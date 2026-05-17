Lina María Garrido siguió tirando pullas a Paloma Valencia: “El fracaso de su proyecto sacó su peor cara”

Lina María Garrido criticó “juego sucio” y acusó a Paloma Valencia de difundir señalamientos sin pruebas - crédito @AguileraModesto/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

La representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, publicó una serie de mensajes en la red social X donde cuestionó con dureza la estrategia de la campaña de Paloma Valencia, rival política del aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella, en un contexto marcado por acusaciones, ataques y tensiones crecientes en el escenario electoral.

Garrido afirmó que “el desespero de la campaña de #Paloma por el fracaso de su proyecto sacó su peor cara y terminó de desmotivar a sus seguidores”.

PUBLICIDAD

La congresista criticó en particular las acusaciones contra De la Espriella, señalando como infundadas las afirmaciones que lo vinculan con supuestos abusos contra mujeres o con agresiones a la hija de Paloma Valencia, tras polémica del abogado con las periodistas, Malú de Noticias Caracol, y Laura Rodríguez del programa digital Piso 8.

“Atreverse a acusar a #Abelardo de abusador de mujeres o vincularlo con agresiones contra la hija de Paloma es lamentable”, expresó. Además, advirtió que “no todo vale en la política” y que recurrir al “juego sucio” es señal de una campaña desorientada.

PUBLICIDAD

Según la representante, “sus directivos están como los burros en los lodazales: entre más patalean, más se hunden”.

Lina María Garrido rechazó señalamientos contra Abelardo de la Espriella y criticó estrategia de la campaña de Paloma Valencia - crédito @linamariagarri1/X

En otro pronunciamiento, Garrido señaló que la campaña de Paloma “sigue equivocándose” y que, mientras Abelardo “crece y dobla su ventaja”, sus adversarios optan por ataques “irracionales” en vez de propuestas.

PUBLICIDAD

La congresista hizo referencia a los recientes hechos de violencia política registrados en el departamento del Meta, donde dos coordinadores de la campaña de Abelardo fueron asesinados. Además, recordó el caso de Miguel Uribe, víctima de homicidio el año anterior, para subrayar la importancia de las medidas de protección en la coyuntura actual.

“Ellos se dedican a ataques irracionales, incluso diciendo que protegerse con un chaleco es ser cobarde. Eso NO es ser cobarde cuando apenas ayer asesinaron a dos coordinadores de #Abelardo en el #Meta, y el año pasado asesinaron a #MiguelUribe, quien, si hubiese tenido un chaleco o un escudo antibalas, muy seguramente hoy estaría con vida junto a su familia”, argumentó.

PUBLICIDAD

Garrido subrayó que la seguridad de los actores políticos no puede verse como un signo de debilidad, sino como una reacción necesaria ante los riesgos que enfrentan quienes participan en la contienda.

Lina María Garrido defendió a Abelardo de la Espriella y criticó a campaña de Paloma Valencia por “ataques irracionales” - crédito @linamariagarri1/X

En un tercer mensaje, Lina María Garrido profundizó en su crítica a la campaña de Paloma, enumerando las acusaciones lanzadas contra Abelardo durante la semana: “El miércoles lo acusó de abusador de mujeres, sin presentar una sola prueba. El jueves lo acusó de meterse con su hija, cuando el Tigre jamás se ha referido a la niña. Hoy sábado en la mañana lo acusó de cobarde por ponerse un chaleco y proteger su vida. Y hoy sábado en la tarde lo acusa de ser abogado de un testaferro de Nicolás Maduro, sin tener vínculo alguno”.

PUBLICIDAD

Para la representante, estas acciones evidencian una estrategia centrada en el ataque personal y la desinformación, más que en la discusión de propuestas o en el debate programático.

Garrido sostuvo que la campaña de Paloma lleva “dos meses basando su estrategia en atacar a #Abelardo y, aun así, hoy él duplica su ventaja”. A juicio de la parlamentaria, la desesperación y la “mala asesoría” han nublado el juicio del equipo contrario, reflejándose tanto en las encuestas como en el tono de sus intervenciones públicas.

PUBLICIDAD

Lina María Garrido acusó a la campaña de Paloma Valencia de “ataques y mentiras constantes” contra Abelardo de la Espriella - crédito @linamariagarri1/X

Las afirmaciones de Garrido, respaldando a Abelardo y descalificando la estrategia de Paloma, ponen en evidencia la intensidad del debate y la necesidad de restablecer condiciones de respeto y garantías para todos los actores involucrados.

Al cierre de su último mensaje, la representante reiteró su llamado a que la política se desarrolle con argumentos y sin recurrir a la difamación.

PUBLICIDAD

“No se han dado cuenta que llevan dos meses basando su estrategia en atacar a #Abelardo y, aun así, hoy él duplica su ventaja. La desesperación los tiene nublados”, escribió, subrayando la importancia de un debate transparente, sin agresiones ni violencias.