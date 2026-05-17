Colombia

Alcaldía de Bogotá habilitó parques para ver el Mundial 2026 en pantalla gigante con rutas gastronómicas y eventos temáticos

La instalación de zonas especiales permitirá que familias y aficionados compartan la pasión futbolística, participando en actividades culturales durante los encuentros más importantes de la Selección nacional

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La Alcaldía de Bogotá habilita fanzones en parques públicos para que los ciudadanos disfruten en comunidad los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Alcaldía de Bogotá habilita fanzones en parques públicos para que los ciudadanos disfruten en comunidad los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá anunció la habilitación de espacios especiales en parques públicos para que los ciudadanos puedan disfrutar en comunidad los partidos de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo 2026.

La estrategia, impulsada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), busca convertir a la capital en un epicentro cultural, turístico y futbolero durante uno de los eventos deportivos de mayor impacto mundial.

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Parques con fanzones para vivir el Mundial

De acuerdo con el Idrd, los parques El Tunal (Tunjuelito) y Fontanar del Río (Suba) serán los principales escenarios donde se instalarán fanzones al aire libre para que hinchas y familias puedan seguir los partidos de Colombia los días 17, 23 y 27 de junio.

La iniciativa hace parte de la campaña ‘Un equipo de 8 millones de titulares’, una apuesta por descentralizar la experiencia mundialista y fortalecer la convivencia en distintos puntos de la ciudad. El subdirector de Parques del Idrd, Rodrigo Manrique, explicó que el objetivo es acercar la oferta a las comunidades, evitando desplazamientos largos y permitiendo que los aficionados vivan la pasión del fútbol en espacios seguros y de fácil acceso.

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Bogotá impulsa su oferta turística, cultural y gastronómica aprovechando la Copa Mundial 2026 para posicionarse como destino vibrante y abierto a visitantes internacionales - crédito IDT
Bogotá impulsa su oferta turística, cultural y gastronómica aprovechando la Copa Mundial 2026 para posicionarse como destino vibrante y abierto a visitantes internacionales - crédito IDT

“Buscamos descentralizar la oferta para que la gente que está en la ciudad y que orgánicamente va a un parque a apoyar a la selección, no tenga que desplazarse tanto”, señaló Manrique.

Estas son las referencias y recomendaciones para los parques donde se transmitirán los partidos de la Copa Mundial en Bogotá:

Parque Metropolitano Fontanar del Río (Suba) - Ubicación: diagonal 147

  • Recomendaciones para los visitantes:
    • Respetar la señalización del parque.
    • Está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas.
    • Transitar con la bicicleta en la mano.
    • Entregar el espacio en condiciones óptimas al retirarse.
    • Animales de compañía deben llevar correa; razas consideradas peligrosas deben usar bozal y contar con póliza.
    • Uso obligatorio de guaya de seguridad en los bicicleteros.
    • Prohibido el ingreso de vehículos y motos.
El parque Fontanar del Río en Suba ofrece diversas instalaciones deportivas y amplios espacios para recibir a hinchas y familias durante la Copa del Mundo 2026 - crédito Idrd
El parque Fontanar del Río en Suba ofrece diversas instalaciones deportivas y amplios espacios para recibir a hinchas y familias durante la Copa del Mundo 2026 - crédito Idrd

Parque Metropolitano El Tunal (Tunjuelito) - Ubicación: calle 48C sur

  • Recomendaciones de uso:
    • Utilizar las canecas de basura y cuidar el agua y los baños.
    • Seguir la señalización del parque.
    • Prohibido el ingreso de animales y el consumo de bebidas alcohólicas.
    • No está permitido hacer fogatas.
    • Conocer los puntos de encuentro en caso de emergencia.
El parque El Tunal en Tunjuelito alberga tradicionalmente a más de 50.000 visitantes en fines de semana y estará entre los principales escenarios mundialistas - crédito Idrd
El parque El Tunal en Tunjuelito alberga tradicionalmente a más de 50.000 visitantes en fines de semana y estará entre los principales escenarios mundialistas - crédito Idrd

Bogotá, epicentro turístico y cultural durante el Mundial

La habilitación de fanzones en parques clave se enmarca en la oferta turística, gastronómica, cultural y de entretenimiento diseñada por la Alcaldía para la temporada mundialista. La directora de Turismo Bogotá, Ángela Garzón, destacó el objetivo de hacer sentir a todos como en casa y mostrar por qué la ciudad es un destino turístico auténtico y vibrante.

“Queremos que todos se sientan como en su casa en cada rincón de la ciudad, aprovechando esta gran vitrina para mostrar por qué Bogotá es un destino turístico auténtico y vibrante”, indicó la directora de Turismo.

La campaña bajo el lema “Siente el gol y vive la fiesta más grande del fútbol en esta casa” integra una agenda con transmisiones en vivo, rutas gastronómicas, eventos temáticos, encuentros culturales y experiencias nocturnas, consolidando a Bogotá como una ciudad abierta y acogedora para hinchas de todas las nacionalidades.

La ciudad ofrece transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Colombia en espacios públicos emblemáticos como El Tunal y Fontanar - crédito IDT
La ciudad ofrece transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Colombia en espacios públicos emblemáticos como El Tunal y Fontanar - crédito IDT

Impacto económico y cultural de la temporada

Según estimaciones oficiales, la actividad relacionada con el Mundial 2026 podría generar un impacto cercano a $1,6 billones sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá durante el segundo y tercer trimestre del año. Se prevé un aumento de entre 30% y 50% en categorías como televisores, alimentos y bebidas, así como mayor movimiento en movilidad y consumo asociado a la fiebre futbolera.

La estrategia de la alcaldía y el Idrd busca no solo potenciar la experiencia deportiva, también fortalecer la convivencia ciudadana y proyectar a Bogotá como un epicentro de turismo, cultura y eventos internacionales. Los parques El Tunal y Fontanar del Río se consolidan así como los puntos de encuentro para vivir la pasión de la Selección Colombia y disfrutar del ambiente mundialista en comunidad.

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