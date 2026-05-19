Deportes

Teófilo Gutiérrez felicitó a Neymar por su llamado a la selección de Brasil: subió la foto de un partido de máxima tensión

El “Perfume” se sumó al entusiasmo por ver al ‘10′ del Santos en la lista de convocados de Carlo Ancelotti, pero escogió una foto que trajo recuerdos de una disputa entre ambos

Guardar
Google icon
Teófilo Gutiérrez se sumó a las felicitaciones a Neymar por aparecer en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 - crédito @teogutierrez_ y @neymarjr/Instagram
Teófilo Gutiérrez se sumó a las felicitaciones a Neymar por aparecer en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 - crédito @teogutierrez_ y @neymarjr/Instagram

Con una ceremonia digna de una premiación del Balón de Oro, el entrenador Carlo Ancelotti dio a conocer los 26 convocados a la selección de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El italiano puso punto final a la incertidumbre sobre la presencia de Neymar en la lista, confirmando que contará con él para la disputa del que será el cuarto Mundial del futbolista del Santos, con pasado en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

PUBLICIDAD

Desde que se hizo el anuncio el lunes 18 de mayo, las reacciones virales de entusiasmo por la presencia de Neymar en la lista final se han multiplicado, mientras que el Scratch afronta el reto de salir campeón nuevamente, tras 24 años desde la última consagración en el Mundial de Corea y Japón 2002.

Entre los que se sumaron a estas manifestaciones se incluyó Teófilo Gutiérrez. A través de sus historias de Instagram, el veterano jugador del Junior de Barranquilla subió una foto de ambos disputando un partido de selección acompañado de unas palabras: “Felicidades por tu convocatoria al Mundial @neymarjr”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la elección de la fotografía despertó curiosidad, debido a que se trató de una imagen capturada durante los actos protocolarios del partido disputado entre Colombia y Brasil en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, donde ambos jugadores tuvieron un sonado encontronazo.

El “careo” de ‘Teo’ y Neymar en los Olímpicos

Brasil superó a Colombia 2-0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, en un juego marcado por la tensión entre ambos planteles - crédito EFE
Brasil superó a Colombia 2-0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, en un juego marcado por la tensión entre ambos planteles - crédito EFE

Dicho partido estuvo marcado por la tensión entre ambos seleccionados, derivada de las polémicas alrededor de su enfrentamiento dos años antes en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, marcado por decisiones arbitrales dudosas favorables a la Verdeamarela (que se llevó la victoria por 2-1) y el rodillazo que Camilo Zúñiga le propinó a Neymar en una disputa de balón.

Esa rivalidad se prolongó hasta la Copa América de 2015, donde Colombia se impuso a Brasil por la mínima diferencia en un partido tenso y marcado por el juego físico. El propio Neymar protagonizó un intercambio verbal con Carlos Bacca durante dicho encuentro.

Con esos antecedentes se disputó el encuentro correspondiente a los cuartos de final del 13 de agosto de 2016. Más allá de que fuesen combinados sub-23 —salvo por tres jugadores sin restricción de edad en cada selección—, el partido se jugó con un nivel de intensidad similar a los anteriores.

El detonante del conflicto se produjo en el primer tiempo tras una fuerte patada del colombiano Andrés Felipe Roa sobre Neymar. El astro brasileño reaccionó de inmediato y de manera especialmente agresiva, probablemente potenciado por los antecedentes mencionados, lo que provocó que varios jugadores de la selección Colombia fueran a increparlo.

Como capitán del equipo colombiano, Teófilo Gutiérrez encaró directamente a Neymar cara a cara para frenar sus reclamos y reclamar su actitud provocadora. El cruce de palabras y empujones encendió las alarmas en el campo de juego, obligando al cuerpo arbitral y a los compañeros de ambos bandos a intervenir rápidamente para que la situación no pasara a mayores. La situación pudo controlarse luego de unos cuantos minutos, pero dejó en evidencia la animosidad que prevalecía en ambos planteles.

Neymar y Teófilo Gutiérrez se encararon mutuamente en la pelea, disparando la tensión al máximo - crédito AFP
Neymar y Teófilo Gutiérrez se encararon mutuamente en la pelea, disparando la tensión al máximo - crédito AFP

En ese tenso partido, Brasil venció 2-0 a Colombia con goles de Neymar y Luan. En las declaraciones postpartido, Teo no dejó pasar la oportunidad de despacharse contra sus rivales por la manera en que abordaron el partido.

“Los jugamos de igual a igual. Ellos inteligentemente jugaron el partido a la forma de ellos y nosotros caímos un poco en eso. Nos vamos con la cabeza en alto porque jugamos bien al fútbol (...) Se dejó todo en la cancha en un marco difícil para nosotros por la localía de Brasil. Lastimosamente ellos no jugaron al fútbol y eso es lo que da pena para toda la gente que vino a ver el espectáculo (...) Jugamos parejo. Ellos encontraron el juego de ellos que es la maña y que el árbitro aceptó todo eso. Pero Colombia se entregó en todo momento”, manifestó Gutiérrez luego del encuentro.

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezNeymarMundial 2026Selección de BrasilSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

El cuadro capitalino visita Brasil con la necesidad de sumar al menos un punto para definir de local en la última fecha la clasificación a la siguiente ronda de la “Otra mitad de la gloria”

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Los cardenales están obligados a ganar para mantener el sueño de los octavos de final, mientras que el Calamar visita Bogotá con la opción de obtener la clasificación

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Esto se sabe sobre la negociación de Leonel Álvarez con el Independiente Medellín: versiones encontradas

Mientras Sebastián Botero seguiría al mando de la institución en los últimos juegos de Copa Colombia y Libertadores, el club avanza en la negociación con el reconocido técnico

Esto se sabe sobre la negociación de Leonel Álvarez con el Independiente Medellín: versiones encontradas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Lina Tejeiro presumió su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su aspecto como futura madre

Deportes

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Santa Fe vs. Platense EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en El Campín

Esto se sabe sobre la negociación de Leonel Álvarez con el Independiente Medellín: versiones encontradas