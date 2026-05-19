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Asesinatos contra personas LGBTIQ+ aumentaron 63 % en Colombia: hay un caso cada 32 horas

Un informe de Caribe Afirmativo alertó por el incremento de homicidios contra integrantes de esta población durante 2025

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Un informe de Caribe Afirmativo alertó por el incremento de homicidios contra integrantes de esta población durante 2025 | crédito archivo Colprensa

Los asesinatos contra personas de la comunidad LGBTIQ+ registraron un fuerte incremento en Colombia durante el último año y las organizaciones sociales advirtieron que la violencia y la discriminación continúan golpeando a esta población en distintas regiones del país.

Las cifras fueron reveladas en un reciente informe presentado por la ONG Caribe Afirmativo, que documentó el aumento de homicidios contra integrantes de esta comunidad durante 2025.

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Según el reporte, los asesinatos pasaron de 165 casos en 2024 a 270 en 2025, lo que representa un incremento del 63,3 %.

El dato más alarmante del estudio señala que en Colombia una persona de la comunidad LGBTIQ+ fue asesinada, en promedio, cada 32 horas.

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Informe advierte incremento de la violencia

El documento expone que la violencia contra esta población sigue estando relacionada con factores estructurales como la discriminación, el conflicto armado y los discursos de odio.

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Homicidios en Colombia - El documento expone que la violencia contra esta población sigue estando relacionada con factores estructurales como la discriminación, el conflicto armado y los discursos de odio | crédito archivo Colprensa

Según explicó Caribe Afirmativo, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúan enfrentando múltiples riesgos en territorios donde operan grupos armados ilegales y estructuras criminales.

La organización señaló que algunos de estos grupos ejercen control social y consideran “indeseables” a integrantes de la comunidad LGBTIQ+, situación que incrementa las amenazas y agresiones.

Además, el informe menciona que varias personas quedan expuestas a contextos de violencia asociados con economías ilegales, extorsiones y explotación sexual.

Hombres gais y mujeres trans concentran más casos

El estudio también desagregó los homicidios según los grupos poblacionales afectados dentro de la comunidad.

Los hombres gais aparecen con el mayor número de asesinatos registrados, con 63 casos.

A ellos les siguen las mujeres trans, con 52 homicidios documentados durante el último año.

El informe también reportó 38 asesinatos de hombres bisexuales, 26 casos de mujeres lesbianas, 12 de mujeres bisexuales y nueve homicidios de hombres trans.

Las cifras reflejan que las violencias continúan afectando de manera diferenciada a distintos sectores de la población LGBTIQ+ en Colombia.

Organizaciones alertan por discursos de odio

El informe advierte que el problema no depende únicamente del Gobierno de turno, sino que involucra factores culturales, políticos y sociales profundamente arraigados.

Caribe Afirmativo alertó sobre el fortalecimiento de discursos antigénero y la radicalización de sectores conservadores en América Latina, fenómeno que también tendría impacto en Colombia.

El estudio menciona que iglesias, actores políticos locales, redes digitales y estructuras criminales participan en dinámicas que alimentan la discriminación y los ataques contra personas LGBTIQ+.

Varias personas sujetan dos banderas del colectivo LGTBIQ+ durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma de Mallorca. (Tomàs Moyà / Europa Press)
El estudio menciona que iglesias, actores políticos locales, redes digitales y estructuras criminales participan en dinámicas que alimentan la discriminación y los ataques contra personas LGBTIQ+ | (Tomàs Moyà / Europa Press)

La organización aseguró que estos discursos aumentan los riesgos para la población y contribuyen a la normalización de distintos tipos de violencia.

Violencia histórica contra la comunidad

El informe recordó que Colombia ha vivido durante décadas una historia marcada por la violencia contra la población LGBTIQ+.

La discriminación institucional, el machismo cultural y la instrumentalización de la violencia durante el conflicto armado han puesto a integrantes de esta comunidad en la mira de grupos violentos y estructuras ilegales.

Además, sectores sociales conservadores continúan viendo las orientaciones sexuales e identidades de género diversas como una amenaza para modelos tradicionales de familia y creencias religiosas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para evitar que continúen aumentando las agresiones y homicidios.

Piden fortalecer acciones de protección

Tras la publicación del informe, diferentes organizaciones sociales reiteraron el llamado a las autoridades para reforzar las políticas públicas de protección hacia la población LGBTIQ+.

También pidieron mejorar los mecanismos de investigación y judicialización de los crímenes cometidos contra integrantes de esta comunidad.

Las organizaciones advirtieron que detrás de las cifras existen contextos de exclusión, amenazas y vulnerabilidad que siguen afectando a miles de personas en el país.

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