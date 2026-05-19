Arroz, papa y plátano, entre los alimentos que subirían de precio en Colombia debido al fenómeno de El Niño: dicen cuánto costarían

En Colombia, el precio promedio nacional del kilo de papa ronda los $1.792, según Corabastos - crédito Colprensa

Una alerta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) puso el foco sobre el inminente fenómeno de El Niño en Colombia, previsto para el segundo semestre de 2026, y su potencial para acercar la inflación anual más allá de los esperado. El impacto afectaría en particular los precios de alimentos y la energía eléctrica, en un contexto donde la inflación sigue por encima de la meta del Banco de la República del 3% y el crecimiento económico se debilita (2,2% en el primer trimestre de 2026).

Y es que, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente, la posibilidad de que se consolide un fenómeno de El Niño severo ha ido en aumento. Según las entidades, la probabilidad pasó de 60% entre junio y julio a superar el 90% entre septiembre y diciembre, acercándose al 96% a finales de año. Centros climáticos internacionales como la National Oceanic and Atmospheric Administration y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos prevén que el fenómeno podría prolongarse hasta 2027.

PUBLICIDAD

El análisis de Anif destaca que en abril las anomalías de temperatura del océano Pacífico llegaron a +0,5 °C, con expectativas de situarse entre +0,9 °C y +1,5 °C durante el segundo semestre. Los valores se asocian a episodios de alta intensidad.

Anif recordó que el clima es un factor clave para la economía colombiana - crédito @AnifCO/X

“Se está hablando de un fenómeno del Niño severo”, enfatizó el presidente de la Asociación, José Ignacio López. El informe advierte que el sistema eléctrico podría afrontar el periodo crítico sin reservas hídricas suficientes. Esto implicaría una mayor utilización de plantas térmicas y un aumento de los costos de la energía.

PUBLICIDAD

Efectos sobre la inflación en alimentos y energía eléctrica

De acuerdo con el centro de pensamiento, un fenómeno de El Niño de gran magnitud podría llevar la inflación general cerca del 7% al cierre de 2026. “Con esta presión de hasta 70 puntos básicos (pb) adicionales de inflación, a final del año Colombia podría enfrentar o podría experimentar una inflación cercana al 7%, dado que ya tenemos una persistencia importante en los precios”, explicó López.

Las estimaciones indican que la inflación en alimentos podría llegar a 11,2%, frente al 6,1% observado en abril, y la inflación en electricidad ascendería hasta 14,4%, muy por encima del -3,8% actual. En periodos anteriores, como 2015-2016, la inflación anual de alimentos alcanzó 18,9% y la electricidad 13,6%, mientras que en 2023-2024 la electricidad subió hasta 22,4%.

PUBLICIDAD

López explicó que “cuando ocurrió este fenómeno en Colombia, hemos tenido una presión inflacionaria vía dos elementos: mayores precios de alimentos y mayores precios de energéticos”.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Las variaciones mensuales de algunos alimentos, según episodios previos, también fueron notables:

PUBLICIDAD

Arroz: de -0,3% a 2,0%.

Papa: de 0,6% a 3,4%.

Plátano: de -0,2% a 1,5%.

Zanahoria: de 0,8% a 3,2%.

“El más directo impacto serían presiones inflacionarias sobre componentes clave como energía y alimentos, sumándose a un escenario ya retador en materia de precios para 2026”, advirtió Anif.

Alimentos y productos más vulnerables al fenómeno de El Niño

El informe advierte que los mayores aumentos de precios se concentrarían en los productos agrícolas con alta demanda de agua. Dentro los más expuestos por ser sensibles a la sequía figuran:

PUBLICIDAD

Papa.

Plátano.

Arroz.

Frutas frescas.

Zanahoria.

Maíz.

Yuca.

Cebolla.

Azúcar.

Por otro lado, el sector pecuario, en especial, la carne de res, leche y pescado, también presenta riesgos elevados ante la menor disponibilidad de agua. Esto podría reducir la producción y encarecer los costos.

El incremento de la inflación anual podría presionar más la tasa de interés del Banco de la República (11,25% actual) - crédito Luisa González/Reuters

Ante la situación, López afirmó que “si a esto le sumamos la afectación en el agro por cuenta de la sequía que lleva a que productos como la yuca, el plátano, el azúcar y muchos otros productos de la canasta familiar se vean afectados y le sumamos un mayor precio de electricidad y energía en general, pues efectivamente podríamos estar en un escenario de riesgo donde la inflación en Colombia borde el 7% hacia final del año”.

PUBLICIDAD

La canasta básica de los hogares evidenciaría un aumento de precios, tanto en alimentos como en energía. “Estas presiones se traducirían directamente en el bolsillo de los hogares colombianos a través de una canasta básica más cara y mayores tarifas en los recibos de energía”, apuntó el informe.

El impacto del fenómeno de El Niño va más allá de la variación de los precios al consumidor. Anif dice que la dependencia nacional de la generación hidroeléctrica —62% del total— agrava el riesgo en caso de reducción significativa de las lluvias. “El mercado mayorista incorpora con anticipación las expectativas de estrés hídrico a través de los precios futuros de escasez y de bolsa”, indicó.

PUBLICIDAD