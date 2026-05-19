Colombia

Álvaro Uribe denunció que manifestantes frente a su casa en Rionegro respondieron a órdenes de Iván Cepeda y reveló agresiones físicas

El expresidente, que suspendió su agenda en Medellín para acudir al lugar, denunció que la manifestación, que incluyó la pintura de un mural en recuerdo de las ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la JEP, derivó en confrontaciones entre los presentes y la presencia de armas blancas

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El expresidente, rodeado de simpatizantes, relató un incidente con manifestantes que pintaban un mural cerca de su propiedad. En el video, un testigo aseguró que los manifestantes eran coordinados por el senador Iván Cepeda - crédito @alvarouribevel/X

En una nueva aparición en sus redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe insistió en que el acto de protesta frente a su residencia, ocurrido el martes 19 de mayo de 2026 en Rionegro (Antioquia), no respondió únicamente a una movilización espontánea de víctimas, sino que fue dirigido por instrucciones del senador Iván Cepeda: candidato del Pacto Histórico al primer cargo de la nación.

Además, Uribe, que canceló su agenda en Medellín para llegar a esta zona, indicó que la manifestación, que incluyó la pintura de un mural de las cerca de 7.837 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), derivó en agresiones físicas y el uso de armas blancas. Como lo expuso en un video en sus redes sociales, que mostraría un hombre armado.

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En efecto, según explicó en su testimonio, el exmandatario contó que la negociación para dispersar la manifestación entró en crisis tras la supuesta intervención telefónica de Cepeda. “Negociaron que yo no siguiera borrando hasta que se fueran los pintores. Lo cumplimos. Después pidieron que yo no siguiera borrando hasta que se retiraran. Lo incumplieron”, afirmó Uribe en su relato, registrado en video.

Un grupo de hombres, liderados por Álvaro Uribe, pinta un muro de bloques con secciones de pintura roja, amarilla y blanca. Uribe lleva sombrero y pincel.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pintó de nuevo el muro junto a sus seguidores, con lo que tapó el mensaje que fue puesto por sus contradictores, que lo vincularon con los 'falsos positivos' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A continuación, le cedió la palabra a Sergio, descrito como un profesor universitario, que refirió cómo los líderes de la movilización admitieron estar en contacto directo con Cepeda durante las negociaciones para la retirada pacífica de los manifestantes. “Ellos iban dilatando y dilatando el acuerdo. Finalmente, de un momento a otro, se replegaron y dijeron que tenían una conversación telefónica”, dijo el hombre.

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Según el académico, la conversación de los protestantes, en una movilización que habría sido liderada por el representante electo a la Cámara Hernán Muriel, fue con el candidato Cepeda. “Yo pregunté que con quién exactamente, y tanto Camilo (Restrepo) como Hernán Muriel confirmaron que iban a hablar con Iván Cepeda, que era el que estaba realmente coordinando este tema de pintar y hacer esta afrenta”, añadió.

En este lugar, además, estuvo en respaldo del expresidente el concejal de Medellín por el Centro Democrático Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que llegó con su característico bate en medio del altercado. En medio de este incidente, el exjefe de Estado defendió el derecho a su honra y lanzó una dura afirmación. “Primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia”, dijo.

El expresidente, rodeado de simpatizantes, relató un incidente con manifestantes que pintaban un mural cerca de su propiedad. En el video, un testigo aseguró que los manifestantes eran coordinados por el senador Iván Cepeda - crédito @alvarouribevel/X

Hernán Muriel defendió la protesta y acusó a Álvaro Uribe y sus simpatizantes de desinformar

En respuesta a las críticas, el representante sostuvo que la intervención frente a la vivienda de Uribe fue un acto pedagógico de memoria, sin tintes de violencia ni partidismo. Y desde sus redes sociales, cuestionó tanto al expresidente Uribe como a la candidata presidencial Paloma Valencia por sus reacciones frente a este suceso, que denominaron como un acto vandálico contra su figura.

“Todo lo que dice es mentira. Este es un acontecer más que demuestra que su corriente política debe cambiar sus formas, cambiar sus esencias. Dejar de pelear por la muerte y por fin apoyar la vida y la memoria”, declaró Muriel en respuesta a Valencia. Y agregó que, contrario a lo sostenido por Uribe y el Centro Democrático, los participantes de la movilización no representaban al Pacto Histórico.

Y en reacción a Uribe acotó. “Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos. Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados. Pero esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía″, refirió Muriel.

Hernán Muriel y su respuesta a Álvaro Uribe
A través de sus redes sociales, el representante electo a la Cámara Hernán Muriel le salió al paso a lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe - crédito @Hernan_MurielP/X

Es válido indicar que la candidata Valencia, que no se encontraba con Uribe Vélez, denunció que la coordinación con Cepeda era evidente. “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con la Paz Total tiene el apoyo de los grupos ilegales”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió respuestas por vías legales y administrativas y señaló posibles delitos cometidos durante la intervención del mural, con duros cuestionamientos al presidente Gustavo Petro y a las entidades judiciales. “¿Les va a enviar a la Fiscalía para investigarlos y a la Procuraduría para que actúe frente a un congresista del Pacto Histórico?“.

Y prosiguió en sus críticas. “¿Hasta dónde llegan ustedes en su afán de perpetuar una ideología dañina y malsana en el poder? ¿Las reglas ahora las imponen sus áulicos, con el concurso de toda clase de criminales de la ‘paz total’?”, preguntó el mandatario seccional; en contraste con Muriel, que invitó a los que consideró los medios tradicionales a ser más rigurosos en la información de la protesta.

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