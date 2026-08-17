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A una semana del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el país pasó de la incertidumbre a la destrucción: así se vivieron las primeras horas

Para el 17 de agosto la cifra de muertos supera los 280 y casi 200 personas siguen desaparecidas, mientras aún no se sabe cómo se reconstruirá el país

Reportan nubes de humo en Pereira tras la caída de edificaciones e incendios en Pereira - crédito @juandss_ / X

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A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, la placa de Nazca liberó su energía acumulada a 103 kilómetros de profundidad bajo la pequeña localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Lo que vino después duró entre 90 segundos y dos minutos y una semana después, son 287 muertos, 4.147 heridos, 194 personas aún desaparecidas y las cifras siguen cambiando.

El Servicio Geológico Colombiano lo catalogó como el sismo de mayor magnitud registrado en el país en toda su historia. Su director, Julio Fierro Morales, lo definió como “el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia”. La última referencia comparable era el terremoto de magnitud 7,2 del 23 de noviembre de 1979, también en esa misma zona del Pacífico colombiano.

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Los primeros 60 minutos: confusión, polvo y silencio

En Bogotá el movimiento se sintió prolongado, generó susto, pero sin consecuencias. En el occidente del país, en cambio, fue devastador. Las primeras publicaciones en redes sociales llegaron antes que cualquier reporte oficial: edificios colapsados, iglesias destruidas, personas en la calle.

Durante la primera hora nadie sabía la magnitud real. Se habló inicialmente de un sismo de 6,4. Después de una hora, las autoridades confirmaron la magnitud real: 7,4.

Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia - crédito @JaviPekerman / X
Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia en la catedral de Manizales - crédito @JaviPekerman / X

El primer video que se volvió viral mostró una cuadra entera de viviendas destruidas en el centro de Pereira, capital de Risaralda. Personas arrodilladas sobre el asfalto, escombros desbordados en las calles, una densa nube de polvo levantándose sobre la ciudad. Alarmas y sirenas retumbaban sin que nadie supiera adónde ir.

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La telefonía móvil colapsó en medio país. Sin señal, los reportes de cuatro capitales: Manizales, Quibdó, Pereira y Cali llegaban fragmentados, contradictorios e insuficientes.

Pereira y Cali: las ciudades más golpeadas

Pereira concentró algunos de los registros más perturbadores de esa mañana. Desde lo alto, un usuario grabó la ciudad cubierta por una densa nube de polvo que borraba los contornos de los edificios. En los corresponsales de Caracol Radio, la voz temblaba y predominaba la confusión mientras intentaban mantener la comunicación con Bogotá.

Pereira es una de las ciudades más afectadas tras el terremoto - crédito REUTERS/Juan David Duque
Pereira es una de las ciudades más afectadas tras el terremoto - crédito REUTERS/Juan David Duque

En el aeropuerto Matecaña, una sección del techo cedió sobre pasajeros que arrastraban sus equipajes sin saber hacia dónde correr. La Aeronáutica Civil confirmó poco después daños graves y la suspensión de operaciones en esa terminal, junto con el cierre preventivo en Manizales, Quibdó, Armenia, Palmira y Buenaventura.

El balance final de Pereira es el más duro de una sola ciudad: 96 fallecidos, 260 desaparecidos, 260 rescatados y 66 edificaciones con colapso total.

En Cali, la situación empeoró con el paso de los minutos, primero se habló de techos caídos y afectaciones menores, pero el alcalde Alejandro Eder escribió en su cuenta de X: “Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas”. Pidió calma a la ciudadanía y solicitó refuerzos a Bogotá y Medellín. Los primeros rescatistas voluntarios llegaron antes que los organismos oficiales y removieron escombros con las manos.

