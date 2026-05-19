Colombia

“A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica”: alcalde Galán reaccionó al hallazgo de un cuerpo en Apulo

El mandatario de la ciudad reveló detalles del proceso y exigió justicia para la mujer, que habría muerto tras procedimiento estético en un centro ilegal del barrio Venecia, en Bogotá

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La publicación de Carlos Fernando Galán mostró nuevos detalles del caso que tenía en vilo a la población - crédito @CarlosFGalan / X

La Fiscalía General de la Nación confirmó la tarde del 19 de mayo de 2026 el hallazgo de un cadáver en Apulo, Cundinamarca, con características que coinciden con Yulixa Toloza. Sin embargo, se está a la espera de los resultados de los exámenes forenses de Medicina Legal.

El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó en la tarde del 19 de mayo de 2026 al hallazgo del cuerpo con características que corresponderían a Yulixa Toloza, que había sido reportada desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

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A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, declaró Galán, que solicitó a Policía y Fiscalía “redoblar esfuerzos” para identificar a los responsables del asesinato de la ciudadana y garantizar su judicialización.

Las autoridades adelantaron las primeras diligencias - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Las autoridades adelantaron las primeras diligencias - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El reporte del mandatario de los capitalinos indicó que la Sijín y el Gaula desplegaron la búsqueda fuera de Bogotá desde el momento en que se confirmó la salida de Toloza de la ciudad la noche de su desaparición, siguiendo la prioridad de localización.

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Del mismo modo, Galán aseguró haber contactado directamente a la madre de Yulixa, Nubia Toloza, para expresar solidaridad y entregar detalles de las acciones adoptadas en la investigación.

Por otro lado, según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el procedimiento de levantamiento del cuerpo fue realizado por personal de la Fiscalía cerca de las 1:00 p. m. y terminado sobre las 2:30 p. m. “Recibimos el aviso por parte de la Delegación Departamental de Bomberos sobre el posible fallecimiento de la señora Yulixa Toloza a las 3:05 p. m. Al llegar al lugar, el vehículo de la Fiscalía ya no estaba”, detalló el informe.

Las autoridades acudieron al lugar para investigar lo sucedido - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Las autoridades acudieron al lugar para investigar lo sucedido - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Los datos de la Fiscalía y los reportes de emergencias indican que el cuerpo fue hallado en la vereda El Copial, kilómetro 45 vía Anapoima.

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