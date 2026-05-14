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Day Vásquez le dijo a Gustavo Petro que también tuvo dos abortos y culpó a Nicolás Petro: “Pregúntele usted a él”

La exesposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro envió un mensaje directo al mandatario

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Mientras Day Vásquez denuncia maniobras para ocultar propiedades, el abogado de Nicolás Petro cuestiona la validez de sus afirmaciones, alegando inconsistencias y posibles sesgos emocionales - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram
Day Vásquez y su expareja, Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Daysuris Vásquez , testigo clave de la Fiscalía en Colombia y reconocida por su papel en la denuncia sobre ingresos ilícitos a la campaña presidencial de 2022, hizo públicas nuevas declaraciones sobre su relación pasada con Nicolás Fernando Petro Burgos y el presidente Gustavo Petro.

Vásquez, al recordar la pérdida de dos embarazos durante el tiempo que compartía vida con Petro Burgos, envió un mensaje directo al mandatario: “Presidente, los procesos deben ser respetados”, expresó al pedir que se reconozcan los hechos.

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Durante su exposición, Vásquez implicó a su expareja en los hechos y fue enfática al añadir en su mensaje en la red social X: “Varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás...”, resaltando la responsabilidad de Nicolás Fernando Petro Burgos en esas pérdidas, y “Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida... Justamente porque yo también las padecí”, explicó.

Finalmente, Vásquez instó públicamente a Gustavo Petro a dirigirse a su propio hijo para conocer las causas reales: “Pregúntele usted a él los motivos...”, interpeló directamente al presidente.

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Day Vásquez acusó a Nicolás Petro de la pérdida de sus embarazos: “Dos de ellas provocadas precisamente por su hijo” - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez acusó a Nicolás Petro de la pérdida de sus embarazos: “Dos de ellas provocadas precisamente por su hijo” - crédito @Daysvasquezc/X

Nicolás Petro culpabilizó a la fiscal Laborde del aborto de su pareja

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro responsabilizó a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt por el aborto sufrido por su pareja Laura, en medio de la investigación penal que enfrenta.

En una serie de declaraciones públicas, Petro sostuvo que la fiscal Laborde “nos hizo un seguimiento y un perfilamiento sin la autorización de un juez, además de que reveló información privada y sitios a los que por seguridad llevó a mi bebé y todo sin autorización judicial”. Según su relato, estas acciones afectaron la seguridad de su hijo y la privacidad de su familia.

Durante una audiencia, Nicolás Petro aseguró que la fiscal expuso indebidamente la identidad de un menor. Fue preciso: “Además que en plena audiencia le mostró el rostro a mi bebé. Lo cual no es permitido”, denunció, haciendo hincapié en la supuesta vulneración de garantías legales para los niños.

Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X
Nicolás Petro afirmó que la responsable de la perdida de su hijo es la fiscal Laborde - crédito @nicolaspetroB/X

El hijo del mandatario amplió su acusación al atribuir la tragedia directamente al ambiente judicial y mediático. “Toda esta presión más el acoso judicial y la filtración de la fiscal Lucy a Revista Semana provocó un aborto; ayer perdimos a nuestro bebé. Era una nueva ilusión para nosotros”, lamentó, vinculando la pérdida a la cobertura pública y el curso del proceso legal.

En su mensaje final, Nicolás Petro dirigió una frase contundente a la fiscal: “Un odio irracional no dejó florecer una vida”, enfatizando la carga emocional detrás de sus palabras y la dimensión personal que adquiere la denuncia.

La situación que denuncia el hijo del presidente se relaciona con la investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que lidera la fiscal Laborde. Según Nicolás Petro, las acciones de la autoridad judicial, sumadas a la exposición mediática, fueron determinantes para la tragedia familiar que atraviesa.

La controversia cobra una dimensión pública por la gravedad de las acusaciones y el impacto directo en la familia presidencial. Las declaraciones de Nicolás Petro reavivan el debate sobre los límites de la actuación judicial y el respeto a la privacidad en los procesos penales de alto perfil.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro responsabilizó a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt por el aborto sufrido por su pareja Laura, en medio de la investigación penal que enfrenta - crédito X

Las recientes declaraciones de Daysuris Vásquez y Nicolás Petro revelan la complejidad de los conflictos personales y judiciales que rodean a la familia presidencial. Las acusaciones cruzadas y los señalamientos sobre la responsabilidad en pérdidas personales evidencian el nivel de tensión y exposición mediática que enfrentan los involucrados.

Este escenario subraya la necesidad de un manejo riguroso de los procesos judiciales y del respeto por la intimidad de quienes participan en casos de alto impacto público.

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