe a retrasos prolongados. “Tenemos unos balances negativos: un retraso en la entrada de proyectos de manera sistemática, hoy hablamos de casi 4.000 a 4.500 megavatios de energía firme que debieron haber entrado en los últimos cinco años y no han entrado”, precisó.

Aclaró que el rezago no solo responde al fenómeno de El Niño. “Colombia no puede perder seguridad energética. Durante los últimos 30 años habíamos tenido un colchón positivo entre oferta y demanda, y eso se fue reduciendo”, manifestó.

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Gutiérrez advirtió que la subasta energética convocada hace poco no tendrá relevancia para la coyuntura actual, ya que está diseñada para proyectos que entrarán en operación a partir de 2029.

Natalia Gutiérrez es la presidenta de Acolgen - crédito Acolgen

Reto de la generación térmica y los combustibles

Sobre la generación térmica, Natalia Gutiérrez enfatizó en la urgencia de asegurar combustibles. “Tenemos que tener disponibilidad de carbón, disponibilidad de combustibles líquidos como diésel y tenemos que tener disponibilidad de gas para poder prender las térmicas”, apuntó.

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Aclaró que el país carece de suficiente gas natural nacional y debe recurrir a importaciones más costosas para abastecer las plantas térmicas. “El problema en el estrecho de Hormuz desencadenó adicionalmente que el 20% de la oferta global de gas cayera, y eso nos va a afectar claramente a nosotros también”, insistió.

Sobre el impacto en las facturas, señaló que “no debería afectar más de 7%, 8% o 9% de la factura de energía”, ya que la mayoría de los usuarios está protegida mediante contratos de largo plazo. Dijo que, aunque el uso de combustibles importados eleva el costo de generación térmica, el precio mayorista “no se traslada directamente a las facturas de energía de los consumidores finales”, ya que la mayoría dispone de contratos de largo plazo.

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Insistió en la coordinación logística que debe garantizar el suministro de combustibles. “El sistema eléctrico atraviesa un momento de alta presión y requiere decisiones coordinadas entre el Gobierno, las empresas y los consumidores para evitar mayores riesgos durante la temporada seca”, adujo.

Medidas y soluciones urgentes ante la crisis energética

Como principales acciones, la presidenta de Acolgen propone:

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Conectar a la red todos los proyectos que están en construcción o en pruebas y que tienen fecha de entrada antes de diciembre, casi todos solares, dado que no hay nuevas obras en energía hidráulica ni térmica de gran escala.

Asegurar la logística de combustibles con coordinación del Gobierno nacional.

Promover una campaña nacional de ahorro de energía que involucre tanto a los hogares como a las grandes industrias, incluyendo a quienes puedan autogenerar y desconectarse de la red, con el objetivo de quitarle presión al sistema.

Facilitar la entrada en producción de proyectos de gas en fase de pruebas y acelerar la puesta en marcha de la regasificadora impulsada por TGI y el Grupo de Energía de Bogotá, en coordinación con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Los colombianos están aburridos de ver incrementos en el valor de la factura de energía - crédito Colprensa

Advertencias regulatorias

La presidenta de Acolgen señaló que “lo que realmente nos está pasando hoy es fruto de no haber atendido las señales de hace cuatro o cinco años”. Expresó su preocupación por el Decreto 177, que otorga a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales facultades para modificar licencias en embalses: “Nos preocupa mucho que una intervención de estas nos dé señales de administrar o de intervenir un embalse de tal forma que o no se pueda cumplir con los contratos de energía que están comprometidos o no se tenga agua suficiente guardada para el próximo diciembre”.

También pidió evitar confrontaciones políticas por el uso de plantas térmicas. “Ojalá sin recibir un ataque del Gobierno por estar usando gas. Estamos prendiendo térmicas para guardar el agua y para cuidar los embalses”, remarcó.

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Desafíos de la interconexión regional

En el plano internacional, Natalia Gutiérrez descartó recurrir a energía de Ecuador para afrontar la coyuntura. Afirmó que “en este momento nosotros no vemos conveniente entregar energía, dado que estamos guardando nuestras térmicas y estamos guardando nuestros embalses para llegar al próximo verano”.

Resaltó que luego del fenómeno de El Niño de 2014 y 2015, Ecuador también enfrenta escasez y restricciones energéticas. Al respecto, planteó la urgencia de reactivar inversiones por “cercanas a los $10 y $13 billones” para ampliar la capacidad de generación en Colombia y evitar déficits futuros.