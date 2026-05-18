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Iván Cepeda cuestionó a Álvaro Uribe por acusaciones sobre asesinatos de jóvenes en Colombia: “Sea serio”

El expresidente colombiano lanzó duras acusaciones contra el presidente Petro y el candidato presidencial del Pacto Histórico por sus declaraciones de diálogos de paz

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Dibujo estilo acuarela que muestra a Iván Cepeda con barba y pelo rizado a la izquierda, y a Álvaro Uribe con pelo canoso a la derecha, ambos con gafas.
Iván Cepeda aseguró en Noticias RCN que buscar la paz no es un delito y es un "deber constitucional" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El senador y candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó en una entrevista con Noticias RCN que buscar la paz es un deber constitucional.

“Lo primero que quiero señalar es que buscar la paz, trabajar por la paz y entablar diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede considerarse una actividad que cause vergüenza o culpa”, aseveró Cepeda.

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Sobre los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el candidato señaló que ya es momento que las conversaciones entre el Estado y el grupo armado avancen y lleguen a acuerdos.

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.
Sobre los diálogos con el ELN, Iván Cepeda señaló que ya es momento que las conversaciones entre el Estado y el grupo armado avancen y lleguen a acuerdos - crédito Colprensa

“Con el ELN ya llevamos treinta años de diálogos. Yo he participado en casi la mitad de esos años en conversaciones con el ELN y considero que ya es momento de que esos diálogos concluyan en acuerdos. No se trata de prolongar otros cuatro años más de diálogos eternos. Esos diálogos deben arrojar resultados eficaces y responder a ciertos criterios”, indicó Iván Cepeda.

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Por estas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en su cuenta oficial de X. Allí afirmó que la paz que promueven el presidente Gustavo Petro y el propio Cepeda termina en muerte.

Según el líder del Centro Democrático, el Gobierno nacional ha causado la muerte de más de 22 mil jóvenes, mencionando a Medicina Legal.

“Tiene razón Cepeda, la paz a nadie mata, salvo la paz de Cepeda y Petro que en este Gbno ha matado a más de 22 mil jóvenes (Medicina Legal) (sic)”, expresó Uribe Vélez.

El candidato presidencial respondió al exmandatario en la misma red social y le pidió que “sea serio”, al recordar los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas durante el gobierno de Uribe Vélez.

“Uribe: ¿Usted acusando a otros de matar jóvenes? Sea serio. ¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín? (sic)“, aseveró Iván Cepeda.

El senador señaló que “con semejante prontuario, a nadie convence su impostura de supuesto juez moral”.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe Vélez en la red social X y le pidió que “sea serio” por hablar de asesinatos de jóvenes - crédito @IvanCepedaCast/X

¿Qué dijo Iván Cepeda?

Iván Cepeda, candidato presidencial, manifestó en entrevista con Noticias RCN que la superación del conflicto armado en Colombia requiere un gran acuerdo nacional y la continuidad de las negociaciones de paz con el ELN y otros grupos armados. Cepeda afirmó que, en caso de asumir la Presidencia, impulsará una agenda de diálogo incluyente centrada en problemáticas estructurales como la violencia, el narcotráfico y la corrupción.

Durante el diálogo con José Manuel Acevedo, Cepeda resaltó que la propuesta de un acuerdo nacional responde a una aspiración histórica de la sociedad colombiana. Para el senador, enfrentar los principales desafíos del país demanda soluciones concertadas y negociadas. Subrayó la importancia de tratar temas como la paz, la seguridad, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la democracia participativa.

El candidato planteó que este acuerdo debe involucrar a todos los sectores estratégicos, incluyendo movimientos sociales, empresarios, conglomerados económicos, partidos políticos y la academia. A su juicio, el objetivo es pactar una agenda precisa y avanzar mediante el diálogo hacia consensos concretos.

Cepeda defendió la continuación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional e insistió en que su política de paz contempla a todos los actores armados. Considera que el diálogo constituye la base para una solución duradera y que solo se debería considerar el mecanismo de una asamblea constituyente si existe un consenso amplio en la mesa de negociación.

El senador Iván Cepeda presentó una ampliación de la denuncia en la Cámara de Representantes contra el expresidente Duque - crédito Colprensa
Iván Cepeda afirmó que, en caso de asumir la Presidencia, impulsará una agenda de diálogo incluyente centrada en problemáticas estructurales como la violencia, el narcotráfico y la corrupción - crédito Colprensa

Consultado sobre la constituyente, recordó que este instrumento está previsto en la Constitución y puede ser solicitado tanto por ciudadanos como por instituciones, aunque recalcó su preferencia por el camino del consenso y los acuerdos.

Por último, Cepeda reconoció la pérdida de confianza en las instituciones y planteó fortalecer la democracia participativa integrando a la sociedad civil y al sector económico en la toma de decisiones. Defendió, además, la gestión democrática del presidente Gustavo Petro, destacando el respeto al orden constitucional durante su gobierno

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