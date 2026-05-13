Gustavo Petro reaccionó a la propuesta de Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado 51 de EE. UU.

La idea de convertir a Venezuela en el estado 51 no es nueva dentro del discurso de Trump - crédito Europa Press

La polémica propuesta de Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos provocó una rápida reacción del presidente Gustavo Petro. El mandatario colombiano cuestionó la idea impulsada desde Washington y aseguró que va en contravía del pensamiento de Simón Bolívar y de la historia independentista venezolana.

La controversia se desató luego de que Trump publicara en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado de la frase “51º State”. La publicación apareció mientras el mandatario viajaba hacia China para participar en una cumbre internacional de alto nivel y volvió a agitar el debate geopolítico en la región.

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El mandatario también sostuvo que cualquier decisión relacionada con Venezuela debe depender exclusivamente de sus ciudadanos y no de intereses externos - crédito @petrogustavo/X

El mensaje llegó apenas un día después de que Trump afirmara en una entrevista con Fox News que estaba considerando “seriamente” incorporar a Venezuela como un nuevo estado estadounidense. Según el presidente republicano, los venezolanos “lo aman” y Estados Unidos mantiene actualmente una influencia determinante sobre el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una operación militar estadounidense.

Frente a ese escenario, Petro respondió desde su cuenta de X con un mensaje cargado de referencias históricas y políticas. “Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar”, escribió el presidente colombiano.

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El mandatario también sostuvo que cualquier decisión relacionada con Venezuela debe depender exclusivamente de sus ciudadanos y no de intereses externos. “Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”, agregó Petro en su publicación.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman a otras reacciones que ha provocado la propuesta de Trump. Desde Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó públicamente la posibilidad de una anexión y defendió la soberanía del país. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó.

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La idea de convertir a Venezuela en el estado 51 no es nueva dentro del discurso de Trump. Desde marzo de 2026, el mandatario había lanzado comentarios similares tras resultados deportivos de la selección venezolana y posteriormente volvió a mencionar el tema haciendo referencia a las reservas petroleras del país sudamericano.

Aunque expertos consideran jurídicamente inviable una anexión de este tipo sin aprobación del Congreso estadounidense y sin el consentimiento de Venezuela, el tema ha generado reacciones en América Latina, especialmente por el contexto político que vive el país vecino tras la captura de Maduro y el aumento de la presión de Washington sobre Caracas.

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