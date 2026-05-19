Confirman cierre de centro estético que estaría vinculado al lugar donde Yulixa Toloza se operó: autoridades todavía no establecen nexos

El centro estético Beauty Láser de la doctora Danubia Blanco fue cerrado porque no contaba con autorización para la prestación de servicios - crédito @Gerson_bermont/X

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó sobre la realización de un operativo que culminó con la clausura de un establecimiento de estética ubicado en la calle 80 #19A-10, al norte de la ciudad. El sitio se llama Beauty Láser de la doctora Danubia Blanco.

De acuerdo con la entidad, el negocio estaba operando sin la respectiva autorización para la prestación de servicios estéticos y se identificaron inconsistencias en relación con la tenencia de medicamentos y de elementos médicos y quirúrgicos.

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La Secretaría de Salud indicó que, por el momento, no fue posible establecer ninguna conexión entre el centro estético del norte de Bogotá con la desaparición de la paciente Yulixa Toloza, de 52 años. La ciudadana se sometió a una lipólisis láser en otro establecimiento llamado Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, y, tras salir de la operación y mostrar un deterioro en su salud, desapareció.

La Secretaría Distrital de Salud cerró un establecimiento llamado Beauty Láser de la doctora Danubia Blanco - crédito @SectorSalud/X

“No se logró establecer que este establecimiento tuviera una vinculación con la desaparición de una mujer en la ciudad. Recordamos a la ciudadanía reportar los lugares clandestinos o sin autorización para que nuestros equipos acudan”, precisó la entidad.

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Sin embargo, según indicó La FM, el sitio sí estaría relacionado con la clínica de procedimientos estéticos donde Yulixa Toloza se practicó la lipólisis láser. De acuerdo con el medio, ambos negocios tenían las mismas líneas telefónicas, a través de las cuales se comunicaban con las pacientes para consultar y gestionar la prestación de los servicios ofrecidos. Además, también manejaban una imagen publicitaria similar.

La Secretaría de Salud informó en su momento que el Beauty Láser de Venecia tampoco tenía autorización para la prestación de este tipo de servicios ni contaba con un concepto sanitario, lo que quiere decir que estaba funcionando de manera ilegal.

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El secretario de Salud Gerson Bermont informó sobre el cierre de establecimientos estéticos clandestinos en Bogotá - crédito @Gerson_bermont/X

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, indicó que, en lo corrido de 2026, se han llevado a cabo 171 visitas de inspección, vigilancia y control y se han efectuado 16 cierres de establecimientos estéticos clandestinos o que no están habilitados para el desarrollo de procedimientos invasivos.

Además, el fin de semana cerraron un centro de este tipo y, en otra diligencia, los funcionarios fueron víctimas de intimidaciones, según detalló el funcionario. “En un operativo realizado esta misma mañana, recibimos amenazas a nuestros equipos y tuvimos que apoyarnos con la Sijín”, detalló.

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El caso de Yulixa Toloza: lo que se sabe

El 13 de mayo de 2026, Yulixa Toloza se sometió a un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser, del sector de Venecia de Bogotá. Amalia Pardo, su amiga, la acompañó a hacerse la operación de reducción de grasa; según su relato, cuando culminó la intervención, Yulixa no se encontraba bien de salud.

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

“Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada (...). La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”, explicó Pardo a El Tiempo.

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La acompañante tuvo que ir a buscar ropa limpia para su amiga y, cuando regresó los responsables del centro estético le indicaron que la paciente se había ido voluntariamente. Sin embargo, videos de cámaras de seguridad muestran que Yulixa fue sacada del establecimiento por dos personas, que la transportaron a un lugar desconocido en un vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340. El carro fue encontrado en un domicilio de la urbanización La Campiña, en el municipio de Los Patios, sobre la vía Pamplona–Cúcuta (Norte de Santander).

Las autoridades lograron capturar a dos personas presuntamente implicadas en los hechos, pero posteriormente quedaron en libertad, aunque se mantienen las investigaciones en su contra, según detalló Noticias Caracol. Se trata de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

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El hallazgo de un cuerpo que podría ser el de Yulixa Toloza

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Láser y mostró un deterioro en su salud. Fue sacada del lugar por dos sujetos - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá encontraron un cuerpo a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), el cual guardaría coincidencias con Yulixa Toloza.

“Unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las labores de policía judicial continúan”, precisó la Fiscalía.

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