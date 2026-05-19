Ministerio de Educación reprochó a Daniel Briceño por omitir información clave sobre obras del Itfip en El Espinal

Reclamos por falta de transparencia y retraso en la entrega de universidad prometida por el Gobierno Petro - crédito @Danielbricen/X

El Ministerio de Educación Nacional respondió de manera enfática a los señalamientos realizados por el representante por Bogotá, Daniel Briceño, sobre los supuestos retrasos y el incremento en el presupuesto de la obras del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) en El Espinal.

La controversia surgió tras la difusión de un video por parte de Briceño, en el que cuestionó el avance de la obra, el cumplimiento de los plazos contractuales y el aumento del valor inicialmente adjudicado. En su video, el exconcejal afirmó que la obra, adjudicada en diciembre de 2024 por $17.000 millones, debía ser entregada en abril de 2026.

PUBLICIDAD

Según su denuncia, el proyecto presenta un avance inferior al 10 % y, en febrero de este año, el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció en El Espinal que el costo había ascendido a $33.000 millones. Briceño calificó de “populista” el anuncio, señalando que la obra representa una duplicación de presupuesto sin avance sustancial y la calificó como parte de las promesas incumplidas del Gobierno nacional en materia de educación superior.

La respuesta oficial del Ministerio de Educación

La inversión en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional es la más alta destinada a educación superior en El Espinal - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio, a través de un comunicado oficial, respondió: “Señor @Danielbricen, hablemos con la verdad”. La entidad aclaró que el contrato de la obra tiene un plazo de ejecución de 29 meses, por lo que la entrega está prevista para 2027 y no para abril de 2026, como sugirió el representante. El Ministerio subrayó que esta información se ha socializado de manera transparente con la comunidad desde el inicio del proyecto.

PUBLICIDAD

Respecto al presupuesto, la cartera educativa reconoció que la inversión supera los $33.000 millones, lo que representa una cifra histórica para el municipio de El Espinal y la juventud tolimense. “Nunca antes un gobierno nacional había destinado recursos de esta magnitud para una obra educativa de nivel superior en este municipio”, precisó el comunicado.

La entidad también explicó que el aumento en el valor del proyecto se debe a ajustes técnicos en los estudios y diseños, la reubicación de una red sanitaria del acueducto municipal y especificaciones técnicas del terreno. “Este tipo de ajustes son habituales en proyectos de infraestructura y necesarios para entregar una obra segura y de calidad. Usted, que se presenta como experto en Secop, debería saberlo”, puntualizó el Ministerio, en referencia al conocimiento técnico que se presume del representante.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación reprochó al representante por omitir elementos contractuales clave para generar desinformación. “El Espinal tuvo que esperar más de cuatro gobiernos, de varios de los sectores políticos que usted representa, para ver avanzar una obra de esta magnitud”, señaló la cartera, en alusión a la falta de avances en administraciones anteriores.

El Ministerio de Educación mostró documentos contractuales que respaldan el avance y modificaciones del proyecto en El Espinal - crédito Ministerio de Educación

La entidad reiteró que el gobierno actual, bajo la presidencia de Gustavo Petro, está cumpliendo con el cronograma y los compromisos adquiridos con la juventud del Tolima: “Hoy, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, estamos cumpliendo y trabajando para entregar esta infraestructura dentro de los tiempos establecidos y en beneficio de la juventud tolimense”.

PUBLICIDAD

En su respuesta, el Ministerio presentó copias de los contratos y documentos relacionados con la obra, indicando que estos fueron omitidos en la denuncia pública de Briceño. Atribuyó esta omisión a posibles intereses políticos de sectores locales en El Espinal, que “hacen política con el dinero de la educación pública”.

El Ministerio concluyó su respuesta reiterando el compromiso del gobierno nacional con la educación superior pública y el desarrollo regional: “Le cumplimos al Tolima, con más oportunidades de formación para la juventud”. La entidad insistió en que la obra avanza conforme a los tiempos y lineamientos contractuales, y que cualquier modificación presupuestal está debidamente soportada en estudios y necesidades técnicas que garanticen la calidad y seguridad de la infraestructura.

PUBLICIDAD

Características y alcance del proyecto Itfip

El 23 de marzo de 2026, el ministro Daniel Rojas Medellín dio inicio oficial a las obras de ampliación del Itfip, un proyecto de infraestructura que contempla la construcción de un edificio de cuatro pisos con 19 aulas de clase (cada una con capacidad para 40 estudiantes), sala de profesores para 15 docentes, sala múltiple, zonas comunes y circulaciones abiertas.

El aumento en el valor del proyecto Itfip responde a ajustes técnicos, reubicación de redes sanitarias y condiciones del terreno - crédito Ministerio de Educación

El proyecto beneficiará a cerca de 900 jóvenes, permitiendo ampliar la cobertura y garantizar espacios dignos para la formación académica, técnica y tecnológica en el suroriente del departamento. La nueva infraestructura busca ser una pieza clave para el desarrollo universitario en una región donde muchos jóvenes se ven forzados a migrar por falta de oportunidades educativas locales.

PUBLICIDAD