Gustavo Bolívar lanzó dura advertencia en caso de que no triunfe Iván Cepeda: “Si no ganamos en primera vuelta, habrá que lamentarlo 10 años”

Gustavo Bolívar dio los motivos por los cuales Iván Cepeda debe ganar en primera vuelta, el 31 de mayo - crédito REUTERS - Colprensa

Con una dura advertencia en sus redes sociales, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) reafirmó no solo su respaldo al congresista Iván Cepeda, candidato del petrismo de cara a la primera vuelta, sino que insistió en la importancia de la jornada electoral del 31 de mayo, en la que la izquierda tendrá que ir por una victoria en la primera vuelta.

En su perfil de X, Bolívar reiteró la necesidad de que el electorado participe de forma masiva en los comicios, en pro de evitar un escenario que podría ser adverso para la reelección del proyecto político que, en la actualidad, lidera el presidente Gustavo Petro. “A esta hora en dos domingos estarán cerrándose las urnas. Con 12 millones de votos ganamos en Primera vuelta”, señaló Bolívar.

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En sus redes sociales, el exdirector del DPS Gustavo Bolívar recordó a sus seguidores un masivo acompañamiento a Iván Cepeda en las urnas - crédito @GustavoBolivar/X

Para ello, será vital una masiva presencia en las urnas, por lo que lanzó un particular llamado. “Este 31 de mayo nadie cumple años, nadie se enferma, nadie tiene almuerzo familiar, nadie viaja, todos alistan paraguas, nadie rumbea el día anterior, el día antes revisan las llantas de los carros, de las motos, de las ciclas, nadie se pincha, cada uno lleva a votar a otra persona”, exclamó el excongresista.

Con este panorama, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá reiteró la importancia de la jornada que se avecina, en medio de la polarización política, en la que estará en juego el modelo de país para los próximos cuatro años. En especial, cuando la candidatura de Cepeda busca consolidar su proyecto en una contienda marcada por la fragmentación del voto y la presión de sectores opositores.

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Hasta el momento, Cepeda se mantiene como uno de los favoritos en los sondeos, lo que ha motivado a sus aliados a intensificar la campaña en las semanas previas a la elección, con el fin de evitar que se registre la segunda vuelta: en el que las diferentes proyecciones plantean un escenario difícil de remontar para el oficialista, al que no le alcanzaría en unos casos para vencer a sus contrincantes.

El oficialista Iván Cepeda lidera las diferentes encuestas, con porcentajes que van del 37% al 40% - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

El gran temor de Gustavo Bolívar si Iván Cepeda no gana en primera vuelta

Así pues, Bolívar fue enfático al advertir sobre las consecuencias de no alcanzar la victoria en primera vuelta. “Que no haya un solo pretexto para salir a votar: o ganamos en primera o a lamentarnos una década el no haber hecho un esfuerzo más. Es en serio. ¡Hagámoslo!”, afirmó el excongresista, en afirmaciones que fueron interpretadas cono una alerta de que la continuidad se enrede en el camino.

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El respaldo del exdirector del DPS a la campaña de Cepeda se dio desde el mismo día en que decidió renunciar a su aspiración para sumarse a la de su colega. Desde entonces ha participado en acciones coordinadas con otros sectores del petrismo, con recorridos territoriales, foros y actividades para consolidar el apoyo en regiones estratégicas del movimiento; sobre todo en la zona Caribe.

En la contienda de 2022, la victoria de Gustavo Petro finalmente no se dio en primera sino en segunta vuelta, y con un margen de solo el 3,13% de difernecia - crédito Joel González/Presidencia

Como era de esperarse, las palabras de Bolívar han generado reacciones en distintos sectores, lo que acrecentaría la tensión que rodea la definición presidencial, en la que solo tres candidatos son los que marcan en las encuestas; mientras que los demás tratan de superar el margen de error, pues de las 12 aspiraciones al menos la mitad no supera siquiera el 1%, a juzgar por diferentes ejercicios de consulta.

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En 2022, el entonces candidato Gustavo Petro obtuvo un total de 8.527.768 votos, que representó el 40,3%; sin embargo, fue necesaria una segunda vuelta, en la que enfrentó al ya fallecido Rodolfo Hernández y al que solo le pudo sacar 711.574 sufragios y una diferencia de 3,13%, lo que llegó a causar susto en las toldas progresistas, que vieron cómo creció su contendor.