Luis Díaz sigue recibiendo elogios en el Bayern Múnich: “Su habilidad en el uno contra uno es increíble”

Luis Díaz se convirtió en figura del Bayern Múnich con menos de un año en la institución y con dos títulos ganados hasta ahora - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

No cabe duda que Luis Díaz realizó una de sus mejores temporadas en el fútbol europeo, pues en su primer año con el Bayern Múnich, un club que lo compró por 75 millones de euros, fue la figura para conseguir la Supercopa, Bundesliga y la final de la Copa de Alemania, a disputarse el 23 de mayo.

Uno de los compañeros de “Lucho” lo elogió por su talento en el campo de juego, ya que es determinante por la banda izquierda para llegar al área, apoyar a sus compañeros y marcar goles, cualidades que lo hacen de los jugadores de mayor importancia en el Viejo Continente.

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“Su habilidad en el uno contra uno es increíble”

El futbolista alemán Jamal Musiala elogió la habilidad en el uno contra uno de Luis Díaz, resaltando la importancia del colombiano en el Bayern Múnich y la Selección Colombia. Musiala compartió el vestuario con Díaz durante 22 partidos y destacó su entrega, energía y técnica como aspectos determinantes dentro y fuera de la cancha.

Musiala, en charla con el canal de la Bundesliga, definió al guajiro como un jugador excepcional gracias a su consistencia y capacidad de influir tanto en el club alemán como en la selección nacional.

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Jamal Musiala es uno de los jugadores con mayor proyección en el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El alemán, con una participación restringida por lesiones, acumuló 83 minutos junto a Díaz en la última temporada. Durante ese periodo, aportó dos asistencias para goles del colombiano. “Su habilidad en el uno contra uno es increíble”, señaló Musiala, que también destacó la agresividad y la energía de Díaz, ambas siempre al máximo nivel.

El juvenil alemán enfatizó la regularidad del extremo del Bayern: “Cuando se trata de su energía y agresividad, todo está siempre al 100%. Luego ves también su habilidad técnica”. El jugador subrayó que la capacidad de Díaz para mantener un desempeño constante es lo que más admira de su compañero.

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Luis Díaz fue clave para que el Bayern Múnich ganara la Champions League con tanta anticipación - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Influencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz sumó 15 goles y 14 asistencias con el Bayern en la última temporada, situándose como el tercer jugador con mayor aporte ofensivo del club. Además de su rendimiento en el campo, su carisma y actitud positiva han contribuido a la armonía del vestuario.

La relación de “Lucho” con referentes como Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise y el técnico Vincent Kompany ha sido cercana y positiva. Kompany, que valoró su energía desde la Premier League, mantuvo a Díaz como titular durante toda la campaña. Esta confianza se reforzó durante el festejo del título de Bundesliga, donde Díaz celebró con su padre y buena parte de la plantilla.

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Bayern también le debe a Luis Díaz por su aporte para llegar a las semifinales de la Champions League, pues marcó un gol en la serie frente al PSG - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Debido a su polivalencia, Luis Díaz fue el futbolista del Bayern con más minutos en la temporada, impulsado por la escasez de alternativas naturales en su posición y por las bajas de jugadores como Serge Gnabry. El colombiano priorizó los objetivos colectivos incluso ante el desgaste, consolidándose como pieza fundamental para el club, según AS Colombia.

Figura clave y el mejor valorado en la Selección Colombia

De acuerdo con Transfermarkt, Luis Díaz encabeza la lista de los colombianos más valiosos, con un valor de mercado de 70 millones de euros según Transfermarkt. Esta valoración lo convierte en el jugador más destacado de la preconvocatoria de Colombia al Mundial 2026 y en la figura principal de la “Tricolor”.

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El valor de mercado de Díaz es significativamente superior al del segundo colombiano más valioso, Luis Javier Suárez, evaluado en 28 millones de euros tras su temporada en el Sporting de Lisboa. Daniel Muñoz, del Crystal Palace, ocupa el tercer puesto con 27 millones de euros.

Luis Díaz es el mujar con el valor más alto en el mercado de fichajes, en la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Entre los diez más valorados figuran también Jhon Lucumí, Jhon Jáder Durán, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal, todos incluidos en la prelista de la Federación Colombiana de Fútbol para la próxima Copa del Mundo.

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