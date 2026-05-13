Andrea Petro sorprendió al revelar un nuevo proyecto íntimo con posibles revelaciones familiares: “Está en construcción”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, confirmó que trabaja en un libro autobiográfico - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, abrió una nueva ventana sobre su vida personal y sorprendió a sus seguidores con un anuncio que despertó interés inmediato en redes sociales.

La empresaria y activista confirmó desde sus redes sociales que trabaja en un libro autobiográfico en el que expondrá su visión sobre distintos episodios de su historia familiar y aspectos íntimos que hasta ahora permanecieron lejos del ojo público.

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El anuncio apareció en una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, plataforma desde la que Andrea Petro suele pronunciarse sobre asuntos políticos, temas sociales y experiencias de su cotidianidad fuera de Colombia.

“Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya. Está en construcción y pronto será compartida”, escribió Andrea Petro en una historia publicada en su cuenta personal. La frase alimentó las especulaciones sobre el posible contenido del escrito y dejó abierta la posibilidad de que relate momentos desconocidos sobre su entorno más cercano.

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El anuncio del libro surgió en Instagram durante una sesión de preguntas y respuestas - crédito @andreapetro91/Instagram

Aunque evitó dar datos concretos sobre el enfoque del proyecto, varios usuarios consideran que el texto podría incluir experiencias relacionadas con su papel como hija del presidente colombiano y situaciones personales que marcaron su trayectoria durante los últimos años.

La expectativa alrededor del libro crece por el papel que Andrea Petro ocupa en redes sociales, donde suele compartir opiniones personales y posturas sobre temas políticos.

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Su actividad constante despertó interés entre muchos colombianos, especialmente por las posibles referencias a situaciones familiares que rodean al presidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer, con quien el mandatario confirmó que mantiene una separación sentimental.

En la foto aparece Gustavo Petro con Verónica Alcocer, junto a Andrea Petro, Sofía Petro, Antonella Petro y Nicolás Alocer - crédito @andreapetro91/Instagram

El interés en esta información crece para muchas personas que, por distintas razones, siguen de cerca la vida del presidente. En el caso de Andrea Petro, la atención se intensifica luego de que hace unos meses fuera cuestionada por Verónica Alcocer, esposa legal de Gustavo Petro y madre de sus hijas menores, Sofía y Antonella.

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Esa reacción, que generó polémica, terminó por aumentar la curiosidad alrededor de lo que ocurre dentro del entorno familiar del mandatario.

La relación entre Verónica Alcocer y Andrea Petro parece estar deteriorada

La joven, empresaria y creadora de la marca de ropa sostenible Bachué —conocida por sus posturas directas y, en ocasiones, irreverentes—, participó en una dinámica en su cuenta de Instagram el 7 de enero de 2026, donde sus seguidores le plantearon diversas preguntas sobre su vida personal y la de su familia; allí fue cuestionada por Alcocer.

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Andrea Petro decidió no hablar de Verónica Alcocer en redes sociales - crédito @andreapetro91/Instagram

La respuesta de Andrea a la pregunta sobre Alcocer no fue verbal, sino visual. Ante la mención de la primera dama, la hija del presidente no pronunció palabra alguna, sino que simplemente hizo una expresión que, para muchos, reflejó fastidio o desinterés.

La mirada que acompañó este gesto fue suficiente para abrir un abanico de especulaciones sobre las tensiones internas en la familia presidencial.

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En las redes sociales, el silencio y la expresión de Andrea no pasaron desapercibidos, y rápidamente los usuarios comenzaron a comentar y analizar su actitud, interpretándola como una señal de incomodidad o incluso desaprobación hacia Verónica Alcocer.

El gesto de Andrea Petro ante la mención de Verónica Alcocer desató especulaciones sobre posibles conflictos dentro de la familia presidencial - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Ella es Andrea Petro y lo que puede contar en su libro

Andrea Petro construyó su vida en Europa desde una postura de independencia económica y activismo social. Reside en Francia desde 2012, país al que llegó con el propósito de alejarse de las presiones derivadas de su apellido y forjar una identidad propia lejos del entorno político de su familia.

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Su formación como economista con maestría en Comercio Internacional, junto con trabajos independientes en el sector comercial y en el puerto de Fos-sur-Mer, marcaron su trayectoria laboral. También creó la marca Bachué Sportswear, enfocada en la sostenibilidad, como parte de su apuesta por proyectos personales alejados de la política, aunque su papá usa una de sus gorras, que se volvieron muy famosas.

Ese recorrido vital podría ocupar un lugar central en el libro autobiográfico que prepara, donde también tendría espacio su experiencia como migrante, las dificultades que enfrentó en Francia y su trabajo con la Organización Colombiana para Migrantes.

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