Colombia

Benedetti defendió el trabajo del Gobierno en garantizar la seguridad de los candidatos: “NO participa indebidamente en política”

El ministro del Interior informó que se han asignado 268 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 425 policías a los aspirantes

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Armando Benedetti confirmó que solo puede ingresar a Estados Unidos con una visa exclusiva para funcionarios del actual gobierno colombiano - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno no ha escatimado esfuerzos ni recursos para proteger a los candidatos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la gestión que ha adelantado el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, en materia de garantías electorales. A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026), la administración ha desplegado una amplia estrategia de protección para todos los aspirantes a la Presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales.

Esto, teniendo en cuenta que los candidatos y candidatas no han estado exentos de recibir amenazas y todo tipo de intimidaciones que, inciso, se han materializado en planes de atentados que las autoridades ya están investigando, como es el caso del abogado Abelardo de la Espriella.

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Este Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para dar garantías electorales a las candidatas y los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales”, indicó el jefe de la cartera en una publicación en su cuenta de X.

UNP - Esquemas de seguridad
268 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han sido asignados a los candidatos y candidatas - crédito Visuales IA

Según explicó, se instaló un Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (Cormpe) siete meses antes de que se realicen las elecciones, con el fin de garantizar la seguridad de quienes aspiran a ocupar los cargos más importantes del país. Además, el 13 de mayo se llevó a cabo la sesión número 20 del comité y se declaró una sesión permanente para poder responder de manera oportuna a cualquier novedad o solicitud que se presente antes de los comicios.

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Además, desde la instalación del Cormpe, se han asignado 268 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 425 policías a los candidatos y candidatas, con el fin de robustecer sus esquemas de protección y evitar cualquier acto de violencia en su contra. También cuentan con 96 vehículos blindados y 57 vehículos convencionales para desplazamientos seguros en medio de las campañas, que implican el traslado a distintas regiones del país.

Por otro lado, indicó que después del 8 de marzo, día en el que se realizaron las elecciones legislativas –para elegir Senado y Cámara de Representantes– y las consultas presidenciales, la Policía Nacional dispuso 11.449 uniformados para acompañar 453 eventos de campaña. A la par, el Ejército Nacional ha acompañado 76 actos políticos de los aspirantes con 2.658 integrantes de la institución.

El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para dar garantías electorales a las candidatas y los candidatos presidenciales - crédito @AABenedetti/X
El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para dar garantías electorales a las candidatas y los candidatos presidenciales - crédito @AABenedetti/X

En ese sentido, Benedetti aclaró que la administración del presidente Gustavo Petro está comprometida con garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas, absteniéndose también de participar en cualquier acto de proselitismo o de impulsar alguna de las campañas.

Esto demuestra que el Gobierno nacional ha dado garantías plenas a todos los contendores usando los recursos necesarios para ello y que NO participa indebidamente en política”, indicó el ministro.

En una publicación anterior, el jefe de la cartera advirtió que, en caso de que algún aspirante llegara a ser blanco de un atentado, no sería la única víctima; su familia también debería ser considerada como tal, al igual que el Gobierno nacional. Por eso, aseguró que la administración no ha escatimado esfuerzos al momento de mejorar los esquemas de seguridad de los candidatos.

El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno sería considerado una víctima si llega a ocurrir un atentado contra algún candidato presidencial - crédito @AABenedetti/X
El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno sería considerado una víctima si llega a ocurrir un atentado contra algún candidato presidencial - crédito @AABenedetti/X

“Luego, el Gobierno está en la obligación de buscar las garantías y la seguridad de las candidatas y los candidatos, y así se ha venido haciendo desde siete meses antes de la inscripción de las candidaturas a la presidencia. Eso es fácil de entender”, indicó.

Pese a que los aspirantes cuentan con varios hombres de protección y carros blindados, siguen estando en un riesgo alto. El 13 de mayo de 2026, por ejemplo, la campaña de Abelardo de la Espriella informó que se frustró un posible atentado que sería perpetrado contra el abogado en Envigado (Antioquia).

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció falso escolta
La campaña de Abelardo de la Espriella denunció la infiltración de un falso escolta en un evento en Envigado - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”, detalló la campaña en un comunicado.

Sin embargo, la rápida reacción del esquema de seguridad del candidato y de las autoridades permitió detectar y neutralizar la amenaza.

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