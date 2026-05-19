Hallaron un cadáver con los rasgos de Yulixa Toloza en Cundinamarca: avanza la verificación

El cuerpo de Yulixa Toloza habría aparecido en la tarde del martes 19 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Facebook

En la tarde del 19 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de un cadáver en el municipio de Apulo, Cundinamarca, con características que coinciden con Yulixa Toloza. La identidad y las causas exactas de la muerte solo serán determinadas por los resultados de los exámenes de Medicina Legal.

De acuerdo con lo reportado por Fiscalía General de la Nación, el cuerpo fue hallado a un costado de una carretera en el municipio, lo que terminaría con la búsqueda de la ciudadana que fue intervenida en una clínica estética ilegal ubicada en el barrio Venecia, en Bogotá.

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La Fiscalía informó que el cuerpo será sometido a exámenes oficiales para esclarecer si corresponde efectivamente a la ciudadana: “A esta hora, unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las labores de policía judicial continúan”.

Reporte oficial de la Gobernación

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles del caso tras el reporte sobre el hallazgo del cadáver: “Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá“.

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Del mismo modo, expresó que se comunicó con el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, para solicitarle que “acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”.

Reporte oficial de la Gobernación de Cundinamarca tras el hallazgo de un cadáver con rasgos parecidos a los de Yulixa Toloza - crédito X

Por ahora, se sabe que las inspecciones técnicas y las diligencias judiciales fueron asumidas por la Sijín de la Policía Nacional. Este equipo especializado se encargó del levantamiento del cadáver y del cumplimiento estricto de los protocolos judiciales.

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El reporte oficial de las autoridades indica que dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de presentarlos ante un juez de Cúcuta que determinará su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y alteración de material probatorio.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado, que están vinculados a la desaparición de la ciudadana que fue vista por última vez cuando fue sacada del centro médico para ser trasladada en un vehículo de placas UCQ 340 con rumbo desconocido.

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Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Después de conocerse las primeras capturas, la Policía reveló que ya tiene en la mira a otras personas que habrían participado del procedimiento quirúrgico y que, presuntamente, se trasladaron hasta Venezuela después del deceso de la paciente.

Cabe mencionar que varias personas que se sometieron a intervenciones similares en el mismo lugar, llamado Beauty Láser, revelaron su experiencia, lo que demostró las malas prácticas del establecimiento y llevó al cierre del mismo.

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“El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario”, explicó Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, tras confirmar los resultados de las primeras intervenciones realizadas en compañía de las autoridades.

Las autoridades investigan la desaparición de Yulitza Toloza tras un procedimiento estético en un centro que operaba sin permisos en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

Llamado desesperado de los familiares de Yulixa Toloza

La noche anterior al hallazgo del cuerpo con los rasgos de la mujer desaparecida, la madre de la víctima, identificada como Nubia Luz Toloza, convocó a una velatón en honor a su hija e hizo un enfático llamado a las autoridades para movilizarse rápidamente y así terminar con el dolor que siente por no saber nada sobre su ser querido.

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“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado. Es un dolor muy grande de uno de madre, perder una hija así, miserablemente. Pido que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan, que yo soy una madre sola”, dijo en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.