Cómo escoger el té adecuado para cada momento del día y obtener todos sus beneficios

La infusiones herbales continúan tomando protagonismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día Internacional del Té se celebra cada 21 de mayo, teniendo en cuenta la importancia de esta bebida a nivel mundial y los expertos recomiendan disfrutarla según el momento del día, dependiendo de la intensidad aromática, el contenido de cafeína, el perfil sensorial y el estado fisiológico del consumidor a lo largo de la jornada.

Con las redes sociales creció el interés por el consumo de té e infusiones que combinan placer sensorial y bienestar: preparaciones a base de té verde, hibisco, jengibre, cúrcuma, manzanilla o frutos rojos son preferidas por sus propiedades organolépticas y por sus aportes antioxidantes, digestivos o relajantes.

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Ante la popularidad de estas bebidas, Edy Mayerly González Cañón, directora del Programa de Gastronomía de la Fundación Universitaria Horizonte, recomendó escoger el té de forma estratégica:

Por la mañana, se deben priorizar las opciones con más cafeína para favorecer el estado de alerta.

Por la tarde, elegir perfiles frescos y equilibrados.

Por la noche, optar por infusiones herbales sin cafeína que acompañen el descanso.

Las preparaciones ayudan a tener más energía o conservar la calma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un té para cada momento del día

En la mañana, se sugiere consumir tés negros o mezclas especiadas, es decir, bebidas con mayor contenido de cafeína como el té negro o el matcha. González Cañón explicó que estas opciones producen sensación de alerta, necesaria para dejar de lado el sueño. Además, la experta considera que acompañan bien el desayuno.

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En la tarde, después del almuerzo, se recomienda consumir té verde o blanco o tipo oolong, ya que ofrecen perfiles más frescos, herbales y equilibrados, con notas vegetales o florales. Según la especialista, aportan frescura sin generar una estimulación excesiva.

En la noche, para cerrar el día, predominan las infusiones herbales como manzanilla, lavanda o toronjil, asociadas con estimular la relajación y el bienestar. A diferencia de la mañana, es preferible evitar bebidas con cafeína y elegir alternativas de experiencia más suave, compatibles con los procesos de descanso.

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Una preparación sencilla para la tarde

Como propuesta gastronómica, la experta sugirió un té verde cítrico con jengibre y hierbabuena para la tarde. Se prepara con infusión a 80 °C durante 2 a 3 minutos, y se sirve con rodajas de limón y hojas frescas de menta. Esta técnica favorece la conservación de compuestos aromáticos y aporta frescura sensorial, equilibrio gustativo y una experiencia ligera para la media jornada.

Agregar frutas y especias puede incrementar el poder de un té - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde la cocina, la preparación del té exige comprender variables técnicas que influyen directamente en la extracción de aromas, sabores y compuestos bioactivos. Las claves principales son: la calidad del agua, la temperatura de infusión, el tiempo de reposo y la proporción adecuada entre agua y hojas.

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“Cada variedad requiere parámetros específicos: los tés verdes demandan temperaturas moderadas para evitar sabores amargos, mientras que los tés negros toleran temperaturas más elevadas que potencian su cuerpo y complejidad. Asimismo, el uso de utensilios limpios y materiales neutros permite preservar las características organolépticas del producto. En gastronomía contemporánea también se valora la incorporación de técnicas de maridaje con frutas, especias y hierbas aromáticas, buscando construir perfiles sensoriales más complejos y experiencias culinarias diferenciadas”, explicó González Cañón.

La elección, además, se vincula al sabor, la intensidad y el acompañamiento alimentario. En gastronomía, el té funciona como un elemento de armonización: un té robusto puede equilibrar productos dulces o grasos, mientras que uno más ligero complementa preparaciones frescas o delicadas. Por eso, el consumo no depende solo de propiedades funcionales, sino de construir experiencias sensoriales coherentes con cada momento del día.

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Consumir té puede regular temas de salud de forma natural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Té con frutas, hierbas y especias

Ingredientes que aportan al perfil sensorial de una infusión:

Las frutas cítricas agregan notas frescas y ácidas.

Especias como canela, clavo o cardamomo incrementan la complejidad aromática y generan sensaciones cálidas.

Por su parte, las hierbas aromáticas aportan matices herbales, florales o mentolados.

Para lograr una mezcla agradable y funcional, se recomienda seleccionar bien los ingredientes y evitar excesos de azúcar o saborizantes artificiales que alteren la naturalidad del producto. Para González Cañón, la gastronomía y la investigación alimentaria promueven una visión integral en la que el té no solo sea una bebida de consumo cotidiano, sino una experiencia cultural, sensorial y de bienestar asociada a hábitos de vida saludables.

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