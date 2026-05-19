Nueva polémica del técnico del Pasto por burla a Lucas González, entrenador del Tolima: “Le ríen sus amigos de la prensa”

Jonathan Risueño y Lucas González entraron en otra polémica días después de la llave entre Pasto y Tolima, por los cuartos de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay no deja de generar polémicas, en especial por las decisiones de los árbitros que, en las semifinales del primer semestre, dieron de qué hablar porque hay debate sobre la manera como pudieron influir en los resultados de los dos compromisos de ida, cuya revancha será el fin de semana del 23 y 24 de mayo.

El técnico Lucas González fue víctima de los señalamientos de Jonathan Risueño, el entrenador del Deportivo Pasto que cayó frente a los ibaguereños en los cuartos de final, fue suspendido por la agresión a un aficionado y es criticado por sus fuertes declaraciones en redes sociales y ante la prensa.

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Cabe recordar que Tolima, que también afronta la Copa Libertadores, fue agredido por algunos aficionados del Pasto en el estadio Libertad, tras la llave en playoffs, y ahora busca darle vuelta a la serie frente a Atlético Nacional en Medellín, donde no la tendrá fácil para acceder a la final.

“Como el que llora es el niño bonito”

Una de las polémicas recientes en la Liga BetPlay fue la expulsión de Anderson Angulo, capitán del Tolima, por doble amonestación, pues le pitaron una falta sobre Alfredo Morelos y otra ante Juan Manuel Rengifo, de Nacional, aunque ésta última fue discutida porque, según algunos hinchas, no daba para cartulina amarilla.

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A través de su cuenta de X, el técnico Jonathan Risueño aprovechó para criticar a Lucas González, que lamentó en rueda de prensa que perdiera al central de cara al compromiso de vuelta por lo ocurrido en Ibagué, pues es una baja sensible para la zona defensiva por su experiencia y talento en el juego aéreo.

Jonathan Risueño ha sido protagonista de varias polémicas por sus acciones y declaraciones en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El timonel del Pasto lanzó un duro comentario contra su colega del Tolima al calificarlo de “niño bonito”, además de señalar un supuesto “doble rasero” y de que tendría a un grupo de medios de comunicación a su favor, lo que causó polémica alrededor de los aficionados de los pijaos.

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“Era tarjeta amarilla y punto. Si tienes otra amarilla, es la segunda y roja. Pero como el que llora es el niño bonito, pues le ríen las gracias sus amigos de la prensa. Pero tampoco le pueden reír mucho, no sea que se enfaden con ellos. Doble rasero de medir. Al autocine envidioso”, dijo Risueño.

El técnico de Pasto, Jonathan Risueño, criticó al entrenador Lucas González, del Tolima, por su reclamo por la doble amonestación a Ánderson Angulo - crédito @jonathanrisu/X

Por el momento, no se tiene una respuesta de Lucas González acerca de las declaraciones de Risueño, pues está concentrado en Chile para el compromiso por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, por la quinta fecha y la posibilidad de llegar a los octavos de final de manera anticipada.

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“Nunca se habla del árbitro”

Por otro lado, Lucas González arremetió contra los árbitros colombianos por las polémicas en la Liga BetPlay, además de que se atrevió a compararlos con los jueces de los compromisos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por la manera de manejar los partidos.

Lucas González lamentó la expulsión de Ánderson Angulo, pues se pierde la vuelta de la semifinal con Tolima ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

“Cuando pita Wilmar Roldán, el protagonista es el fútbol, nunca se habla del árbitro. Lo mismo pasa a nivel internacional, pero los jugadores se acostumbran a lo que les pasa recurrentemente. Por eso un partido como el de ayer, que está tan condicionado por un arbitraje, no solo en jugadas puntuales sino en lo reincidente de la dificultad para que el fútbol sea protagonista, hace que preguntas así sean válidas”, afirmó el bogotano.

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González terminó al decir que, de cara a estos dos juegos en Libertadores, hay mayor tranquilidad con los jueces internacionales: “Afortunadamente, tenemos dos partidos por disfrutar de la fase de grupos, esperamos que sean dos más en octavos, pero los chicos tienen toda la razón, nos sentimos mucho más cómodos con el arbitraje de CONMEBOL”.