Varios lesionados dejó un tiroteo en billar de Barranquilla: Policía investiga posible ajuste de cuentas

Imagen de referencia. Ataque en billar de Villa San Pedro II dejó siete heridos y reveló tensión criminal en la zona - crédito Colprensa

Un violento ataque armado dentro de un billar en el barrio Villa San Pedro II dejó siete personas heridas la noche del domingo 17 de mayo de 2026. El hecho ocurrió cerca de las 8:50 p. m., cuando, según el reporte policial, un hombre ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años.

Durante la huida, el agresor fue perseguido por varias personas presentes en el lugar, a quienes también disparó, causándoles heridas.

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Las víctimas adicionales fueron identificadas como José Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24 años; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65 años; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38 años; Francisco Polo Barón, de 44 años, y Luis Alberto Mestra Vega, de 62 años.

Imagen de referencia. Hombre armado irrumpe en billar y dispara contra siete personas en el sur de Barranquilla - crédito Colprensa

La Policía informó que Julio César Orozco Estrada, principal objetivo del ataque, cuenta con cinco antecedentes judiciales por lesiones, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos. Según la información recabada en el lugar, Orozco Estrada se dedica al “cobro diario” en el sector, actividad que figura como posible móvil del atentado.

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Las autoridades señalaron que el grupo delincuencial organizado Los Costeños mantiene injerencia en la zona donde ocurrió el ataque.

El caso sigue bajo investigación mientras los heridos reciben atención médica. Las autoridades reforzaron la presencia policial en Villa San Pedro II y avanzan en la búsqueda del responsable del hecho, quien logró escapar tras perpetrar el ataque.

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El incidente pone de relieve la compleja situación de seguridad en el sector y la influencia de estructuras criminales dedicadas a actividades ilícitas. La Policía reiteró su compromiso para esclarecer los hechos y fortalecer las acciones de control en zonas afectadas por disputas entre bandas.

Imagen de referencia. Autoridades refuerzan seguridad tras balacera en billar y buscan al responsable del ataque - crédito Colprensa

Disputa por herencia terminó en homicidio con machete en Barranquilla

Una disputa familiar por una propiedad terminó en tragedia en el barrio Las Palmas, suroriente de Barranquilla, la noche del domingo 17 de mayo de 2026. Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, perdió la vida tras ser atacado con un machete en el interior de su vivienda.

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De acuerdo con el reporte policial, la agresión ocurrió cerca de las 10:55 p. m., cuando Adalberto Gutiérrez Peña, hermano de la víctima y de 66 años, habría ingresado a la residencia bajo los efectos del alcohol. Según las primeras indagaciones, el hombre tomó un machete y agredió de manera violenta a Alfredo Antonio, ocasionándole múltiples heridas de gravedad.

El adulto mayor, herido y buscando auxilio, logró salir de la casa, pero solo pudo avanzar unos metros antes de desplomarse fuera del inmueble. Vecinos, alarmados por los gritos y la conmoción, alertaron a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al lugar.

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La investigación preliminar apunta a antiguos conflictos personales y económicos entre los hermanos, relacionados con la intención de vender la vivienda que ambos habrían heredado de sus padres. Familiares relataron a los agentes que las tensiones por la propiedad se habían mantenido durante años y que la situación se agravó en los últimos meses.

El presunto agresor no huyó de la escena y fue detenido minutos después por miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El caso generó consternación en la comunidad de Las Palmas, donde los residentes expresaron su tristeza y sorpresa por el desenlace fatal de un conflicto familiar que, hasta ahora, solo había causado enfrentamientos verbales.

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Imagen de referencia. Hombre murió tras ser atacado por su hermano durante conflicto familiar por una vivienda en Barranquilla - crédito Colprensa

Atlántico registró 104 muertes violentas en abril y sumó 394 homicidios en lo que va de 2026

El Atlántico enfrentó una crisis de seguridad tras cerrar abril de 2026 con 104 muertes violentas, cifra que elevó la preocupación de autoridades y comunidad.

Según el Sistema Civil de Alertas Tempranas, dirigido por Arturo García, el departamento acumula 394 homicidios en los primeros cuatro meses del año, superando en 116 los registros del mismo periodo en 2025.

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El área metropolitana concentra la mayor incidencia, con Barranquilla reportando 54 casos, Soledad 15, Malambo 10, Galapa 5 y Puerto Colombia 1. En municipios como Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa, Polonuevo, Campo de la Cruz y Santo Tomás también se reportaron asesinatos.

Tras lo anterior, el sicariato se mantiene como la modalidad más recurrente, con 82 casos, superando otras formas de homicidio.

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