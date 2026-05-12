Colombia

Davivienda se quedó con la Arena Primavera: así será el nuevo escenario de conciertos cerca a Medellín

El nuevo recinto en Sabaneta, Antioquia, inicia operaciones en noviembre de 2026 con una inversión privada que supera los $300.000 millones e incluye tecnología avanzada para espectáculos internacionales y servicios integrados para los asistentes

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La inauguración del centro de espectáculos prevé más de setenta y cinco eventos anuales, generando impacto económico en sectores turísticos y posicionando la ciudad como referente regional para el desarrollo de grandes espectáculos - crédito Grupo Trébol Comunicaciones/Babel

En el último trimestre de 2026, la industria del entretenimiento en Colombia será testigo de una transformación decisiva con la apertura de DAVIarena, un centro de espectáculos que aspira a posicionar a Medellín y Antioquia entre los destinos culturales más destacados del mundo.

La inauguración, programada para el 14 de noviembre de 2026 con un concierto de Juanes, marca el inicio de una nueva era: una apuesta estratégica de Davivienda como primer banco colombiano en impulsar, con inversión directa y liderazgo, la infraestructura para eventos de clase mundial.

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Según información oficial recogida por BeatHub Entertainment, el recinto arrancará operaciones en noviembre tras alcanzar un 65,3% de avance de obra a mediados de 2026.

En su diseño y escala, este centro de entretenimiento establece varios hitos verificables. La inversión privada destinada al proyecto asciende a $320.000 millones, cifra que refleja el alcance regional y nacional de la iniciativa.

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La programación anual prevista supera los 75 eventos y proyecta la recepción de más de 650.000 asistentes por año, parámetros que la sitúan, al nivel de las arenas más relevantes de América Latina.

La inversión privada de $320.000 millones de pesos en DAVIarena marca un hito en infraestructura cultural y eventos en Colombia - crédito Grupo Trébol Comunicaciones/Babel
La inversión privada de $320.000 millones de pesos en DAVIarena marca un hito en infraestructura cultural y eventos en Colombia - crédito Grupo Trébol Comunicaciones/Babel

Esta arena se erige en Sabaneta, municipio del Valle de Aburrá que, en palabras de su alcalde, ostenta los mejores índices de seguridad del país.

El recinto cuenta con 55.000 m² de construcción y 10.000 m² de espacio público, dotado de tecnología de punta para asegurar operaciones y sostenibilidad: el sistema bioclimático del anillo comercial y la ventanería termoacústica garantizan aislamiento del ruido exterior, mientras que el sistema de agua de 1.400 toneladas de refrigeración reduce el impacto energético.

Según BeatHub Entertainment, una parrilla técnica de 140 toneladas respalda la producción de grandes espectáculos internacionales, y la visibilidad total se complementa con silletería premium, fabricada por la empresa Series —reconocida por el Movistar Arena y el estadio del Inter de Miami—.

La capacidad máxima del espacio alcanza a 17.200 personas, que acceden a una propuesta de hospitalidad de alto nivel: 23 suites para grupos de 16 a 30 asistentes, una suite principal para 60 invitados, 20 boxes privados y una torre de parqueo con 503 plazas exclusivas para usuarios preferenciales.

En cuanto a la inclusión, se habilitarán 54 puestos para personas con movilidad reducida.

Desde el punto de vista económico, Davivienda estima que la programación anual de la arena generará un impacto externo de $400.000 millones de pesos en sectores asociados como hotelería, gastronomía, vivienda turística, transporte y moda.

Además, se esperan aportes superiores a $15.000 millones de pesos anuales en impuestos parafiscales dirigidos directamente al crecimiento y fortalecimiento del tejido artístico de Sabaneta.

El concierto de Juanes abrirá oficialmente DAVIarena el 14 de noviembre de 2026, dando inicio a un ciclo de 12 espectáculos internacionales en su primer año - crédito Ángel Medina G./EFE
El concierto de Juanes abrirá oficialmente DAVIarena el 14 de noviembre de 2026, dando inicio a un ciclo de 12 espectáculos internacionales en su primer año - crédito Ángel Medina G./EFE

Esta alianza representa, según declaraciones de Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de banca personas y mercadeo de la entidad, “una apuesta por el desarrollo del país desde la confianza, la inversión y la construcción de infraestructura de clase mundial”.

En línea con su compromiso con la cultura y el desarrollo social, este centro de entretenimiento vincula iniciativas colaborativas como Plan Parceros y Medellín Music Lab, programas que buscan impactar la vida de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad mediante formación y acompañamiento en proyectos artísticos.

Estas acciones refuerzan el carácter integrador del recinto y su funcionalidad como plataforma de empleo y desarrollo cultural para la región.

Este calendario consolida la intención del proyecto de posicionar a Medellín como “la casa de los grandes conciertos en Colombia” y puerta de entrada a las giras internacionales más exigentes.

Con tecnología bioclimática y espacios de última generación, DAVIarena incorpora 55.000 m² de construcción y 10.000 m² de espacio público en Sabaneta - crédito Davivienda
Con tecnología bioclimática y espacios de última generación, DAVIarena incorpora 55.000 m² de construcción y 10.000 m² de espacio público en Sabaneta - crédito Davivienda

La arquitectura del lugar fue asignada a HOK, firma de origen británico reconocida mundialmente por la realización de espacios de clase internacional como el O2 de Londres, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Roig Arena de Valencia.

En esta oportunidad, HOK introdujo elementos inspirados en la tradición de los silleteros, símbolo cultural de Antioquia, para celebrar la identidad local en la estructura misma del edificio.

El lanzamiento de la arena responde a una visión de largo alcance en la que la infraestructura cultural se entiende como motor de progreso económico, social y turístico, abriendo nuevas oportunidades para el talento y las comunidades locales, en línea con lo señalado por Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment: “Es la infraestructura que permite que Colombia juegue en otra liga y siga consolidándose como un destino clave para las giras internacionales”.

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