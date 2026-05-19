Teófilo Gutiérrez felicitó a Neymar por su llamado a la selección de Brasil: subió la foto de un partido de máxima tensión

Teófilo Gutiérrez se sumó a las felicitaciones a Neymar por aparecer en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 - crédito @teogutierrez_ y @neymarjr/Instagram

Con una ceremonia digna de una premiación del Balón de Oro, el entrenador Carlo Ancelotti dio a conocer los 26 convocados a la selección de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El italiano puso punto final a la incertidumbre sobre la presencia de Neymar en la lista, confirmando que contará con él para la disputa del que será el cuarto Mundial del futbolista del Santos, con pasado en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

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Desde que se hizo el anuncio el lunes 18 de mayo, las reacciones virales de entusiasmo por la presencia de Neymar en la lista final se han multiplicado, mientras que el Scratch afronta el reto de salir campeón nuevamente, tras 24 años desde la última consagración en el Mundial de Corea y Japón 2002.

Entre los que se sumaron a estas manifestaciones se incluyó Teófilo Gutiérrez. A través de sus historias de Instagram, el veterano jugador del Junior de Barranquilla subió una foto de ambos disputando un partido de selección acompañado de unas palabras: “Felicidades por tu convocatoria al Mundial @neymarjr”.

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Sin embargo, la elección de la fotografía despertó curiosidad, debido a que se trató de una imagen capturada durante los actos protocolarios del partido disputado entre Colombia y Brasil en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, donde ambos jugadores tuvieron un sonado encontronazo.

El “careo” de ‘Teo’ y Neymar en los Olímpicos

Brasil superó a Colombia 2-0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, en un juego marcado por la tensión entre ambos planteles - crédito EFE

Dicho partido estuvo marcado por la tensión entre ambos seleccionados, derivada de las polémicas alrededor de su enfrentamiento dos años antes en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, marcado por decisiones arbitrales dudosas favorables a la Verdeamarela (que se llevó la victoria por 2-1) y el rodillazo que Camilo Zúñiga le propinó a Neymar en una disputa de balón.

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Esa rivalidad se prolongó hasta la Copa América de 2015, donde Colombia se impuso a Brasil por la mínima diferencia en un partido tenso y marcado por el juego físico. El propio Neymar protagonizó un intercambio verbal con Carlos Bacca durante dicho encuentro.

Con esos antecedentes se disputó el encuentro correspondiente a los cuartos de final del 13 de agosto de 2016. Más allá de que fuesen combinados sub-23 —salvo por tres jugadores sin restricción de edad en cada selección—, el partido se jugó con un nivel de intensidad similar a los anteriores.

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El detonante del conflicto se produjo en el primer tiempo tras una fuerte patada del colombiano Andrés Felipe Roa sobre Neymar. El astro brasileño reaccionó de inmediato y de manera especialmente agresiva, probablemente potenciado por los antecedentes mencionados, lo que provocó que varios jugadores de la selección Colombia fueran a increparlo.

Como capitán del equipo colombiano, Teófilo Gutiérrez encaró directamente a Neymar cara a cara para frenar sus reclamos y reclamar su actitud provocadora. El cruce de palabras y empujones encendió las alarmas en el campo de juego, obligando al cuerpo arbitral y a los compañeros de ambos bandos a intervenir rápidamente para que la situación no pasara a mayores. La situación pudo controlarse luego de unos cuantos minutos, pero dejó en evidencia la animosidad que prevalecía en ambos planteles.

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Neymar y Teófilo Gutiérrez se encararon mutuamente en la pelea, disparando la tensión al máximo - crédito AFP

En ese tenso partido, Brasil venció 2-0 a Colombia con goles de Neymar y Luan. En las declaraciones postpartido, Teo no dejó pasar la oportunidad de despacharse contra sus rivales por la manera en que abordaron el partido.

“Los jugamos de igual a igual. Ellos inteligentemente jugaron el partido a la forma de ellos y nosotros caímos un poco en eso. Nos vamos con la cabeza en alto porque jugamos bien al fútbol (...) Se dejó todo en la cancha en un marco difícil para nosotros por la localía de Brasil. Lastimosamente ellos no jugaron al fútbol y eso es lo que da pena para toda la gente que vino a ver el espectáculo (...) Jugamos parejo. Ellos encontraron el juego de ellos que es la maña y que el árbitro aceptó todo eso. Pero Colombia se entregó en todo momento”, manifestó Gutiérrez luego del encuentro.

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