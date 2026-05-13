Un hombre ingresó a un colegio en Bogotá para intentar agredir a su hijo: golpeó al vigilante y todo quedó en video

El sistema de monitoreo distrital permitió identificar en tiempo real al agresor y coordinar la rápida intervención policial en Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

La intervención de la Policía Nacional permitió capturar a un hombre que había irrumpido de manera violenta en un colegio de Engativá, en Bogotá, con la intención de agredir a su hijo menor de edad.

Gracias a la reacción rápida del personal de seguridad y al sistema de videovigilancia de la ciudad, el menor resultó ileso de lesiones de mayor gravedad.

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De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el individuo utilizó la fuerza física y agredió al vigilante del colegio para atravesar los controles de acceso.

“Este hombre llegó a un colegio en Gachibá e ingresó de manera arbitraria, agrediendo al vigilante y posteriormente golpeando fuertemente a un menor de edad, quien era su hijo. Las cámaras de seguridad le hicieron seguimiento a cada uno de sus pasos mientras llegaba la policía”, indicó la entidad.

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El individuo forzó la entrada a la institución educativa y también agredió al vigilante antes de atacar a su hijo menor de edad- crédito Colprensa/Archivo

Una vez dentro de la institución, localizó a su hijo en una zona común y lo atacó físicamente, hasta que varios empleados lograron intervenir y separar al agresor, resguardando al estudiante.

El caso fue monitoreado en tiempo real mediante las cámaras conectadas al centro de monitoreo distrital, lo que permitió coordinar la llegada de las patrullas policiales al plantel educativo.

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“En el lugar, el personal de seguridad intervino para separar al agresor y proteger al niño. En cuestión de minutos y tras el llamado del operador del C4, uniformados llegaron al lugar e identificaron al sujeto, lo capturaron y lo trasladaron para que responda por el delito de violencia intrafamiliar”, detalló la Secretaría de Seguridad.

Los uniformados interceptaron y detuvieron al agresor dentro del perímetro escolar, impidiendo que escapara tras los hechos. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por violencia intrafamiliar.

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El personal de la escuela intervino rápidamente, evitando que la víctima sufriera lesiones graves durante la agresión - crédito Mauricio Osorio/EFE

El seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad fue clave para coordinar la respuesta policial en cuestión de minutos y asegurar la integridad del estudiante. “El trabajo operativo, sumado a las quinientas cuarenta y dos cámaras de videovigilancia en esta localidad, sigue dando resultados. Este año, este delito presenta una reducción del 96%”, indicó la entidad.

Una serie de indicadores recientes revela que Engativá ha experimentado una marcada reducción en varios delitos, según informó la Secretaría de Seguridad. Entre los datos más destacados, la violencia intrafamiliar ha caído un 96% durante el 2026, consolidando una tendencia descendente en la criminalidad local.

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Las autoridades insistieron en la importancia de que la ciudadanía denuncie de inmediato cualquier caso de violencia intrafamiliar, destacando que la respuesta temprana puede evitar consecuencias graves y proteger especialmente a los menores de edad expuestos a situaciones de riesgo.

Respuesta institucional y uso de tecnología en seguridad escolar

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la articulación entre la tecnología y la reacción policial como un factor determinante en la solución del caso. En su balance oficial, Restrepo señaló: “Este caso evidencia cómo la articulación entre la tecnología y la reacción policial permite actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia”.

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La Fiscalía General de la Nación judicializa al detenido por el delito de violencia intrafamiliar, tras su captura en flagrancia- crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La autoridad explicó que el sistema de videovigilancia no solo sirvió para documentar el incidente, sino que facilitó la intervención rápida de las patrullas y el seguimiento de cada movimiento del agresor dentro del colegio.

Según Restrepo, la capital continúa fortaleciendo tanto la cobertura de cámaras como la presencia de uniformados en terreno para garantizar la protección de los menores. " Seguimos fortaleciendo el sistema de videovigilancia y la presencia en territorio para proteger, especialmente, a nuestros niños, niñas y adolescentes", señlaó el funcionario.

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La Fiscalía deberá determinar los cargos penales correspondientes y la situación judicial del capturado, quien fue interceptado en flagrancia por las autoridades tras el ataque. La víctima, por su parte, permanece bajo resguardo y recibió atención inmediata tras la agresión, sin que se reportaran heridas de consideración.