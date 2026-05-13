Gustavo Petro advirtió que Ecuador “es el mayor exportador de cocaína del mundo” y desató fuerte polémica

Gustavo Petro habló sobre la influencia del crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro volvió a poner el foco sobre Ecuador durante un acto público en Timbío, Cauca, donde la entrega de un nuevo hospital sirvió de escenario para una serie de señalamientos políticos dirigidos al país vecino, que es liderado por Daniel Noboa.

Allí, sostuvo que una articulación de políticos corruptos en territorio ecuatoriano, junto con estructuras mafiosas, habría convertido a esa nación en “el de mayor exportación de cocaína en el mundo”.

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Las palabras del mandatario colombiano se insertan en una relación diplomática tensa que mantiene con el Gobierno de Daniel Noboa. Entre ambos países se acumulan diferencias políticas y lecturas opuestas sobre hechos de alto impacto regional, con especial énfasis en el tratamiento del caso del exvicepresidente Jorge Glas, episodio que elevó la fricción bilateral.

Petro insistió en la existencia de una 'junta del narcotráfico' desde Ecuador de alcance internacional que concentra parte del tráfico de drogas hacia mercados externos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las tensiones que hay entre Colombia y Ecuador fueron alimentadas por Petro

La discusión sobre la incursión en la Embajada de México en Quito para la detención de Glas alimenta el choque entre ambas administraciones. Petro cuestiona ese hecho y lo interpreta como persecución política, mientras el Gobierno ecuatoriano sostiene que la condena responde a decisiones judiciales asociadas a actos de corrupción.

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Otro punto de tensión aparece en la crisis energética en Ecuador; el Gobierno de ese país solicitó apoyo a Colombia para el suministro de electricidad en distintos momentos de la coyuntura. Desde la posición colombiana, Petro atribuye estas dificultades a fallas estructurales del modelo económico ecuatoriano, lo que amplía la distancia política entre ambas capitales.

En medio de ese escenario, Petro afirmó: “Que la articulación de políticos corruptos del Ecuador y mafias hace llegar como cocaína a los puertos de Ecuador y por eso Ecuador, lamentablemente, porque eso no es para reírse, se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo”.

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Petro afirmó que redes ilegales operarían en conexión con estructuras políticas en Ecuador - crédito Ovidio González/Presidencia

“Con cocaína peruana y también con cocaína colombiana. Pero eso no es para vengarse del pueblo colombiano, eso es para romper la relación de los políticos con poder en Ecuador y el narcotráfico más poderoso que existe en el mundo, que es el de la junta del narcotráfico", señaló Petro desde Cauca.

El presidente Gustavo Petro se refirió a un operativo de incautación y afirmó: “Ya le cayeron cuarenta toneladas de cocaína en un barco junto a España, el decomiso más grande del mundo y lamentablemente no tuvo ayuda de la inteligencia colombiana. Aunque somos los incautadores de cocaína más grandes del mundo”.

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Petro insiste en que Ecuador no tiene un buen manejo en la prevención del narcotráfico

Las declaraciones también se centran en una narrativa que Petro mantiene sobre el papel del narcotráfico en la región andina, con énfasis en la circulación de cocaína desde distintos orígenes hacia puertos ecuatorianos. En su intervención, insistió en la mezcla de rutas provenientes de Perú y Colombia dentro de esas dinámicas ilegales.

El señalamiento sobre la llamada “junta del narcotráfico” apareció como eje central de su intervención –de la que lleva hablando desde hace un tiempo–, al referirse a redes que, según su versión, operan con alto poder en el tráfico internacional. Esa estructura, afirmó, concentra parte del flujo de drogas que llega a Europa.

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El presidente colombiano mencionó la circulación de cocaína con origen en Perú y Colombia, integrada dentro de dinámicas que impactan puertos ecuatorianos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Petro también aludió a un decomiso de cuarenta toneladas de cocaína en un barco cerca de España, operación que describió como el mayor incautamiento registrado. En ese punto, mencionó la falta de apoyo de inteligencia colombiana en ese caso puntual, pese a resaltar que el país figura entre los principales incautadores de droga en el mundo.

Y es que las diferencias entre Colombia y Ecuador se extienden a otros frentes de la agenda regional, donde las interpretaciones sobre seguridad, justicia y economía tomaron caminos divergentes. Las palabras del mandatario colombiano en Timbío suman un nuevo episodio a esa secuencia de tensiones.

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El pronunciamiento en Cauca deja otra señal del tono que marca la relación entre ambos gobiernos, con un discurso de odio y de señalamientos sobre el tráfico de droga que Petro atribuye a una mala gestión desde Ecuador.