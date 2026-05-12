Colombia

Hombre habría asesinado a su jefe tras ser despedido en el sur de Bogotá: fue capturado por las autoridades

Las investigaciones apuntan a que un exempleado, presuntamente inconforme tras haber sido despedido, atacó a la víctima en un establecimiento comercial

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Un hombre sin mostrar el rostro, con guantes amarillos y un delantal verde, lava un carro negro con esponjas y abundante espuma en la calle.
El presunto autor del homicidio es un exempleado del lavadero de carros que administraba la víctima, según el CTI de la Fiscalía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desenlace de un conflicto laboral dejó consternada a la comunidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El administrador de un lavadero de carros fue apuñalado en una tienda, tras una confrontación con quien fuera uno de sus exempleados.

La investigación se centra en un extrabajador de un lavadero situado sobre la calle 40 sur, quien habría reaccionado con violencia después de ser despedido por bajo rendimiento.

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La situación escaló hasta el punto en que, de acuerdo con información reportada por el periodista conocido como ‘Gato Gómez’ de Olímpica Estéreo, el hombre atacó al administrador con un cuchillo.

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