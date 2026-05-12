Colombia

Abelardo de la Espriella advierte mano dura contra bloqueos y ataques durante protestas si es elegido presidente: “No como de indio, negro, blanco, no como de nada”

El candidato presidencial aseguró que garantizará el derecho a la manifestación pacífica, pero enfatizó que no permitirá bloqueos ni actos violentos, y quienes los cometan afrontarán la ley

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reiteró que la protesta social es un derecho, aunque anunció que aplicará medidas estrictas contra quienes alteren el orden público o ataquen a miembros de la fuerza pública. - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reiteró que la protesta social es un derecho, aunque anunció que aplicará medidas estrictas contra quienes alteren el orden público o ataquen a miembros de la fuerza pública. - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, expuso sus propuestas sobre seguridad en caso de asumir la Presidencia de Colombia.

En diálogo con Noticias Caracol, el abogado se refirió a las protestas y aseguró que están amparadas por la Constitución. Advirtió que quienes bloqueen vías, cometan desmanes o agredan a la fuerza pública se enfrentarán a las autoridades y a la ley. Además, señaló que no le teme a nadie cuando decida tomar decisiones para garantizar la seguridad en el territorio nacional.

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La postura del candidato respecto a la separación conceptual entre moral pública y leyes despertó respuestas críticas, especialmente tras referirse a periodistas con términos despectivos
Abelardo de la Espriella señaló que no le teme a nadie cuando decida tomar decisiones para garantizar la seguridad en el territorio nacional - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

“No como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y a atacar a la gente de la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer. Pero como se atreva", aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella también afirmó que retomará la fumigación de hectáreas de coca y ordenará bombardeos a campamentos que calificó como “narcoterroristas”.

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“El 8 de agosto de 2026 daré la orden de iniciar la fumigación de más de 330 mil hectáreas de coca, que constituyen la fuente principal de diversas formas de violencia. También ordenaré bombardear todos los campamentos narcoterroristas, utilizando la tecnología disponible para reducir al máximo el impacto en la población civil”, expresó De la Espriella.

El candidato presidencial señaló que dará instrucciones a los comandantes del Ejército Nacional, Policía, Fuerza Aérea de neutralizar cualquier aeronave de transportes de droga fuera de Colombia

“Además, instruiré a los comandantes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía a interceptar y neutralizar toda aeronave que transporte droga fuera de Colombia. Asumo la responsabilidad de estas decisiones”, expresó.

Y agregó: “Asimismo, ordenaré el hundimiento de todas las lanchas que transporten drogas por el Caribe, el Pacífico o el Golfo de Urabá”.

Abelardo de la Espriella afirmó que quien intente “incinerar” a un policía o CAI deberá ser neutralizada.

“Una persona que intente incinerar a un policía debe ser neutralizada si no se detiene, tal como lo establece la ley. Hay que llamar las cosas por su nombre. Quien atente contra la vida de un policía, este debe defenderse y responder de acuerdo con la legislación”, expresó.

Abelardo de la Espriella y la familia Char aumentaron su cercanía política de cara a las elecciones - crédito EFE/Suministrado
Abelardo de la Espriella afirmó que quien intente “incinerar” a un policía o CAI deberá ser neutralizada - crédito EFE

Y agregó: “Si alguien intenta incendiar un CAI, debe ser detenido o neutralizado, según corresponda. Quien incurra en estos actos, que constituyen terrorismo, recibirá todo el peso de la ley. Si las personas se entregan, se aplicarán los procedimientos legales. No hay que tener temor de cumplir con la ley”.

El candidato presidencial expresó que debe iniciarse una recuperación de los territorios, enviando un mensaje a los “carteles mexicanos”.

“Debe iniciarse recuperando primero los territorios. Aprovecho para dirigirme a los carteles mexicanos presentes en el Cauca, a las disidencias y a los grupos armados: los declaro objetivo militar desde este momento”, indicó De la Espriella..

El abogado indicó el “daño” al Cauca debe ser respondido con contundencia, asegurando que donde se fumigue coca, será implementando cultivos de coco o cacao.

“Toda la violencia y el daño causado al pueblo caucano será respondido. No habrá contemplaciones con estos grupos. Existen quinientas mil familias que dependen del cultivo de coca. No las dejaré desamparadas, se les ofrecerán alternativas. Donde se erradique o fumigue coca, se implementarán cultivos de coco, cacao, palma o café”, aseveró.

Finalmente, Abelardo de la Espriella señaló a Noticias Caracol que Colombia merece una Presidencia “que descentralice el poder”.

Abelardo de la Espriella señaló a Noticias Caracol que Colombia merece una Presidencia "que descentralice el poder" - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella señaló a Noticias Caracol que Colombia merece una Presidencia "que descentralice el poder" - crédito Luisa González/REUTERS

“Sí, sustitución de cultivos, pero también es necesario que el Estado haga presencia donde nunca la ha habido. Por eso propongo una presidencia que descentralice el poder. No gobernaré exclusivamente desde Bogotá, estaré una semana en cada departamento, con un puesto de mando unificado en lo militar y lo policial, con todos los ministros y una lista de prioridades. El funcionario que no cumpla será relevado de su cargo”, afirmó Abelardo de la Espriella.

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