Colombia tiene dos platillos entre las peores comidas callejeras del mundo según ranking internacional

Las percepciones globales sobre la comida callejera colombiana contrastan con el arraigo de estos productos en la identidad local - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía de Colombia suele ocupar lugares destacados entre las cocinas del mundo, según la opinión de expertos y turistas. Sin embargo, el último listado de TasteAtlas dejó un sabor agridulce al incluir dos productos colombianos entre las 100 comidas callejeras peor calificadas del planeta por sus usuarios.

Aunque la cocina nacional figura en el puesto 23 global, y platos como el pandebono, los tamales tolimenses, la almojábana, la lechona y la bandeja paisa se consideran imperdibles para quienes visitan el país, la lista publicada recientemente por la plataforma recopila casi 58.000 valoraciones que no favorecieron a todos los sabores tradicionales.

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TasteAtlas aclaró que este nuevo ranking no sigue la línea habitual de reconocer las mejores recetas, sino que responde a la opinión de miles de comensales que juzgaron, principalmente, la experiencia en la calle. El portal validó más de 58.000 reseñas antes de elaborar la clasificación, que recoge platillos de todos los continentes y evidencia la diversidad de los gustos populares.

Comidas callejeras colombianas en el ranking de las peores del mundo

La hormiga culona, símbolo ancestral de Santander, divide opiniones entre comensales locales y visitantes internacionales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los alimentos más emblemáticos del departamento de Santander es también uno de los más controvertidos dentro del listado: la hormiga culona, que ocupó el séptimo puesto. Este insecto comestible, recolectado durante la temporada de lluvias, destaca por su tamaño y su tradicional preparación. Las hormigas hembra se limpian, se sumergen en agua salada y después se fríen hasta adquirir una textura crujiente.

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El proceso de recolección es laborioso y puede consumir hasta cinco horas, ya que las hormigas solo emergen de sus nidos uno o dos días al año. Una vez preparadas, las hormigas se comercializan tanto en puestos callejeros como en versiones gourmet de restaurantes exclusivos. Quienes las han probado suelen comparar su sabor con el de los chicharrones o las cáscaras de maní, y algunos afirman que poseen propiedades afrodisíacas.

El origen de las hormigas culonas se remonta a las prácticas alimentarias indígenas de los Guane, es un ícono gastronómico de la región. A pesar de su bajo puntaje internacional, en Colombia se le reconoce por su alto contenido de proteína y vitamina B. Incluso se regala como símbolo de buena suerte en bodas y celebraciones, y se le atribuyen beneficios para la salud, como la prevención del colesterol alto.

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El bollo, infaltable en los desayunos costeños, enfrenta críticas por su sabor neutro según el ranking de TasteAtlas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado del ranking de TasteAtlas no pasó desapercibido para los amantes de la cocina tradicional. Muchos se preguntan por qué un producto con tanto arraigo cultural fue calificado tan negativamente. La respuesta, según las reseñas, apunta a su textura, su sabor poco convencional y la percepción de quienes no están familiarizados con alimentos a base de insectos. Así, la hormiga culona encabeza la representación colombiana en la clasificación, ocupando una de las posiciones más bajas entre comidas callejeras de todo el mundo.

En el mismo listado aparece el bollo, en el lugar 48, otro alimento de consumo cotidiano en la costa. Esta preparación, también conocida como envuelto, se basa en masa de maíz, yuca o papa que se envuelve en hojas de maíz y se cuece al vapor. El bollo suele acompañar desayunos y se vende fresco en muchos puestos informales de las calles del Caribe colombiano.

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Aunque el bollo es ampliamente consumido en Colombia, Panamá y algunas regiones de España, la evaluación internacional no fue favorable. Las críticas de los usuarios de TasteAtlas se centraron en su sabor neutro y en la textura, que puede resultar poco atractiva para quienes buscan sabores intensos. No obstante, para las familias costeñas, el bollo es sinónimo de tradición y de sencillez culinaria.

Anguilas en gelatina, hon mhai y hamburguesa de ramen son los tres peores platos a nivel mundial - crédito Taste Atlas

En el top 3 figuran: las anguilas en gelatina de Londres, que combinan anguila hervida en hierbas y una gelatina natural, resultado peculiar para quienes no están habituados. También destaca el hon mhai de Tailandia, gusanos de seda fritos con sal y pimienta, crujientes y de sabor amargo. Por su parte, la hamburguesa de ramen de Nueva York cierra en tercer lugar al reemplazar el pan por discos de fideos ramen fritos y se sirve con carne y verduras, proponiendo una fusión que ha generado opiniones divididas entre los comensales internacionales.

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