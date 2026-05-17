Encuentran sin vida a menor de siete años en el río Tobia, Cundinamarca: cayó por accidente al caudal

El cuerpo de Dilan Linares fue encontrado en la zona de El Naranjal, según confirmaron los rescatistas tras concluir las maniobras de recuperación - crédito Bomberos Cundinamarca

La búsqueda de Dilan Linares terminó con un desenlace trágico en la mañana del domingo 17 de mayo.

El menor de siete años, fue encontrado sin vida en el sector conocido como El Naranjal, luego de caer accidentalmente al río Tobia en la vereda Volcán, municipio de Nocaima (Cundinamarca).

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Las autoridades activaron de inmediato un operativo de rastreo, en el que participaron los Bomberos de Nocaima y Nimaima, junto con la Policía Nacional, familiares y miembros de la comunidad.

La acción coordinada permitió cubrir rápidamente la zona del accidente y los alrededores del afluente, centrando los esfuerzos en localizar al niño lo antes posible.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima halló sin vida a Dilan Linares, un menor de 7 años, en el río Tobia tras intensas labores de búsqueda - crédito Bomberos Cundinamarca

El reporte inicial indicó que Dilan Linares desapareció tras caer al río el sábado 16 de mayo, lo que motivó la movilización urgente de equipos de rescate. A pesar de la rápida respuesta y la colaboración de varias entidades, el hallazgo confirmó el peor desenlace.

Actualmente, el cuerpo del menor ya fue recuperado y permanece bajo custodia de las autoridades, a la espera de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realice los procedimientos judiciales correspondientes para esclarecer los detalles del accidente.

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La noticia generó conmoción en la comunidad local, que acompañó a la familia durante la búsqueda y expresó muestras de solidaridad tras conocerse el resultado.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima transmitió sus condolencias a los allegados y lamentó el desenlace de los hechos. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento”.

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El accidente ocurrió en la vereda Volcán, cuando Dilan Linares cayó accidentalmente al río Tobia, generando una rápida respuesta de las autoridades locales - crédito Bomberos Cundinamarca

El caso de Dilan Linares resalta la importancia de mantener la vigilancia en zonas cercanas a ríos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal y la fuerza de las aguas pueden aumentar repentinamente, poniendo en riesgo la seguridad de los menores.

La temporada de lluvias en Cundinamarca ha motivado la puesta en marcha de un dispositivo de respuesta permanente para salvaguardar la vida de las comunidades y mantener la circulación en las vías regionales.

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Este operativo, liderado por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd), prioriza la atención en zonas de alta vulnerabilidad, donde se despliegan equipos técnicos para evaluar daños y aplicar medidas de mitigación.

Durante esta emergencia, la articulación entre entidades estatales y municipales se ha consolidado como un elemento clave para enfrentar los riesgos. Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, junto con las alcaldías y los cuerpos operativos, contribuyen con la detección temprana de amenazas y la ejecución de respuestas ágiles, lo que permite disminuir el impacto sobre la infraestructura vial, las viviendas y los servicios públicos.

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La noticia sobre el hallazgo de Dilan Linares fue confirmada oficialmente a través de un comunicado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima - crédito Bomberos Cundinamarca

Mujer que cayó a un caño en Funza, Cundinamarca, fue hallada sin vida tras intensa búsqueda

El hallazgo sin vida de una mujer desaparecida en Funza conmocionó a la comunidad local, luego de una extensa operación de búsqueda que involucró a varios organismos de emergencia. La víctima, de aproximadamente 37 años, fue localizada tras caer a un vallado en la zona conocida como La Esmeralda.

Las acciones de rescate comenzaron en la noche del viernes 15 de mayo, cuando se reportó que la mujer habría caído a un afluente junto a la vía, en el sector de la URI La Florida. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funza, junto con entidades de atención de emergencias, acudió rápidamente al lugar para iniciar la búsqueda.

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Durante las primeras horas del operativo, el equipo logró recuperar la motocicleta con placa OFD 62H, que pertenecía a la víctima. La complejidad del terreno motivó al capitán delegado del Departamento de Bomberos de Cundinamarca. Álvaro Eduardo Farfán Vargas, a solicitar refuerzos y sumar más recursos humanos y técnicos a la tarea.

El despliegue de apoyo incluyó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Mosquera y al Equipo de Búsqueda y Rescate Acuático de Cundinamarca, cuyos integrantes trabajaron durante toda la noche y parte de la mañana siguiente.

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El operativo también contó con la presencia de la Policía Nacional, la Defensa Civil, familiares y vecinos del sector, quienes se mantuvieron atentos a cada avance.