Los edificios con mayor número de víctimas en la capital del Valle del Cauca fueron las Torres del Limonar, el edificio María Elvira Lloreda, el edificio Vanessa en Los Cámbulos, el conjunto Ariguaní en El Refugio y el edificio Marisol en Tequendama, todos concentrados en las comunas 17 y 19 del sur de la ciudad. El recuento final en Cali suma 110 muertos, 115 desaparecidos, 88 rescatados y 46 edificios en colapso total.

Cali fue una de las ciudades con mayores daños estructurales - crédito Colprensa
En Cali se presentó la caída de varios edificios multifamiliares - crédito Colprensa

Manizales y Quibdó: el campanario caído y el silencio del epicentro

En Manizales, los daños se concentraron en el Centro y la avenida Santander. La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario perdió una de sus torres mientras los transeúntes huían. No era la primera vez: en el terremoto de 1962 había ocurrido lo mismo, y la torre reconstruida entre 1989 y 1990 volvió a caer ese lunes.

Quibdó, capital del Chocó y ciudad más cercana al epicentro, fue paradójicamente la última en aparecer en las pantallas. Sus imágenes tardaron en llegar a las redes. Cuando lo hicieron, mostraron edificios en ruinas, voluntarios retirando losas a mano y la intervención simultánea de Policía y Ejército. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó esa tarde al menos 69 heridos y una red de atención sanitaria completamente desbordada.

El gobierno a destiempo y la réplica de las 8:18

El presidente Abelardo de la Espriella, posesionado apenas dos días antes del sismo, anunció sobre las 8:30 de la mañana que asumiría el mando unificado nacional desde Bogotá, ciudad a la que llegó pasadas las 10:00 a. m. desde Medellín, donde había estado celebrando la Feria de las Flores el día anterior.

Antes de su llegada, a las 8:18 a. m., el Servicio Geológico registró una réplica de magnitud 4,6 con epicentro en el municipio de Nóvita, Chocó, a menos de 30 kilómetros de profundidad. Fue la más intensa de las primeras horas.

Quibdó también presentó múltiples daños, pero aún así fue la ciudad con menos afectaciones - crédito REUTERS/Juan David Duque
Quibdó también presentó múltiples daños, pero aún así fue la ciudad con menos afectaciones - crédito REUTERS/Juan David Duque

A la 1:00 p. m., el gobierno entregó su primer balance oficial: 111 fallecidos, 87 heridos y 1.575 viviendas averiadas. Las cifras crecerían sin parar durante los días siguientes. De la Espriella declaró emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo descartó ese mismo día cualquier amenaza de tsunami sobre la costa Pacífica colombiana.

Una semana después: 325 réplicas y el país que aún busca sobrevivientes

Al corte del 17 de agosto, ocho días después del sismo principal, el Servicio Geológico contabilizaba 325 réplicas. De ellas, 21 superaron magnitud 3,0 y 2 sobrepasaron el umbral de 4,0.

La dimensión del desastre se extiende por 15 departamentos y 472 municipios. Un total de 185.996 personas resultaron afectadas. Las viviendas destruidas suman 26.392, y 197 edificios colapsaron por completo. La infraestructura dañada incluye 304 centros de salud, más de 3.200 establecimientos educativos, 410 vías, 95 acueductos y 48 puentes vehiculares.

Algunas zonas de San José del Palmar quedaron destruidas, pese a que no se presentaron fallecidos - crédito NOTI Valle / Facebook

Municipios pequeños como El Cairo, en el Valle del Cauca, quedaron destruidos en un 90% pese a que la mayoría de sus construcciones eran de una o dos plantas. San José del Palmar, el epicentro, permaneció incomunicado durante horas. Sus imágenes tardaron días en llegar y pese a no presentar víctimas mortales, la población también está semidestruida.

En este momento, las labores de rescatistas profesionales y voluntarios continúan a la vez que las ayudas nacionales e internacionales tratan de llegar a los centros de acopio y a los damnificados. Ahora, lo que sigue es la reconstrucción de los lugares afectados en medio de un aire incierto y de un país que aún no sabe los pasos que debe tomar.

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