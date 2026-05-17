Colombia

Gustavo Petro llamó a conformar un “gran movimiento ciudadano” para vigilar el voto y auditar el software electoral

El mandatario colombiano convocó a expertos y ciudadanos a participar en la auditoría de los sistemas de escrutinio, tras la publicación realizada por la Registraduría sobre la exposición del código fuente

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Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro pidió a partidos y campañas organizar testigos en cada mesa, instando a la participación de profesionales en la revisión técnica del sistema de escrutinios - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un llamado público a conformar un gran movimiento ciudadano para la vigilancia del voto y la auditoría del software electoral.

El pronunciamiento se dio después de una publicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil que afirmó: “No caigas en falsa información. El Código Fuente SÍ va a ser expuesto para auditoría (sic)”.

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En su publicación en X, Petro sostuvo que “el código fuente de un software electoral no es para exponer. Eso no sirve (sic)”.

Además, planteó que la verdadera garantía de transparencia requiere auditoría técnica y participación ciudadana calificada.

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El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro planteó que la verdadera garantía de transparencia requiere auditoría técnica y participación ciudadana calificada - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según el mandatario, “el código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía, a través de profesionales expertos y así se garantiza la transparencia electoral (sic)”.

El presidente Petro señaló que existen antecedentes legislativos y judiciales sobre este asunto. Indicó: “Así lo estableció el congreso de la república en dos leyes que también se cayeron en el poder judicial y tenemos una regulación electoral que data de hace 40 años y de una sentencia de la sala plena del consejo de estado de hace 8 años que ordena un software de propiedad del estado y hecho desde dentro del estado. Y no se ha cumplido (sic)”.

El mandatario colombiano expresó preocupación por la imposibilidad de auditar el sistema de escrutinios y propuso una acción colectiva. Expresó: “Cómo no ha sido posible que se audite el software electoral de escrutinios invito a un gran movimiento ciudadano de cuidado del voto. En donde participen las y los mejores expertos en auditado y vigilen que se decida tal cual voto popular (sic)”.

El jefe de Estado alentó a que “la campaña y partidos deben organizar millones de testigos electorales para cubrir cada mesa y puesto y saber impugnar mesas y defender el resultado real de la mesa (sic)”.

Resaltó la importancia de la vigilancia ciudadana en todo el proceso electoral e hizo énfasis en el papel de los testigos en el escrutinio. “El preconteo por medios no es vinculante, no es la realidad completa y debe cada testigo electoral tener la paciencia de mantenerse en mesa después del conteo y verificar que la mesa haya sido contada en escrutinio tal como vieron en al realidad (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro expresó preocupación por la imposibilidad de auditar el sistema de escrutinios y propuso una acción colectiva - crédito @petrogustavo/X

La publicación de Gustavo Petro concluyó con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Millones de ojos de la ciudadanía sobre los votos del pueblo para su respeto (sic)”.

Finalmente, recordó que “los gastos que hace la gente vigilando el voto ya no son gastos de campaña de nadie porque la campaña acaba un día antes del día de elecciones (sic)”.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la posibilidad de un fraude electoral y reiteró que existen supuestos vínculos entre Abelardo de la Espriella, candidato y abogado, y la empresa Thomas Greg & Sons, responsable del apoyo logístico para la Registraduría en los procesos electorales.

Petro sostuvo que informes de inteligencia confirmarían estos vínculos, aunque no presentó pruebas públicas que sustentaran sus declaraciones.

El mandatario expresó preocupación por la relación entre un candidato y el dueño del software usado para el escrutinio de votos, destacando la importancia de este sistema en el conteo electoral.

El presidente Gustavo Petro expondrá ante la ONU el aumento récord en la producción mundial de cocaína durante la sesión clave de la Comisión de Estupefacientes en Viena - crédito @infopresidencia/X
Gustavo Petro expresó preocupación por la relación entre un candidato y el dueño del software usado para el escrutinio de votos, destacando la importancia de este sistema en el conteo electoral - crédito @infopresidencia/X

Además, cuestionó la utilización de este software tanto en el preconteo como en el escrutinio, señalando que existe una orden judicial para reemplazarlo por un sistema público, medida que, según él, no se habría implementado.

Claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales (sic)", aseveró.

Petro añadió que no solo habría un sistema de software para las elecciones, sino tres, lo que, según su visión, podría abrir la puerta a posibles manipulaciones y facilitar irregularidades en el proceso electoral.

“No es un software el que está disponible para estas elecciones, sino tres ocultos, alistándose para un fraude (sic)”, indicó.

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