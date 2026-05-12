Hombre habría asesinado a su jefe tras ser despedido en el sur de Bogotá: fue capturado por las autoridades

El desenlace de un conflicto laboral dejó consternada a la comunidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El administrador de un lavadero de carros fue apuñalado en una tienda, tras una confrontación con quien fuera uno de sus exempleados.
La investigación se centra en un extrabajador de un lavadero situado sobre la calle 40 sur, quien habría reaccionado con violencia después de ser despedido por bajo rendimiento.
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La situación escaló hasta el punto en que, de acuerdo con información reportada por el periodista conocido como ‘Gato Gómez’ de Olímpica Estéreo, el hombre atacó al administrador con un cuchillo.
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